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Los hutíes dijeron que tomaron una franja estratégica sobre el estrecho de Bab al Mandeb tras una retirada del Ejército yemení

Las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente confirmaron un “redespliegue” para romper el asedio a la ciudad de Taiz. La vía marítima conecta el mar Rojo con el océano Índico y es clave para el comercio entre Asia y Europa

Rebeldes hutíes de Yemen marchan durante una campaña de movilización, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Saná, Yemen. El cartel en árabe dice: "Boicot a los productos estadounidenses e israelíes". (Foto AP)
Rebeldes hutíes de Yemen marchan durante una campaña de movilización, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Saná, Yemen. El cartel en árabe dice: "Boicot a los productos estadounidenses e israelíes". (Foto AP)
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Los hutíes, el movimiento armado yemení respaldado por Irán, afirmaron este domingo que tomaron el control de una franja estratégica sobre el estrecho de Bab al Mandeb, después de que las fuerzas que los combatían en el suroeste de Yemen se retiraran de la zona. La retirada, que esas tropas presentaron como un “redespliegue”, revierte buena parte de los avances que el Gobierno había anunciado hace apenas cinco semanas.

Las Fuerzas Armadas del Sur de Yemen, aliadas del Gobierno reconocido internacionalmente, confirmaron que dejaron el aeródromo de Dhubab y el área de Bab al Mandeb. Según explicaron, necesitan reforzar las defensas de Adén, la capital provisional del Gobierno, y de las provincias vecinas, y con ese fin planean operaciones, con apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudita, para romper el asedio hutí a la ciudad de Taiz. Con esa salida, los rebeldes quedan con territorio que domina el estrecho.

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Los hutíes, por su parte, presentaron lo ocurrido como una victoria militar. Una fuente del grupo dijo a su cadena de televisión, Al Masirah, que la operación abarcó más de 60 kilómetros de terreno montañoso, entre las montañas del oeste y la zona de Al Maqatirah, en la provincia de Lahj. Esa fuente habló de “feroces enfrentamientos” que causaron “importantes pérdidas humanas y materiales” al otro bando y lo obligaron a abandonar Dhubab, las afueras de Kahboub y posiciones cercanas al estrecho. Ese relato no pudo verificarse de forma independiente, y las propias tropas del sur no mencionaron combates, sino un cambio de despliegue.

Lo que está en juego es el control de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. Bab al Mandeb separa Yemen del Cuerno de África y une el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico, por lo que por él pasa buena parte del comercio entre Europa y Asia que atraviesa el canal de Suez. Controlar la costa y los accesos montañosos daría a los hutíes más profundidad estratégica y más capacidad para amenazar a los buques comerciales, aunque tener territorio no equivale automáticamente a controlar el tráfico marítimo.

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Imagen satelital del estrecho de Bab al Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, del 12 de julio de 2026 (Nasa Worldview/Imagen facilitada a través de REUTERS)
Imagen satelital del estrecho de Bab al Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, del 12 de julio de 2026 (Nasa Worldview/Imagen facilitada a través de REUTERS)

Esa posibilidad inquieta especialmente a Arabia Saudita, que depende de los puertos y las rutas del mar Rojo para exportar petróleo, y que ya enfrenta presión por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Los hutíes atacaron en los últimos meses puertos, aeropuertos e instalaciones de la petrolera saudí Aramco, entre ellas el centro exportador de Yanbu y Riad respondió con bombardeos contra objetivos rebeldes en Yemen.

Cómo se llegó hasta aquí

Yemeníes desplazados por los combates en Taiz buscan comida en la zona de Salah al-Din, en las afueras de Adén, Yemen, el 25 de octubre del 2026. (AP foto/Abdulnasser Alseddik)
Yemeníes desplazados por los combates en Taiz buscan comida en la zona de Salah al-Din, en las afueras de Adén, Yemen, el 25 de octubre del 2026. (AP foto/Abdulnasser Alseddik)

La retirada de este domingo es el último giro de una ofensiva que cambió de manos varias veces desde septiembre. Los hutíes, que ya controlaban gran parte del noroeste del país, incluida la capital, Saná, avanzaron entonces hacia el sur por la costa del mar Rojo y se acercaron a Bab al Mandeb. En respuesta, a comienzos de octubre las fuerzas del Gobierno, con respaldo saudí, lanzaron la contraofensiva “Amanecer de Yemen” y dijeron haber recuperado la zona de Dhubab y el puerto de Mocha. El presidente del Consejo de Liderazgo, Rashad al Alimi, aseguró que el objetivo era recuperar todo el territorio en manos de los rebeldes, incluida Saná.

Hoy, en cambio, el frente más urgente parece ser Taiz. La ciudad sigue sitiada, sin entrada de ayuda ni salida para los civiles, y concentra a cerca de la mitad de los 300.000 desplazados por los últimos combates.

Todo esto ocurre en un conflicto más amplio. Yemen está en guerra civil desde 2014, y los combates se reavivaron tras el colapso de la tregua que la ONU había negociado en 2022. Hoy el país es, además, un frente de la confrontación regional que involucra a Irán, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita.

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