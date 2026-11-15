Economía

La inflación de octubre: el dato que sorprendió a casi todos y la distancia que persiste con los parámetros internacionales

En octubre el IPC se aceleró 0,4 puntos porcentuales y volvió a superar el 2% mensual. Para los analistas la suba responde a factores internos y el Gobierno está lejos de cumplir su objetivo de que baje a un dígito anual

Javier Milei y Luis Caputo
El dato de octubre concentró la atención de los analistas, dado el objetivo declarado del Gobierno de llevar la variación del IPC hacia niveles compatibles con la inflación internacional (Foto: AP)
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la tasa de inflación de octubre fue de 2,2%, un registro que sorprendió a las consultoras porque marcó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) frente al mes previo. Las estimaciones privadas no anticiparon esa variación y el resultado instaló una discusión sobre qué hizo que saltara.

El dato también concentró la atención de los analistas, dado el objetivo declarado del Gobierno de llevar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hacia niveles compatibles con la inflación internacional.

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La explicación oficial llegó del ministro de Economía, Luis Caputo, quien atribuyó parte de la variación mensual a las modificaciones en el Régimen de Zonas Frías, la ley que redujo la cantidad de hogares que reciben el subsidio en la boleta de gas. El funcionario dijo que ese cambio impactó sobre la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una variación de 4,2%, la más alta del mes.

Servicios regulados y quita de subsidios

“El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, escribió Caputo en la red social X. El planteo del ministro puso el foco sobre los servicios regulados y la quita de subsidios. Esa lectura apareció también en las evaluaciones de los analistas, que sumaron a esa dinámica el efecto de las condiciones climáticas sobre la oferta de verduras.

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Parte de la variación mensual se debe a las modificaciones en el Régimen de Zonas Frías, la ley que redujo la cantidad de hogares que reciben el subsidio en la boleta de gas (Caputo)

El economista jefe de Fundación Libertad y Progreso, Diego Piccardo, dijo que la aceleración de octubre respondió principalmente a cuestiones locales y definió el dato como “malo”. Entre ellas, mencionó el impacto climático sobre la oferta de verduras, cuyos precios subieron 10,5%, y los efectos de la quita de subsidios en la boleta de gas en la región Pampeana y de Cuyo.

“Por eso, no atribuimos el salto de octubre a la dinámica de los precios internacionales, sino fundamentalmente a factores internos”, afirmó el economista.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Camilo Tiscornia destacó que el Gobierno planteó un cronograma exigente en distintos momentos, con la intención de marcar expectativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aceleración de la inflación en octubre alejó al Gobierno de lograr su objetivo de que la variación del IPC converja con la inflación internacional.

El director de la consultora C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, sostuvo que el Gobierno no cambiará su objetivo de reducción inflacionaria por el resultado de octubre. Para el economista, el proceso de baja de la inflación es lento y la llegada a parámetros internacionales demandará tiempo.

Tiscornia destacó que el Gobierno planteó un cronograma exigente en distintos momentos, con la intención de marcar expectativas. En su análisis, el plazo para alcanzar una inflación internacional se extiende en un esquema que no fija el tipo de cambio.

Solo en dos meses de los últimos 12 el Gobierno logró que la inflación se ubique por debajo del 2% mensual (Foto: Ilustración Infobae)
Solo en dos meses de los últimos 12 el Gobierno logró que la inflación se ubique por debajo del 2% mensual (Foto: Ilustración Infobae)

El director de C&T también relacionó esa demora con la historia de la Argentina y sostuvo que el retraso no representa un problema dentro de los escenarios posibles del actual plan de estabilización. “No me parece que la demora sea un problema; está dentro de lo posible dentro de este plan de estabilización”, afirmó.

Tiscornia agregó que los precios internacionales tuvieron efectos en la variación del IPC, aunque no fueron el factor central de octubre.

Según el economista, el mes concentró factores estacionales fuertes, entre ellos la evolución de las verduras, y registró aumentos de precios regulados en algunas regiones como resultado de la quita de subsidios.

Lo que viene

Piccardo sostuvo que la convergencia a la inflación internacional representa un objetivo de mediano plazo y descartó una tasa de un dígito anual tanto en 2027 como en 2028. En su planteo, el paso desde una inflación moderada a registros cercanos al 5% anual requiere tiempo y una continuidad del rumbo económico.

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El paso desde una inflación moderada a registros cercanos al 5% anual requiere tiempo y una continuidad del rumbo económico (Piccardo)

El director del Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF, Fausto Spotorno, formuló una previsión en la misma dirección. Estimó que podrían aparecer registros mensuales inferiores a 1% hacia el final del año próximo o durante 2028, horizonte que marcaría el comienzo del acercamiento a los niveles internacionales.

“Por ahí podemos ver números abajo de 1% de inflación mensual para finales del año que viene con suerte o 2028”, afirmó Spotorno.

“Por ahí podemos ver números abajo de 1% de inflación mensual para finales del año que viene con suerte o 2028”, afirmó Spotorno (Foto: Reuters)
“Por ahí podemos ver números abajo de 1% de inflación mensual para finales del año que viene con suerte o 2028”, afirmó Spotorno (Foto: Reuters)

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, elaborado en octubre, la mediana de respuestas de las consultoras arrojó que la inflación se iba a ubicar en 1,8%, muy por debajo del dato real.

Para noviembre, la mediana del REM proyectó una variación de 1,7% mensual.

Diego Piccardo también estimó una variación de entre 1,7% y 1,8% para ese mes. La mediana ubicó la inflación de enero de 2027 en 1,7%. Para febrero, el cálculo descendió a 1,6%, mientras que las previsiones para marzo y abril volvieron a marcar 1,7% mensual.

El esquema de proyecciones no mostró un descenso consecutivo mes a mes. Entre noviembre de 2026 y abril de 2027, las estimaciones centrales se movieron dentro de una franja de entre 1,6% y 1,8%. Para los próximos 12 meses, con referencia a octubre de 2027, la mediana del REM calculó una tasa interanual de 21,8%, un resultado 0,75 puntos porcentuales por encima del relevamiento previo.

La estimación para todo 2026 subió a 30,4% interanual a diciembre, 0,36 puntos porcentuales más que en la medición anterior.

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