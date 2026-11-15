Cuba

De enfermera intensivista en Cuba a asistente de cocina en Panamá, la historia de Yasuris Rivera Herrera

La joven dejó la enfermería en Cuba por un salario que no alcanzaba para nada. Hoy trabaja frente a una plancha en una cocina, pero asegura haber logrado en meses lo que la isla no le daría en años

Un registro audiovisual muestra la rutina de una mujer migrante cubana que trabajaba como enfermera intensivista y labora como ayudante de cocina en Panamá. Las secuencias, marcadas con diferentes horas del día, documentan su paso por tiendas comerciales, su labor culinaria con delantal y cofia de protección dentro de una cocina, y los momentos posteriores al concluir la jornada pasada la medianoche.

Guardar

Con 27 años, Yasuris Rivera Herrera dejó su trabajo como enfermera intensivista en Cuba y comenzó de cero como asistente de cocina en Panamá, un cambio que relató en sus redes sociales al hablar de las dificultades de la emigración y de las expectativas que la llevaron a salir de la isla junto con su esposo.

“¿Quién lo diría? De enfermera intensivista en Cuba, asistente en cocina en Panamá. Eso me dijeron una vez”, contó la joven al inicio de su testimonio.

PUBLICIDAD

Rivera Herrera afirmó que lleva “un año y piquito” en el país centroamericano, al que llegó después de cumplir, junto a su pareja, el propósito de abandonar Cuba en busca de condiciones de vida distintas.

Su relato pone el foco en una realidad frecuente entre los migrantes cubanos: la pérdida temporal —y en ocasiones definitiva— de la profesión ejercida en la isla ante las exigencias de regularización, homologación de títulos, permisos de trabajo y adaptación al mercado laboral de destino.

Un empleo lejos de los cuidados intensivos

Rivera Herrera describió su rutina en una cocina, un ámbito distante de las salas de cuidados intensivos en las que se desempeñaba. Según explicó, pasa largas jornadas de pie frente a una plancha, expuesta al calor y dedicada a tareas como cortar ajo y cebolla hasta la noche.

PUBLICIDAD

Dos fotos de una mujer con red para el pelo, a la izquierda con casaca quirúrgica verde y a la derecha cortando alimentos con delantal.
La enfermera Yasuris Rivera deja los cuidados intensivos en Cuba para trabajar como asistente de cocina en Panamá. (Composición fotográfica)

“Difícil lo es. Nadie dijo que sería fácil”, expresó. Aun así, sostuvo que ese empleo le permitió alcanzar en poco tiempo metas materiales que, según su experiencia, habrían sido difíciles de obtener durante años en Cuba.

“Es un trabajo que me ha permitido lograr cosas en tan poco tiempo que en Cuba no me iba a imaginar lograrlo en años”, afirmó. Su mensaje evita idealizar el proceso migratorio. La joven reconoció el cansancio físico y el desarraigo, pero ubicó esas dificultades dentro de un plan personal de largo plazo.

Para ella, emigrar implicó una ruptura con la identidad profesional construida antes de salir del país. “Cuando emigras tienes que olvidarte por completo de lo que eras”, sostuvo. “Aquí ya no eres ni enfermera, ni médico, ni mucho menos arquitecto. Empiezas de cero”.

La frase resume una de las consecuencias más duras de la migración profesional. Los conocimientos y la experiencia no desaparecen, pero los títulos obtenidos en un país no siempre habilitan para ejercer de inmediato en otro. Los procedimientos de convalidación, los requisitos de residencia y las barreras económicas obligan a muchos recién llegados a aceptar empleos en sectores ajenos a su formación.

La nostalgia por una profesión que dejó en Cuba

La joven señaló que extraña la enfermería y que siente nostalgia al ver a otras trabajadoras de salud con uniforme blanco. Esa imagen contrasta con la explicación económica que dio sobre su decisión de salir de la isla.

Aunque extraña profundamente los hospitales y su bata blanca, Yasuris explica que las remuneraciones médicas no cubrían las necesidades cotidianas, impulsándola a buscar un mejor porvenir económico al lado de su cónyuge (Captura de video)
Aunque extraña profundamente los hospitales y su bata blanca, Yasuris explica que las remuneraciones médicas no cubrían las necesidades cotidianas, impulsándola a buscar un mejor porvenir económico al lado de su cónyuge (Captura de video)

“En Cuba el salario no me alcanzaba para absolutamente nada y no teníamos esperanza”, relató Rivera Herrera. Aseguró que ella y su esposo emigraron con dos propósitos: construir un futuro propio y enviar ayuda, aunque fuera limitada, a sus familiares que permanecen en Cuba.

También proyectó sus objetivos personales fuera de la medicina. Quiere crear contenido para redes sociales, trabajar con marcas, emprender, viajar y formar una familia. “Este trabajo es solo el primer ladrillo del futuro que quiero construir”, afirmó sobre su empleo en la cocina.

La experiencia de Yasuris no presenta la emigración como una solución automática. En su caso, la salida supuso sustituir una carrera sanitaria por un trabajo de alta exigencia física. Sin embargo, considera que ese primer empleo le abrió una posibilidad de progreso que no encontraba en Cuba.

No sé cómo, pero sé que este es el primer paso para llegar hasta allí”, expresó al cerrar su video.

La salida de profesionales agrava la falta de especialistas en Cuba

El testimonio de la enfermera se inscribe en un escenario de deterioro del sistema de salud cubano, que afronta la pérdida de médicos, enfermeros, técnicos y otros trabajadores. Datos atribuidos al Ministerio de Salud Pública de Cuba señalan que el número de médicos registrados pasó de 106.131 en 2021 a 71.635 en 2025, una caída de más de 34.000 profesionales en cuatro años. En el mismo período, el sistema habría perdido más de 77.000 trabajadores sanitarios, entre enfermeros, técnicos y estomatólogos.

La reducción de personal coincide con denuncias de pacientes y profesionales sobre faltantes de medicamentos, insumos, equipos y personal especializado en hospitales y policlínicos. La salida del país, el abandono de puestos estatales para buscar alternativas de mayor ingreso y el desgaste laboral han presionado la capacidad de atención en varias especialidades.

La política salarial del régimen cubano aparece entre los factores que empujan a médicos y enfermeros a abandonar el sistema estatal. Los ingresos en pesos cubanos han perdido capacidad de compra frente al aumento sostenido de los alimentos y otros productos básicos. En ese contexto, profesionales con años de formación enfrentan dificultades para cubrir necesidades cotidianas con sus salarios.

El propio relato de Rivera Herrera refleja esa brecha. La joven dejó una función vinculada a los cuidados intensivos, área que requiere preparación técnica y experiencia, porque su remuneración en Cuba no le permitía sostener un proyecto de vida. Su caso se suma al de otros trabajadores sanitarios que buscan fuera de la isla una estabilidad económica que el Estado cubano no ha logrado garantizar.

Temas Relacionados

MigraciónCrisis en CubaTrabajadores sanitariosCubacrisis en Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La crisis turística en Cuba desplaza temporalmente a 22,000 trabajadores públicos del sector

El ministro Juan Carlos García indicó que la plantilla activa se redujo de 103.000 a 83.000 personas, mientras parte del personal fue trasladado temporalmente a hospitales, industrias y otras actividades en todo el país

La crisis turística en Cuba desplaza temporalmente a 22,000 trabajadores públicos del sector

Lo que cuesta un cartón de huevos en Cuba hoy revela la magnitud de la crisis alimentaria que el propio gobierno admite

El ingreso mensual completo de un jubilado alcanza para comprar ese producto básico, y nada más. Una inflación del 28% y el colapso energético profundizan una brecha que divide a la sociedad cubana en dos

Lo que cuesta un cartón de huevos en Cuba hoy revela la magnitud de la crisis alimentaria que el propio gobierno admite

Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a seis balseros cubanos rescatados cerca de Florida

La tripulación del patrullero Margaret Norvell devolvió a los navegantes tras interceptar una embarcación precaria de doce pies a diecisiete millas de Plantation Key

Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a seis balseros cubanos rescatados cerca de Florida

Medio mes en calabozos sin atención médica: la denuncia de la esposa de un preso político cubano que clama al mundo

Alina Fonseca grabó un video desde Cuba para alertar sobre la salud de su esposo, Bismarck Mustelier Galán. Fue trasladado a un hospital pero regresó sin solución y continúa detenido junto a José Antonio Riquelme en Palma Soriano.

Medio mes en calabozos sin atención médica: la denuncia de la esposa de un preso político cubano que clama al mundo

Seis colapsos eléctricos totales, escasez de combustible y una advertencia concreta para quienes planean visitar Cuba en 2026

El deterioro documentado en la isla va más allá de los apagones: una agencia especializada en jóvenes viajeros tomó una decisión puntual sobre sus excursiones al Caribe y explicó por qué

Seis colapsos eléctricos totales, escasez de combustible y una advertencia concreta para quienes planean visitar Cuba en 2026

TECNO

Con descargas falsas están engañando a fans de GTA 6 para robar sus datos y dinero

Con descargas falsas están engañando a fans de GTA 6 para robar sus datos y dinero

La caída de Nvidia puede reducir los ahorros para la jubilación de quienes nunca compraron sus acciones

Así se pueden organizar las aplicaciones en iPhone para evitar tantas distracciones

Cómo evitar intrusos en la red WiFi: desde cambiar la contraseña predeterminada hasta actualizar el router

Cómo cambiar mi número de WhatsApp sin perder los chats y contactos

ENTRETENIMIENTO

La serie sobre Jesús que sus propios fans financiaron: “The Chosen” estrenó su sexta temporada

La serie sobre Jesús que sus propios fans financiaron: “The Chosen” estrenó su sexta temporada

Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

MUNDO

Ucrania intensifica los ataques contra refinerías rusas para elevar la presión sobre Moscú en las negociaciones

Ucrania intensifica los ataques contra refinerías rusas para elevar la presión sobre Moscú en las negociaciones

Estonia cerrará su frontera con Rusia tras acusar al Kremlin de ordenar un acto de sabotaje contra una fábrica de drones

Hallaron en Hungría casi 20 millones de dólares escondidos en bosques y otros lugares por un exministro de Orbán detenido

Pakistán denunció un ataque con drones que mató a dos soldados en Baluchistán y culpó a la India

Irán informó que un supertanquero con más de 2 millones de barriles de crudo se hundió tras chocar con una mina en Ormuz