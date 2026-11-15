Honduras

Honduras: Detienen a dos agentes de la DAET acusados de disparar contra una persona durante una discusión

Los agentes, asignados a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas, se habrían enfrentado en aparente estado de ebriedad cerca del Muelle de Cabotaje; ambos se negaron a someterse a una prueba de alcoholemia.

Brayan Misael Salgado Sánchez y Fredy Noé López López pertenecen a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas. (Foto: Cortesía)
Brayan Misael Salgado Sánchez y Fredy Noé López López pertenecen a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas. (Foto: Cortesía)
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Dos agentes de la Policía Nacional de Honduras fueron detenidos y enfrentan acusaciones por homicidio en su grado de tentativa, luego de un violento enfrentamiento registrado cerca del Muelle de Cabotaje de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, que dejó a una persona herida por arma de fuego.

Los uniformados fueron identificados como Brayan Misael Salgado Sánchez y Fredy Noé López López, quienes pertenecen a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), según el reporte policial.

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De acuerdo con la información preliminar, ambos agentes protagonizaron una discusión que escaló hasta convertirse en una riña. Durante el altercado se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, que terminaron con una persona herida.

El incidente provocó la intervención de las autoridades, que procedieron a detener a los dos funcionarios para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Las primeras investigaciones indican que los dos policías comenzaron a discutir en las cercanías del Muelle de Cabotaje, en circunstancias que todavía deben ser esclarecidas.

La confrontación subió de tono y terminó en un enfrentamiento físico. En medio de la riña, los agentes presuntamente utilizaron sus armas de fuego, lo que provocó las detonaciones que alertaron a las personas que se encontraban en el sector.

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Como resultado del incidente, una persona recibió impactos de bala. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni han proporcionado información detallada sobre su condición de salud.

La riña entre los dos uniformados habría comenzado con una discusión que posteriormente escaló hasta un enfrentamiento. (Foto: Cortesía)
La riña entre los dos uniformados habría comenzado con una discusión que posteriormente escaló hasta un enfrentamiento. (Foto: Cortesía)

Los investigadores deberán establecer qué originó la discusión, cómo se produjo el intercambio de disparos y cuál fue la participación de cada uno de los uniformados en el hecho.

La acusación por homicidio en su grado de tentativa está relacionada con el ataque que dejó a una persona herida. Sin embargo, será el desarrollo de las investigaciones y las pruebas presentadas ante los tribunales lo que permita determinar las responsabilidades individuales.

Uno de los aspectos señalados en el informe policial es que los dos agentes se encontraban en aparente estado de ebriedad cuando ocurrió el enfrentamiento.

Tras el incidente, las autoridades intentaron establecer si habían consumido bebidas alcohólicas antes de la riña. No obstante, tanto Salgado Sánchez como López López se negaron a someterse a la prueba de alcoholemia.

La negativa impidió que se practicara ese procedimiento para determinar si ambos uniformados habían ingerido alcohol, por lo que este aspecto también forma parte de las circunstancias que deberán ser esclarecidas.

Posteriormente, los policías fueron detenidos y trasladados ante las autoridades judiciales correspondientes para que respondan por los señalamientos en su contra.

Los dos agentes fueron señalados de encontrarse en aparente estado de ebriedad cuando ocurrió el incidente. (FOTO: Policía Nacional)
Los dos agentes fueron señalados de encontrarse en aparente estado de ebriedad cuando ocurrió el incidente. (FOTO: Policía Nacional)

El caso involucra a dos funcionarios que forman parte de una división policial especializada en el combate a la extorsión y las asociaciones terroristas, por lo que el incidente también pone bajo atención la conducta de los agentes fuera de sus funciones operativas.

Las autoridades deberán determinar quién realizó los disparos, qué arma fue utilizada y cuál fue la intervención de cada uno durante el enfrentamiento.

También será necesario esclarecer las circunstancias en las que resultó herida la víctima, cuya identidad y estado de salud todavía no han sido informados oficialmente.

Mientras avanza el proceso, Brayan Misael Salgado Sánchez y Fredy Noé López López deberán responder ante la justicia por la acusación que enfrentan. Su responsabilidad penal tendrá que establecerse mediante las pruebas y las decisiones de los órganos judiciales.

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