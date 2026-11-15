De enfermera intensivista en Cuba a asistente de cocina en Panamá, la historia de Yasuris Rivera Herrera

Un registro audiovisual muestra la rutina de una mujer migrante cubana que trabajaba como enfermera intensivista y labora como ayudante de cocina en Panamá. Las secuencias, marcadas con diferentes horas del día, documentan su paso por tiendas comerciales, su labor culinaria con delantal y cofia de protección dentro de una cocina, y los momentos posteriores al concluir la jornada pasada la medianoche.

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Con 27 años, Yasuris Rivera Herrera dejó su trabajo como enfermera intensivista en Cuba y comenzó de cero como asistente de cocina en Panamá, un cambio que relató en sus redes sociales al hablar de las dificultades de la emigración y de las expectativas que la llevaron a salir de la isla junto con su esposo.

“¿Quién lo diría? De enfermera intensivista en Cuba, asistente en cocina en Panamá. Eso me dijeron una vez”, contó la joven al inicio de su testimonio.

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Rivera Herrera afirmó que lleva “un año y piquito” en el país centroamericano, al que llegó después de cumplir, junto a su pareja, el propósito de abandonar Cuba en busca de condiciones de vida distintas.

Su relato pone el foco en una realidad frecuente entre los migrantes cubanos: la pérdida temporal —y en ocasiones definitiva— de la profesión ejercida en la isla ante las exigencias de regularización, homologación de títulos, permisos de trabajo y adaptación al mercado laboral de destino.

Un empleo lejos de los cuidados intensivos

Rivera Herrera describió su rutina en una cocina, un ámbito distante de las salas de cuidados intensivos en las que se desempeñaba. Según explicó, pasa largas jornadas de pie frente a una plancha, expuesta al calor y dedicada a tareas como cortar ajo y cebolla hasta la noche.

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La enfermera Yasuris Rivera deja los cuidados intensivos en Cuba para trabajar como asistente de cocina en Panamá. (Composición fotográfica)

“Difícil lo es. Nadie dijo que sería fácil”, expresó. Aun así, sostuvo que ese empleo le permitió alcanzar en poco tiempo metas materiales que, según su experiencia, habrían sido difíciles de obtener durante años en Cuba.

“Es un trabajo que me ha permitido lograr cosas en tan poco tiempo que en Cuba no me iba a imaginar lograrlo en años”, afirmó. Su mensaje evita idealizar el proceso migratorio. La joven reconoció el cansancio físico y el desarraigo, pero ubicó esas dificultades dentro de un plan personal de largo plazo.

Para ella, emigrar implicó una ruptura con la identidad profesional construida antes de salir del país. “Cuando emigras tienes que olvidarte por completo de lo que eras”, sostuvo. “Aquí ya no eres ni enfermera, ni médico, ni mucho menos arquitecto. Empiezas de cero”.

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La frase resume una de las consecuencias más duras de la migración profesional. Los conocimientos y la experiencia no desaparecen, pero los títulos obtenidos en un país no siempre habilitan para ejercer de inmediato en otro. Los procedimientos de convalidación, los requisitos de residencia y las barreras económicas obligan a muchos recién llegados a aceptar empleos en sectores ajenos a su formación.

La nostalgia por una profesión que dejó en Cuba

La joven señaló que extraña la enfermería y que siente nostalgia al ver a otras trabajadoras de salud con uniforme blanco. Esa imagen contrasta con la explicación económica que dio sobre su decisión de salir de la isla.

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Aunque extraña profundamente los hospitales y su bata blanca, Yasuris explica que las remuneraciones médicas no cubrían las necesidades cotidianas, impulsándola a buscar un mejor porvenir económico al lado de su cónyuge (Captura de video)

“En Cuba el salario no me alcanzaba para absolutamente nada y no teníamos esperanza”, relató Rivera Herrera. Aseguró que ella y su esposo emigraron con dos propósitos: construir un futuro propio y enviar ayuda, aunque fuera limitada, a sus familiares que permanecen en Cuba.

También proyectó sus objetivos personales fuera de la medicina. Quiere crear contenido para redes sociales, trabajar con marcas, emprender, viajar y formar una familia. “Este trabajo es solo el primer ladrillo del futuro que quiero construir”, afirmó sobre su empleo en la cocina.

La experiencia de Yasuris no presenta la emigración como una solución automática. En su caso, la salida supuso sustituir una carrera sanitaria por un trabajo de alta exigencia física. Sin embargo, considera que ese primer empleo le abrió una posibilidad de progreso que no encontraba en Cuba.

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“No sé cómo, pero sé que este es el primer paso para llegar hasta allí”, expresó al cerrar su video.

La salida de profesionales agrava la falta de especialistas en Cuba

El testimonio de la enfermera se inscribe en un escenario de deterioro del sistema de salud cubano, que afronta la pérdida de médicos, enfermeros, técnicos y otros trabajadores. Datos atribuidos al Ministerio de Salud Pública de Cuba señalan que el número de médicos registrados pasó de 106.131 en 2021 a 71.635 en 2025, una caída de más de 34.000 profesionales en cuatro años. En el mismo período, el sistema habría perdido más de 77.000 trabajadores sanitarios, entre enfermeros, técnicos y estomatólogos.

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La reducción de personal coincide con denuncias de pacientes y profesionales sobre faltantes de medicamentos, insumos, equipos y personal especializado en hospitales y policlínicos. La salida del país, el abandono de puestos estatales para buscar alternativas de mayor ingreso y el desgaste laboral han presionado la capacidad de atención en varias especialidades.

La política salarial del régimen cubano aparece entre los factores que empujan a médicos y enfermeros a abandonar el sistema estatal. Los ingresos en pesos cubanos han perdido capacidad de compra frente al aumento sostenido de los alimentos y otros productos básicos. En ese contexto, profesionales con años de formación enfrentan dificultades para cubrir necesidades cotidianas con sus salarios.

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El propio relato de Rivera Herrera refleja esa brecha. La joven dejó una función vinculada a los cuidados intensivos, área que requiere preparación técnica y experiencia, porque su remuneración en Cuba no le permitía sostener un proyecto de vida. Su caso se suma al de otros trabajadores sanitarios que buscan fuera de la isla una estabilidad económica que el Estado cubano no ha logrado garantizar.