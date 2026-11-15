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Rocío Robles recordó la dolorosa búsqueda de su hermana: “Estamos esperando que ocurra el milagro”

En su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, la periodista volvió a contar la pérdida de Florencia, quien nació en 1990, y la duda que persiste en su familia sobre su presunta muerte a poco tiempo de vida

En su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, Rocío Robles habló sobre la presunta muerte de su hermana que terminó convirtiéndose en una búsqueda interminable para su familia (PH, Podemos Hablar - Telefe)
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Las noches de PH, Podemos Hablar (Telefe) suelen estar atravesadas por confesiones personales, recuerdos familiares y relatos que dejan a los invitados frente a momentos difíciles de sus vidas. En la última emisión, Rocío Robles compartió una historia que marcó a su familia desde antes de su nacimiento y que, todavía hoy, permanece inconclusa. La periodista recordó la desaparición de una de sus hermanas y explicó que sus padres nunca pudieron confirmar si la bebé murió o si fue entregada a otra familia.

Todo ocurrió cuando Andy Kusnetzoff convocó al centro del estudio a las personas que tenían una fuerte historia familiar para compartir y Robles dio un paso al frente.“Somos tres hermanos vivos. Mi mamá dio a luz a una nena, Florencia Robles, en el Hospital Provincial de Rosario, que hace poco fue denunciado por tráfico de niños”, relató. Luego precisó que el nacimiento había ocurrido en 1990 y que, de acuerdo con los datos familiares, la niña debía tener actualmente 35 años.

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“A los bebés cuando nacen se les hace el test de APGAR donde se ven los signos vitales rápidamente para ver si están bien. A ella le dio nueve de nueve, con lo cual estaba prácticamente perfecta”, sostuvo. Después, Robles reconstruyó lo que su madre había vivido durante aquella internación. Según su relato, junto a la cama de su mamá había otra mujer que trabajaba en la calle, ejercía la prostitución, tenía problemas de adicción y no quería quedarse con su hijo. “Lo iba a regalar, vender. Había dos mujeres que lo habían ido a buscar”, contó.

Rocío Robles
La periodista contó que sus padres nunca pudieron confirmar qué pasó con la bebé que nació en 1990 y que todavía esperan una señal (Agencia AB)

De acuerdo con lo que explicó, ese bebé nació muerto y la mujer permaneció durante la noche en la misma habitación que su madre. En un momento, la mujer se retiró y Florencia quedó junto a su mamá. Fue entonces cuando, durante la madrugada, entró una enfermera y le dijo que la bebé se estaba ahogando. “Se la lleva. Cuando vuelve le dicen que había muerto”, relató Robles. La situación generó una serie de dudas para sus padres, especialmente porque el resultado del test de APGAR indicaba que la niña estaba bien al nacer. Además, según contó, el hospital no les entregó de inmediato el cuerpo.

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Cuando se lo entregan, le entregan un feto en formol, en un frasco con formol, con espina bífida”, afirmó. “Y yo creo que, no sé si fue la conmoción o lo traumático de perder a un hijo, mis papás quedaron shockeados”, expresó. A partir de lo ocurrido, la familia inició un juicio por mala praxis que se extendió durante quince años.

Ante la pregunta de Kusnetzoff sobre si sospechaban que habían cambiado a la bebé, Robles fue contundente: “Sí”. Sin embargo, explicó que sus padres no tenían los recursos económicos para realizar un estudio de ADN de manera privada y que el juez que llevaba la causa tampoco les permitía hacerlo. “El médico se lo juzgó por mala praxis. Todo muy raro, muy lento”, señaló.

La periodista relató que un estudio genético no pudo despejar las dudas y expresó su temor de que sus padres mueran sin conocer la verdad (Instagram)
La periodista relató que un estudio genético no pudo despejar las dudas y expresó su temor de que sus padres mueran sin conocer la verdad (Instagram)

Años después, cuando la periodista comenzó a tener una mejor situación económica, decidió avanzar con una exhumación privada de los restos y realizar un análisis genético. “Cuando los bebés son chiquitos, los huesos no tienen tanto calcio, que es donde está el ADN. Esperaron el tiempo que tenían que esperar para no poder cotejarlo”, relató. “Es una historia que, si bien yo todavía no había nacido porque vengo después, atraviesa a la familia. Es muy difícil no saber si alguien está vivo o muerto para un padre. Si tiene que hacer un duelo, si tiene que seguir buscando, si tiene que seguir adelante por los demás hijos. Y la frustración de hacer un ADN y decir: ‘Guau, yo esperaba poder llorar o poder ponerme a buscar’ y, de repente, pasa la vida y sigue la misma incertidumbre que te rompe la cabeza”, afirmó.

También recordó que, cuando era niña, una enfermera que había trabajado en el hospital llamó a su casa y aseguró que conocía la existencia del tráfico de menores en ese lugar. “Un día suena el teléfono de mi casa, yo chiquita, y era una enfermera arrepentida que llamaba del hospital”, contó. Según Robles, la mujer les dijo que había trabajado allí cuando su madre dio a luz y que existía tráfico de menores. Además, señaló que el año pasado se habían presentado nuevas denuncias relacionadas con el hospital.

Rocío Robles
"Es muy difícil no saber si alguien está vivo o muerto para un padre", expresó Robles en el programa (Instagram)

Desde entonces, la familia continúa esperando que vuelva a sonar el teléfono con alguna información sobre Florencia. También describió algunos rasgos físicos que su madre recuerda de la bebé. “Mi mamá siempre dice que era igual a mí, pero tenía los ojos celestes y el pelo negro”, contó frente a las cámaras.“Yo siento que está viva”, afirmó.

En ese momento, relató que una vez acompañó a una persona a consultar a una vidente y que, sin conocer la historia familiar, la mujer le dijo que había alguien que las estaba buscando y que se encontraba en España. “A mí lo que me da miedo es que mis papás se vayan de este plano material sin poder saber qué pasó. Viva o muerta. ¿Qué pasó?”, planteó.

“¿Viste cuando dicen que el dinero no es todo? No es todo, pero ayuda”, señaló.

Ante la consulta de Kusnetzoff, volvió a aportar los datos que podrían ayudar a identificar a su hermana: habría nacido en el Hospital Provincial de Rosario, el 10 de julio de 1990, y se llamaría Florencia Robles, aunque aclaró que no sabían si conservaba ese nombre y que creían que había sido adoptada por dos mujeres. “Esta incertidumbre está inconclusa y duele. Estamos esperando que algún día ocurra el milagro”, comentó en plena emisión.

Que sea la voluntad de Dios”, dijo Robles, dejando en claro su deseo por saber qué ocurrió con su hermana y, en un futuro cercano, poder reunir a la familia con ella.

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