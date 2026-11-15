Siete países en el mundo tienen una inflación superior al 20% anual: cuáles son y cuántos superan a la Argentina

Siete globos terráqueos en pedestales ilustran la tensión económica en países como Venezuela, Argentina y Turquía frente a un mapa proyectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras el salto de precios que siguió a la pandemia y a la guerra en Ucrania, la mayoría de los gobiernos logró encauzar sus índices, y los que todavía conviven con subas muy elevadas son cada vez menos. Aún así, hay al menos siete países mantienen un nivel de inflación anual por arriba del 20 por ciento. Entre ellos figura la Argentina, que en octubre registró una inflación anual de 33,1%, según el Indec. En líneas generales, los países que lideran el ranking mundial de inflación atraviesan períodos de fragilidad cambiaria, conflictos armados o una dependencia excesiva de un puñado de recursos.

Un relevamiento de Living Inflation Data permite conocer qué otras naciones conforman ese grupo. El listado completo, desarrollado entre otros por el economista Alberto Cavallo (profesor de Harvard Business School e hijo de Domingo Cavallo) junto con el Innovations in Economic Measurement Lab (IEM Lab), releva a 191 países, pero en este caso se tomó en consideración el índice de las 115 naciones que tienen mediciones actualizadas, más tres que no cuentan con datos publicados en los últimos tres meses, pero que definitivamente mantienen subas de precios pronunciadas.

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Dentro de esos 115 países, sólo tres tienen una inflación anual superior al 20 por ciento: Venezuela, Argentina y Turquía. Los tres casos que quedaron afuera por el retraso de sus estadísticas, pero que deben ser igualmente incluidos, son Sudán, Sudán del Sur e Irán.

Sudán del Sur publicó su inflación por última vez en mayo de 2025, y en ese momento era de 133,5% anual. No hay datos oficiales correspondientes a 2026, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la inflación de ese país se mantiene por arriba del 56% anual. El caso de Irán es algo más predecible: no figura en la lista porque su dato más actual es de julio de 2026, cuando la inflación anual era de 87,9%, por lo que se puede suponer que se mantiene en niveles similares en la actualidad. Por su parte, Sudán no tiene actualmente datos de inflación oficial publicados, pero el FMI estima que el IPC anual ronda el 41,3 por ciento.

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De igual manera, se debe incorporar al análisis a Cuba, que si bien no está incluida entre los países evaluados por Living Inflation Data, tuvo una inflación anual de 28,44% en septiembre de 2026, según su organismo oficial de estadísticas.

Con esos datos y en base a las diferentes fuentes citadas, el ranking queda encabezado por Venezuela, con 465,6% anual, Irán (87,9%), Sudán del Sur (56%) y Sudán (41,3%). Detrás aparecen la Argentina, con 33,1%, Turquía (29,8%) y Cuba (28,44%). Es decir que sólo cuatro países del mundo superan a la Argentina en términos de inflación. Myanmar, con 19,6%, quedó apenas por debajo del umbral, mientras que otros países, como Cuba. La Argentina y Turquía, además, son los dos únicos integrantes del G20 en la lista.

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Cuatro economías entre la crisis y la guerra

De acuerdo con las estadísticas, Venezuela es, con amplia distancia, el país con mayor inflación: su 465,6% anual equivale a unas 14 veces el IPC de la Argentina. Paradójicamente, su economía crece: el Fondo Monetario Internacional proyecta una expansión de 5% para este año, aunque el Banco Central de Venezuela informó que el PBI avanzó 2,5% en el primer trimestre. El problema está en el bolsillo: el salario mínimo no llega a medio dólar y el Estado paga a sus empleados con bonos. A eso se sumaron los terremotos en el centro-norte del país, cuya reconstrucción demandará, según una estimación de la consultora Ecoanalítica, más de 25.000 millones de dólares.

Sudán, que no debe confundirse con su vecino del sur, arrastra los efectos de la guerra. Desde abril de 2023, el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido se disputan el control del país, con un impacto muy grande sobre la producción, la infraestructura y el comercio. Todo eso contribuye a que su inflación se mantenga elevada.

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Por su parte, Sudán del Sur es una economía casi monoproducto: el petróleo explica cerca del 90% de los ingresos del Estado. Por eso la guerra en la vecina Sudán lo golpeó de lleno. Según medios internacionales, el oleoducto que atraviesa ese país se dañó en febrero de 2024 y las exportaciones estuvieron frenadas más de un año, hasta que se reanudaron en abril de 2025. Con el crudo otra vez en circulación, el FMI proyecta un crecimiento de 10,5% para 2026, aunque diversos analistas advierten que esa cifra depende de que no haya nuevas interrupciones.

En medio de la guerra con Estados Unidos, los precios de Irán se dispararon. (EFE)

En Irán, la inflación es consecuencia de una combinación de sanciones, guerra y bloqueo naval estadounidense. El rial llegó en mayo a un récord de 1,8 millones por dólar y el banco central tuvo que emitir un billete de 10 millones de riales. Según medios especializados, los alimentos fueron los más golpeados en términos de inflación. El FMI, por su parte, proyecta una contracción de 7,6% del PBI para este año.

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Cuba y Turquía, entre frenos y apagones

El caso de Cuba es bastante llamativo, porque más que duplicó la inflación con la que había cerrado 2025, que según la Cepal fue de 14,1%. La isla atraviesa una crisis energética que se traduce en apagones prolongados, transporte público casi paralizado y una dolarización cada vez más profunda, mientras el peso se deprecia en el mercado informal. La Cepal proyecta una caída del PBI de 10,3% para este año.

Turquía, en cambio, viene de un proceso de desinflación. Tras dos años consecutivos con alzas por encima de 50%, el giro hacia políticas más ortodoxas desde 2024 la llevó a una zona de entre 30% y 35% en 2025, y hoy está en 29,8 por ciento. Pero el camino se complicó este año: la guerra entre Estados Unidos e Irán encareció la energía, y Turquía es un importador neto. El banco central de ese país elevó su pronóstico de inflación para fin de 2026 a 26%, desde un rango de entre 15% y 21%.

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Qué pasa en Argentina

El caso local es, por supuesto, mucho más conocido. En octubre el IPC se aceleró al 2,2% y la inflación anual fue del 33,1 por ciento. La aceleración de los precios volvió a poner el foco sobre los componentes de los costos inflexibles de las familias. La división Vivienda aumentó 4,2%, impulsada por un efecto específico de los cambios en el régimen de subsidios económicos a las zonas frías del país. En los primeros 10 meses del año, el rubro acumuló una suba de 41,3%, 15 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada, que fue de 26,3%.

Ante el salto que mostró el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las modificaciones en ese régimen incidieron en la variación de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

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