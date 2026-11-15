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La pareja de Dani Alves confirmó que se separó por su nueva vida como predicador: “Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de eso”

Joana Sanz confirmó la ruptura del ex jugador brasileño, que tomó un nuevo rol tras estar en prisión acusado de un delito sexual

Dani Alves sonríe junto a una mujer con una prenda azul que sostiene sus manos sobre su vientre frente a una pared beige
Dani Alves y Joana Sanz se separaron
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Joana Sanz confirmó la separación de Dani Alves y el inicio de los trámites de divorcio, después de un período de diferencias vinculadas a la forma en que el ex futbolista brasileño vive su acercamiento a la fe evangélica. La modelo respondió a consultas de sus seguidores en Instagram y precisó que la ruptura se produjo “hace ya algún tiempo”.

La noticia había sido adelantada por el periodista Javi de Hoyos, quien sostuvo en sus redes sociales que la pareja ya no convivía como matrimonio y que el proceso legal para formalizar el divorcio estaba en marcha. De acuerdo con su relato, la dedicación de Alves a la religión generó un distanciamiento que alcanzó la vida cotidiana de la familia.

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Sanz se refirió de forma directa a su postura cuando un usuario le preguntó si acompañaba a su marido a las ceremonias. “No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso”, respondió la modelo española. En el mismo intercambio, despejó las dudas sobre la situación de la pareja. “Aprovecho para aclarar que estamos separados desde hace ya algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo”, escribió.

Según contó Javi de Hoyos, Dani Alves concentró parte de su actividad reciente en su faceta como predicador y conferenciante de la fe evangélica. El periodista afirmó que esa dedicación, que incluye una gira internacional, provocó que la relación con Sanz se deteriorara de forma progresiva.

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Entre idas y vueltas, estuvieron juntos desde 2015
Entre idas y vueltas, estuvieron juntos desde 2015

La modelo, según el relato difundido por Hoyos, respeta las creencias religiosas de Alves, aunque no comparte la intensidad con la que decidió asumir esa etapa. La diferencia no estaría centrada en que el ex jugador lea la Biblia o practique una religión, sino en cómo esa actividad impactó en la convivencia y en el tiempo compartido con la familia.

El periodista fue categórico al describir el estado actual del vínculo: “Ya no están juntos, están separados y en trámites de divorcio”.

Alves no hizo una declaración pública sobre la separación ni sobre el divorcio. En cambio, compartió en redes sociales una imagen tomada dentro de un avión, donde aparece leyendo un pasaje de la Biblia. La publicación incluyó referencias a la Primera Carta a los Corintios y al libro de Jeremías, además de una reflexión sobre la búsqueda de Dios. “Es un tiempo hermoso para que busques al SEÑOR TU DIOS con todo tu corazón”, escribió el exfutbolista.

El mensaje se difundió mientras circulaban las versiones sobre la ruptura y volvió a mostrar el lugar que la religión ocupa en su vida. Sanz, en cambio, dejó asentado que no se identifica con esa práctica y que el cambio de rumbo de Alves fue una de las razones centrales de la decisión.

El futbolista y la modelo se reconciliaron tras el paso del brasileño por prisión
El futbolista y la modelo se reconciliaron tras el paso del brasileño por prisión

Joana Sanz y Dani Alves se conocieron en 2015 a través de amigos en común. En abril de 2016 celebraron una primera ceremonia en París y, en julio de 2017, realizaron su enlace oficial en Formentera, España, con familiares y personas cercanas.

La relación enfrentó una crisis en enero de 2023, cuando Alves ingresó en prisión tras una denuncia por agresión sexual en una discoteca de Barcelona ocurrida el 30 de diciembre de 2022. Dos meses después, Sanz publicó una carta en la que anunció su intención de separarse. “Lo amo y lo amaré siempre”, escribió entonces. En ese mensaje, también expresó que necesitaba priorizarse tras meses atravesados por dificultades personales y por la muerte de su madre.

La modelo retomó luego el vínculo con Alves y mantuvo su apoyo durante el proceso judicial. En febrero de 2024, el exfutbolista fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Un mes más tarde obtuvo la libertad provisional tras el pago de una fianza. En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena y lo absolvió.

Después de ese período, la pareja decidió darse otra oportunidad. Ahora, poco más de un año después del nacimiento de Julieta, las declaraciones de Sanz y la información divulgada por Javi de Hoyos sitúan a ambos en una nueva etapa, marcada por la separación y el proceso de divorcio.

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