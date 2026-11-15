Crimen y Justicia

Robaron a punta de pistola en Mataderos y los atraparon: el insólito detalle que permitió identificarlos

El hecho ocurrió en la calle Murguiondo al 1200. Los dos delincuentes, de 48 y 54 años, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras asaltar a un hombre cuando salía de un garaje

Robaron a punta de pistola en Mataderos y los atraparon por una peluca: uno tenía diez antecedentes penales
Al revisar el historial de los detenidos, los investigadores descubrieron que ambos contaban con un frondoso prontuario judicial
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Dos delincuentes de 48 y 54 años fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Mataderos, luego de asaltar a punta de pistola a un hombre y robarle un morral con sus pertenencias y un celular de alta gama.

Todo comenzó en la calle Murguiondo al 1200, cuando un hombre de 46 años salía de un garaje y fue sorprendido por los dos ladrones. Bajo amenazas y con un arma de fuego, le sustrajeron un morral en el que llevaba documentación personal, tarjetas y su teléfono celular.

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Tras el robo, los delincuentes escaparon del lugar. Sin embargo, la víctima logró rastrear su teléfono mediante el sistema de geolocalización, que indicaba que el dispositivo se encontraba en las inmediaciones de Cafayate al 1800, también en Mataderos.

Con esa información, efectivos de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad se dirigieron hasta la dirección señalada, acompañados por el damnificado.

Al llegar, observaron a dos hombres que salían de un inmueble. Fue entonces cuando un detalle insólito permitió a la víctima reconocer a uno de los ladrones: llevaba una peluca oscura, la misma que había utilizado durante el asalto. A partir de esa identificación, los policías redujeron a ambos sospechosos y los detuvieron.

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Robaron a punta de pistola en Mataderos y los atraparon por una peluca: uno tenía diez antecedentes penales
Los elementos secuestrados por la policía, entre ellos, la peluca que usó uno de los delincuentes

Durante el procedimiento, los agentes comprobaron que los hombres tenían en su poder el morral sustraído. En su interior, además, encontraron un arma de fuego calibre .22 con tres municiones en el cargador.

Al verificar sus identidades, los investigadores descubrieron que ambos contaban con un frondoso prontuario judicial. El historial más importante correspondía al detenido de 48 años, quien acumulaba diez antecedentes entre 2016 y 2026 por delitos de robo, resistencia y desobediencia a la autoridad, daños y amenazas.

Además, registraba un procesamiento por robo dispuesto en 2025.

Por su parte, el sospechoso de 54 años tenía un procesamiento de 2017 por infracción a la Ley de Drogas.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Pettazi, con la Secretaría N° 133 de Mariana Turner.

La magistrada dispuso la detención de los dos sospechosos y el secuestro del morral con los elementos robados y del arma de fuego hallada durante el procedimiento.

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