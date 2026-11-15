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La emotiva carta de Mauro Giallombardo a Guido Falaschi a 15 años de su trágica muerte en el TC: “Nos vemos en el podio”

El campeón de 2012 recordó al santafesino tras un nuevo aniversario del accidente fatal en Balcarce, donde logró la victoria y perdió a su amigo

La amistad de Guido Falaschi y Mauro Giallombardo comenzó en el karting
La amistad de Guido Falaschi y Mauro Giallombardo comenzó en el karting
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Mauro Giallombardo publicó una carta dirigida a Guido Falaschi, a 15 años de la muerte del piloto santafesino durante una fecha del Turismo Carretera disputada en el autódromo de Balcarce. El campeón de la categoría en 2012 acompañó la publicación con la frase “carta a un amigo para decirle las cosas que no le dije”, en un texto construido como una conversación imaginaria entre ambos.

El 13 de noviembre de 2011 quedó marcado en la historia del automovilismo argentino por una coincidencia dramática: aquel día, Giallombardo consiguió su primera victoria en el TC, pero perdió a uno de sus mejores amigos. Falaschi sufrió un accidente fatal durante la última vuelta de la misma competencia. 15 años después, el piloto de Quilmes eligió esa fecha para publicar el mensaje.

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El escrito publicado en la cuenta de Instagram de La Rana comienza con un tono cotidiano, como si se tratara de una charla habitual entre ambos. “Buen día, Gordo. Seguro ya te levantaste y Graciela te preparó ese café con leche de máquina”, escribió Giallombardo, en referencia a la madre de Falaschi.

A partir de esa apertura, repasó distintos episodios compartidos desde los primeros años en el karting, entre ellos un mensaje que Falaschi hizo anunciar por los altoparlantes de un boliche dirigido a una chica, y un choque contra el Mini Cooper de la madre del santafesino durante unas vacaciones en Pinamar.

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El texto también incluyó referencias a la rivalidad deportiva que mantuvieron ambos pilotos a lo largo de los años, además de los sueños que compartían desde la adolescencia. “En fin, Gordo, ya tenemos una buena parte de la vida vivida juntos. Desde los doce, trece años hasta hoy, compartiendo este deporte, pero sobre todo compartiendo la vida. Crecimos juntos, y entre carreras, sueños y cagadas fuimos construyendo esta amistad que tanto quiero”, expresó el expiloto en uno de los pasajes centrales de la carta.

Hoja de papel rayado con cuatro párrafos de texto en cursiva azul y tres perforaciones circulares en el margen izquierdo
La emotiva carta de Mauro Giallombardo dirigida a Guido Falaschi

El relato adquirió un tono distinto cuando Giallombardo introdujo la referencia a su propio accidente, ocurrido en 2017 en una zona cercana a Bariloche, que interrumpió de manera definitiva su carrera como piloto y lo mantuvo varios meses internado. A partir de esa experiencia, el expiloto explicó que debió reconstruir distintos aspectos de su vida, aunque remarcó que el recuerdo de Falaschi se mantuvo presente en todo ese proceso.

“Así que pensé, si la tecnología puede hacer todas estas cosas, dejame pedirle una más. Que me ayude a rebobinar el tiempo. Ya sé que las cosas no fueron como hubiera querido, pero hoy quiero volver a esa mañana del 13 de noviembre y quedarme ahí un rato con vos”, escribió, en uno de los fragmentos más íntimos del texto.

A partir de ese deseo, Giallombardo imaginó un regreso a las horas previas de la final de TC disputada en Balcarce, cuando ambos pilotos se preparaban para largar la competencia que terminaría de manera trágica. “Hoy corramos y dejemos el corazón, como siempre. Pero corramos limpio. Yo todavía no gané y quiero lo mismo que vos. Sé lo que significa para los dos y deseo, de corazón, que ambos podamos lograrlo”, relató, en una conversación imaginaria con Falaschi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que, 15 años después, adquiere un significado distinto al que tenía en su formulación original. “Nos vemos en el podio, o en Esperanto para festejar mi primera victoria de TC”, escribió Mauro Giallombardo, en referencia a un comentario que, según relató, intercambió con Guido Falaschi antes de la largada de aquella carrera.

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