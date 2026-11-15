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El nuevo álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en su viaje por Perú: “Todavía sin palabras”

La empresaria y esposa de Lionel Messi compartió imágenes de su periplo. Las razones detrás del viaje

El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
Antonela Roccuzzo posteó nuevas imágenes de su visita a Perú (@antonelaroccuzzo)
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Antonela Roccuzzo continúa su estadía en Perú como embajadora de una marca de joyería de lujo que la convocó para una visita por el país sudamericano. La empresaria y esposa de Lionel Messi compartió durante los últimos días distintas postales de su itinerario en redes sociales, con especial atención a los paisajes de Cusco.

Las publicaciones reunieron imágenes de algunos de los escenarios más conocidos de la región andina. Roccuzzo puso el foco en los sitios que eligió conocer, sus referencias históricas, las tradiciones locales y la actividad artesanal que sigue vigente en varios puntos de ese territorio peruano.

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La empresaria difundió fotografías desde los primeros días de su recorrido, que generaron comentarios de apoyo entre sus seguidores y una buena recepción de parte del público peruano. El contenido destacó el cariño que expresó por los paisajes de la zona y por las comunidades vinculadas a las prácticas tradicionales de Cusco. Su visita coincidió, además, con la atención internacional sobre Perú por la llegada simultánea del papa León XIV, cuya estadía se extenderá hasta el próximo lunes 16 de noviembre.

El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
La empresaria describió los paisajes y las tradiciones de Cusco en sus redes sociales (@antonelaroccuzzo)

En su publicación más reciente, Antonela escribió: “Todavía sin palabras para describir este lugar. Qué maravilla, Perú”, junto a imágenes en las que eligió un look de estilo black and white. La combinación incluyó una remera negra de mangas cortas, un pantalón blanco, un cinturón negro y zapatos negros. En otras fotografías, completó el atuendo con una campera de cuero negra algo holgada, un sombrero negro y lentes de sol.

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La esposa del excapitán de la selección argentina concentró sus fotografías más recientes en Machu Picchu, uno de los destinos más reconocidos de Cusco. La antigua ciudad inca, construida a mediados del siglo XV, se levanta a 2.453 metros de altura sobre un promontorio rocoso situado entre los cerros Huchuy Picchu y Huayna Picchu, y figura entre los lugares más visitados por quienes llegan a Perú.

El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
Antonela Roccuzzo registró su recorrido por Machu Picchu (@antonelaroccuzzo)

En un posteo anterior, Antonela compartió su paso por las Salineras de Maras y había explicado la importancia de ese lugar y la continuidad de su trabajo artesanal: “Más de 3.000 pozas de sal que se siguen trabajando artesanalmente desde hace cientos de años”. La referencia acompañó las imágenes de las terrazas de sal que forman parte del recorrido turístico y productivo de la zona.

Esa misma publicación reunió buena parte de las escenas de su viaje y dejó otra impresión de la empresaria sobre el país. Roccuzzo escribió para sus seguidores: “Descubriendo la magia de Perú. Enamorada de la belleza, la cultura y de su gente”. Los usuarios que comentaron el posteo destacaron las maravillas del país sudamericano y celebraron que la esposa de Lionel Messi eligiera mostrar esos espacios a través de sus redes sociales.

El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
La empresaria relató su experiencia en la región andina (@antonelaroccuzzo)

Otro de los puntos incluidos en la agenda fue la zona arqueológica de Moray, también ubicada en Cusco. La empresaria describió el enclave con una explicación sobre su función histórica: “Un antiguo laboratorio agrícola inca, donde experimentaban con distintos cultivos gracias a sus terrazas circulares”. La visita se vinculó con su papel como representante de la firma de lujo, aunque también le permitió compartir imágenes y datos sobre la historia, la cultura y los destinos turísticos de Perú.

Una alpaca estuvo presente en las distintas postales que Roccuzzo difundió desde la región andina y se convirtió en uno de los detalles que más mensajes generó. En una de sus primeras historias sobre el animal, algunos seguidores relacionaron la imagen de inmediato con Lionel Messi. “El GOAT, Messi”, escribió uno de ellos, a partir del parecido entre la alpaca y la cabra. El comentario aludió a la palabra inglesa goat, cuya traducción es cabra, y a la sigla GOAT, utilizada para referirse a Greatest Of All Time, una expresión que significa el mejor de todos los tiempos. Aunque, el futbolista no apareció en el viaje porque continúa en competencia con el Inter Miami.

El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
Antonela expresó su cariño por la cultura peruana (@antonelaroccuzzo)

La visita se incorporó a otros compromisos laborales que Roccuzzo asumió de manera independiente desde que consolidó una agenda propia como figura pública. La designación como embajadora de la marca, anunciada en abril de este año, reforzó su presencia en el mercado global de las embajadurías y amplió sus actividades fuera de los compromisos familiares. En una entrevista publicada el año pasado por Vogue, explicó que Messi la acompaña en esta etapa profesional. “Ahora me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro. No tengo tanta culpa y me dan más ganas de hacer cosas nuevas. Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo”, contó a la publicación.

En el mismo reportaje con Vogue, la empresaria habló de la organización cotidiana de su familia y de la educación de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. “Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos. Es clave que la tarde sea de los nenes”, afirmó. También añadió: “Quiero que mis hijos tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas. Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”.

El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
La empresaria compartió una nueva mirada sobre los destinos turísticos de la región andina
El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
Las imágenes de Machu Picchu que posteó la esposa de Lionel Messi
El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
Roccuzzo combinó su recorrido por Perú con su faceta como embajadora
El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
La esposa de Lionel Messi se consolida como figura de una marca internacional mientras coincide con la visita del papa en Perú
El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
Antonela combinó prendas clásicas con un estilo relajado para recorrer Cusco
El álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en Perú
"Todavía sin palabras para describir este lugar. Qué maravilla, Perú”, describió Antonela Roccuzzo

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