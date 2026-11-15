Rusherking habló por primera vez de la infidelidad a María Becerra y la escandalosa ruptura: "Me dejó consecuencias"

El cantante argentino Rusherking admitió la infelidad en su relación con la artista, y también contó los detlles de la ruptura

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Rusherking habló por primera vez con detalle de su separación de María Becerra, admitió que estuvo con otra persona durante la relación y dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro. El artista recordó el impacto que tuvo aquella situación, el alcance que tomó en las redes y la reflexión que hizo después de quedar en el centro de la polémica.

Durante una charla con Nacho Elizalde en el ciclo Primera cita, el cantante se mostró nervioso ante las preguntas sobre su presente sentimental. “Estoy un poco nervioso, la verdad”, reconoció al comienzo. Luego, ante la consulta sobre si estaba enamorado, confirmó que inició un nuevo vínculo: “Estoy amando. Estoy de novio”.

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La conversación avanzó hacia una de las historias que más repercusión generó en su vida pública: su romance con María Becerra. Rusherking recordó el inicio de esa relación y rememoró el momento en que ambos oficializaron el noviazgo. “Cuando vine acá me puse de novio con María”, contó en referencia a su llegada a Buenos Aires y a los primeros tiempos del vínculo con la cantante.

Sin embargo, el músico no esquivó el motivo que derivó en la separación. “Fue un lío, un lío que también me dejó, obviamente, consecuencias”, expresó. Después, hizo una admisión directa sobre lo que ocurrió durante el noviazgo: “Pasó un tema ahí, que yo estuve con otra persona en el medio, en una fiesta”.

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El cantante admitió que estuvo con otra persona en una fiesta durante su relación con María Becerra (Prensa Axe)

La declaración de Rusherking suma una nueva dimensión a una ruptura que quedó bajo la lupa desde 2021. En ese entonces, la separación entre los artistas generó especulaciones, mensajes cruzados y una fuerte repercusión en redes sociales. Ambos eran dos figuras en crecimiento dentro de la música urbana argentina y su vínculo reunía millones de seguidores atentos a cada publicación.

Tiempo después, María hizo una referencia pública al dolor que le provocó una experiencia de su relación anterior. En medio de un conflicto en redes, la cantante señaló: “Mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok”. La frase no incluyó el nombre de Rusherking, aunque el contexto llevó a que muchos usuarios asociaran sus palabras con el final de esa pareja.

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Ahora, el músico puso en palabras su propia mirada sobre aquel episodio y admitió que la situación tuvo efectos que trascendieron lo privado. El artista recordó la exposición que acompañó el lanzamiento de “De Mademin”, según mencionó durante la entrevista, y graficó el alcance que tomó su historia personal. “En el estreno había quinientas mil personas mirando, un millón de personas mirando. O sea, era una locura”, relató.

En ese contexto, también habló de la posibilidad de volver a acercarse a María en otro momento. Sin confirmar contactos actuales ni planes concretos, dejó una puerta abierta a un eventual encuentro desde otro lugar. “Me gustaría que en algún momento, en un futuro, cuando todo sea un poco más grande y quizá dejemos muchos problemas o cosas de lado, nos juntemos de vuelta”, dijo.

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María Becerra declaró con anterioridad que descubrió la infidelidad de su expareja a través de TikTok

Cuando Nacho Elizalde le preguntó si veía posible esa situación, Rusherking eligió una respuesta breve, pero sugerente: “Puede ser. Yo creo que el tiempo…”. El conductor completó la frase con “cura todo”, una idea que el cantante no discutió durante la charla.

El artista también recordó cómo vivió la reacción pública posterior a la separación. “Era Darín en ese momento”, lanzó entre risas, en alusión a la popularidad y a la atención que concentró. De inmediato, sin embargo, mostró incomodidad por el modo en que se expresó en aquel entonces. “Después me quise matar, boludo. ¿Qué mierda dije?”, comentó.

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Lejos de sostener esa versión de sí mismo, Rusherking explicó que ese período lo llevó a revisar su identidad artística y personal. “Me puse a ver qué carajo quería decir yo, qué quería transmitir. Y con este álbum lo encontré”, aseguró. La frase vinculó el conflicto amoroso con una etapa de búsqueda dentro de su carrera.

En agosto de 2025, el cantante ya había marcado distancia de las interpretaciones que asignan nombres propios a cada una de sus canciones. Consultado por una letra que el público relaciona con Becerra por la mención a Quilmes, respondió: “¡Cómo les gusta buscar!”. Luego aclaró que sus composiciones nacen de experiencias personales, aunque no tienen una destinataria definida, según Rusherking recordó sus romances con la China Suárez y María Becerra: “¡Cómo les gusta buscar!”.

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Con sus nuevas declaraciones, Rusherking abordó de manera explícita uno de los capítulos más comentados de su vida privada y reconoció el hecho que dejó consecuencias en su relación con María Becerra. Al mismo tiempo, planteó que el paso del tiempo podría permitirles una conversación pendiente.