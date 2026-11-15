La caída de Nvidia puede reducir los ahorros para la jubilación de quienes nunca compraron sus acciones

Nvidia tiene previsto presentar su balance trimestral el 17 de noviembre bajo la conducción interina de Colette Kress. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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Nvidia perdió cerca de 30% de su valor en bolsa en un mes, y esa caída golpea los ahorros para la jubilación de estadounidenses que nunca compraron sus acciones. Muchos planes 401(k), las cuentas de ahorro para el retiro que ofrecen los empleadores, tienen fondos que incluyen a la fabricante de chips.

La caída empezó el 8 de noviembre de 2026, cuando el director ejecutivo, Jensen Huang, admitió una relación con una ejecutiva de la empresa Megaspeed que funcionarios estadounidenses consideran agente de inteligencia de China. Huang renunció el 12 de noviembre. La directora financiera, Colette Kress, quedó como directora ejecutiva interina.

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Desde el 6 de noviembre, el valor de la empresa bajó más de USD 550.000 millones, cerca de 13% en una semana, según calculó CBS News. La compañía llegó a valer unos USD 5,8 billones a comienzos de octubre y perdió desde entonces unos USD 2 billones.

La renuncia de Jensen Huang ocurrió tras admitir un vínculo con una ejecutiva señalada como agente de inteligencia de China. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Un fondo indexado compra las acciones de todas las empresas de un índice, como el S&P 500, en la proporción de su tamaño. Según el Instituto de Compañías de Inversión y la firma ISS Market Intelligence, el 97% de los planes de retiro ofrece este tipo de fondos, frente a 79% en 2006.

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El peso que tiene Nvidia en un fondo indexado

Nvidia pesa cerca de 6% del S&P 500, el segundo lugar detrás de Apple, según Yahoo Finance. Tom Graff, director de inversiones de la firma de planificación financiera Facet, la ubica en torno a 8%. En el índice Nasdaq 100, el peso ronda 10%, dijo Leonard Gilroy, de la Fundación Reason.

El peso sube en los fondos temáticos. Graff estimó que Nvidia llega a 14% en los fondos de acciones de crecimiento y a entre 25% y 30% en algunos de tecnología y semiconductores, comunes en los planes de retiro. Los diez mayores componentes del S&P 500 suman 37,4% del índice, según datos de S&P Dow Jones Indices.

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El valor bursátil de Nvidia retrocedió cerca de dos billones de dólares desde su máximo histórico registrado en octubre. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El análisis de Axios, basado en estimaciones de terceros, calcula el efecto. Con USD 100.000 en un fondo del S&P 500, una baja de 30% en Nvidia restaría unos USD 2.400. En un fondo tecnológico con 25% de exposición, la pérdida sería de USD 7.500.

Con esa exposición tecnológica, una cuenta de USD 260.000, el promedio de un jubilado de la generación del baby boom según Fidelity, perdería cerca de USD 20.000, calculó Axios. Axios aclaró que la pérdida es solo contable si el ahorrista no vende sus inversiones.

El 97% de los planes de jubilación estadounidenses incluye fondos indexados a índices como el S&P 500. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos piden calma, pero advierten el riesgo

Los especialistas consultados difieren sobre el tamaño del golpe. Gilroy estimó que la exposición de un ahorrista promedio a Nvidia ronda entre 3% y 5%, porque cerca de 70% de los planes 401(k) está en acciones y muchos combinan fondos distintos. Los fondos de pensiones públicos, según la Fundación Reason, tienen cerca de 2,5% de sus activos en la empresa.

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Jill Fisch, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, afirmó que las cuentas de retiro se invierten a 20, 30 o 40 años y que el episodio será “un pequeño bache” en ese plazo. Reena Aggarwal, de la Universidad de Georgetown, señaló que otras empresas del sector suben cuando Nvidia cae.

La participación de Nvidia alcanza hasta el 30% en los fondos de inversión especializados en tecnología y semiconductores. (EFE/EPA/CJ GUNTHER)

Los datos del mercado respaldan parte de esa lectura. El S&P 500 subió 2,9% en la semana hasta el jueves y habría subido 3,8% sin Nvidia, según CBS News. Aun así, Graff advirtió que mucha gente descubre ahora cuánta exposición tiene en fondos que creía diversificados.

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Sam Taube, de la plataforma de finanzas personales NerdWallet, habló de “riesgo de concentración”. Gilroy añadió que el peligro mayor es el contagio a las empresas que dependen de los chips de Nvidia. Según Axios, cerca de 40% del S&P 500 está atado a la expansión de la IA.

Nvidia tiene previsto presentar sus resultados trimestrales el 17 de noviembre de 2026 a las 16:20 (hora del este de Estados Unidos). Será el primer informe de la compañía sin Huang al frente.