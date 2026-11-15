República Dominicana

Decenas de pasajeros quedaron varados en República Dominicana tras la suspensión de 19 vuelos a Estados Unidos

La suspensión temporal de operaciones nacionales ordenada por la FAA alteró conexiones con Nueva York, Boston, Miami y otras ciudades, con 12 salidas y siete llegadas canceladas en el AILA

Pista del Aeropuerto Internacional de Punta Cana al atardecer. Aviones comerciales en fila y uno aterrizando, con terminal moderna y su logo bajo un cielo naranja y azul.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió las operaciones aéreas nacionales por una falla en su sistema de telecomunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una sucesión de cancelaciones, cambios de horarios y noches en salas de espera dejó a decenas de viajeros sin posibilidad de salir de República Dominicana. La interrupción de vuelos en Estados Unidos afectó conexiones internacionales y mantuvo a pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, y en la terminal de Santiago.

El problema comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) suspendió de forma temporal las operaciones aéreas nacionales debido a una falla en su sistema de telecomunicaciones. La medida alteró el movimiento de aeronaves dentro del país y tuvo consecuencias en aeropuertos de otras naciones conectados con ciudades estadounidenses.

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En República Dominicana, el impacto se concentró en los vuelos desde y hacia Nueva York, Boston, Miami, Orlando, Fort Lauderdale, Newark y San Juan, Puerto Rico. Las aerolíneas afectadas incluyeron a JetBlue, American Airlines, Arajet y Delta.

El Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) registró 19 cancelaciones: 12 salidas y siete llegadas, según datos de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Los pasajeros enfrentaron cancelaciones consecutivas y gastos imprevistos

La suspensión en Estados Unidos obligó a las aerolíneas a modificar itinerarios ya confirmados. Para algunos viajeros, el problema se limitó a una reprogramación; para otros, implicó pasar varias horas o toda la noche dentro del aeropuerto sin una fecha definitiva de salida.

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Diomedes González, quien debía regresar a Nueva York en un vuelo de JetBlue, relató que su viaje se frustró primero en Santiago. Su vuelo fue cancelado el jueves y, después de pasar la noche esperando una solución, recibió la indicación de trasladarse a Santo Domingo para abordar otra salida, según indicó a Diario Libre.

La nueva alternativa tampoco se concretó. González afirmó que hubo un vuelo programado para las 21:00 y otro para las 4:00 de la madrugada, pero ambos fueron suspendidos. Terminó pasando la noche en un asiento del aeropuerto.

El pasajero había viajado a República Dominicana tras el fallecimiento de su suegra. Según explicó, parte de su familia logró regresar a Nueva York, mientras otros integrantes continuaban en el país a la espera de nuevos vuelos.

Además de la incertidumbre por los cambios, los pasajeros debieron asumir gastos en alojamiento, comida y transporte. González indicó que también perdió dos jornadas laborales debido a las demoras.

El Aeropuerto Internacional de Las Américas registró diecinueve cancelaciones de vuelos según datos reportados por Aerodom. (AP Foto/Cliff Owen)
El Aeropuerto Internacional de Las Américas registró diecinueve cancelaciones de vuelos según datos reportados por Aerodom. (AP Foto/Cliff Owen)

El AILA concentró parte de las conexiones afectadas con Estados Unidos

El AILA fue una de las terminales dominicanas con mayor cantidad de operaciones alteradas. La dependencia del aeropuerto respecto de rutas con Estados Unidos hizo que la suspensión dispuesta por la FAA tuviera un efecto inmediato sobre pasajeros con conexiones internacionales.

Roberto Santana Milán, otro viajero afectado, tenía previsto volar a Nueva York. Ante la falta de certezas, cambió su destino por San Juan, Puerto Rico, con la expectativa de salir del país desde esa ruta. Tras pasar la noche en el aeropuerto, esperaba abordar un vuelo de JetBlue programado para las 15:51 del sábado.

Santana Milán señaló que la compañía le ofreció un cambio de horario y le comunicó que el inconveniente respondía a una causa externa a la aerolínea. Otros pasajeros cuestionaron la falta de alternativas concretas y de información durante la espera.

Una viajera identificada como Maritza llegó al AILA a las 5:00 del viernes para tomar un vuelo hacia Nueva York, previsto inicialmente para las 10:00. La salida fue aplazada en varias oportunidades y luego cancelada. La pasajera contó que atravesó el control migratorio dos veces antes de quedar nuevamente en la terminal.

Maritza había llegado a Santo Domingo el 10 de noviembre para pasar sus vacaciones. Su vuelo quedó reprogramado para las 16:00 del sábado, aunque continuaba a la espera de confirmación.

Las rutas aéreas con destinos como Nueva York, Boston, Miami y San Juan concentraron las mayores interrupciones de tráfico internacional. REUTERS/Eduardo Munoz
Las rutas aéreas con destinos como Nueva York, Boston, Miami y San Juan concentraron las mayores interrupciones de tráfico internacional. REUTERS/Eduardo Munoz

Algunas salidas fueron reprogramadas

No todos los vuelos quedaron cancelados de manera definitiva. María Ramona Domínguez, que debía viajar a Miami con American Airlines a las 19:20 del viernes, mantuvo su itinerario luego de que la empresa reprogramara su salida para las 11:20 del sábado.

La pasajera dijo que sintió temor al inicio de la situación, aunque decidió continuar con sus planes. Mientras las operaciones empezaban a restablecerse en Estados Unidos, las terminales dominicanas mantenían a varios viajeros pendientes de nuevas confirmaciones, cambios de puerta y horarios de embarque.

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