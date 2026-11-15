Así se pueden organizar las aplicaciones en iPhone para evitar tantas distracciones

El desorden en la pantalla de inicio del iPhone incrementa el tiempo de búsqueda ante tareas cotidianas. (REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo)

Guardar

Cuando la pantalla de inicio del iPhone se llena de íconos sin orden, cualquier tarea simple (enviar un mensaje, revisar el clima) se convierte en una búsqueda entre páginas. Apple ofrece herramientas integradas para resolverlo sin aplicaciones externas, y existen también métodos personales, como organizar todo en torno a cuatro funciones concretas, que apuntan al mismo objetivo: reducir las distracciones.

Combinar ambos enfoques, el técnico y el de hábitos de uso, permite construir una pantalla de inicio que funcione como punto de partida directo hacia lo que se necesita hacer, sin pasos de más ni iconos sobrantes.

PUBLICIDAD

El problema del desorden y las herramientas básicas de Apple

El desorden suele empezar de a poco. Se instalan unas pocas aplicaciones esenciales y, con el tiempo, se suman varios servicios de streaming, aplicaciones de comida a domicilio y una carpeta de juegos que ya no se usa.

El resultado es una pantalla que no solo se ve desordenada, sino que consume más tiempo en el uso diario. No encontrar una aplicación específica o tener que recorrer páginas interminables convierte tareas simples en una molestia.

El dock inferior del iPhone admite hasta cuatro aplicaciones de uso diario para un acceso directo.

Para mover aplicaciones, el procedimiento es directo: se mantiene presionado el ícono hasta que empiece a vibrar, lo que activa el modo de edición. Desde ahí se puede arrastrar una app dentro de la misma pantalla o llevarla al borde para cambiarla de página.

PUBLICIDAD

Ese mismo modo de edición permite revisar el dock inferior, donde conviene guardar hasta cuatro aplicaciones de uso diario y reemplazar las que se usan con poca frecuencia. Al terminar, se pulsa “Listo” o se desliza hacia arriba para guardar los cambios.

Carpetas y Biblioteca de Apps para reducir el desorden

Las carpetas son una de las formas más simples de agrupar aplicaciones similares bajo un solo ícono, por categorías como Social, Viajes o Finanzas.

Para crearlas, basta con arrastrar una aplicación sobre otra en modo de edición: el sistema arma la carpeta de forma automática. El nombre se puede personalizar tocando el título sugerido y reemplazándolo por uno propio, como “Imprescindibles diarios”.

PUBLICIDAD

La Biblioteca de Apps incorporada en iOS 14 funciona como un catálogo maestro ordenado por categorías automáticas.

Cómo organizar las aplicaciones del iPhone sin distracciones implica, en esencia, usar las funciones nativas del sistema (carpetas, Biblioteca de Apps y ocultamiento de íconos) para que la pantalla de inicio muestre solo lo que se utiliza a diario, mientras el resto queda accesible pero fuera de la vista inmediata.

La Biblioteca de Apps, incorporada en iOS 14, funciona como catálogo maestro de todo lo instalado en el teléfono. Se accede deslizando el dedo hacia la izquierda, más allá de la última pantalla de inicio, y agrupa automáticamente las aplicaciones en categorías como Creatividad, Utilidades o Añadidas recientemente.

Dentro de esa biblioteca hay una barra de búsqueda que despliega una lista alfabética de todas las aplicaciones del dispositivo. Esto es útil para las apps que no se usan a diario, ya que permite eliminarlas de la pantalla de inicio sin borrarlas del teléfono.

PUBLICIDAD

Para ocultar una aplicación sin desinstalarla, se mantiene presionado su ícono hasta que aparece un menú, se toca “Eliminar aplicación” y se elige la opción “Eliminar de la pantalla de inicio” en lugar de borrarla por completo. La app sigue disponible en la Biblioteca y puede recuperarse arrastrándola de nuevo a la pantalla principal.

Los widgets presentan datos directos de funciones como el clima o el calendario sin necesidad de abrir cada aplicación. (REUTERS/Manuel Orbegozo/Foto de archivo)

Widgets y hábitos de mantenimiento

Los widgets cumplen una función doble en ambos enfoques: aportan información de un vistazo (clima, calendario, recordatorios) sin necesidad de abrir íconos separados para cada dato.

Junto a esto, conviene sostener algunos hábitos simples: ordenar las apps según la frecuencia de uso, dejando las diarias en la primera página y moviendo el resto a páginas posteriores o a la Biblioteca de Apps.

PUBLICIDAD

También se recomienda hacer una limpieza periódica: si una aplicación no se abrió en varios meses, es candidata para sacarla de la pantalla de inicio o trasladarla a la Biblioteca.

En ambos métodos, el punto de partida es el mismo: cada gesto en la pantalla (deslizar a la izquierda, mirar arriba, tocar al centro) debe llevar directo a una función reconocible, sin pasos intermedios que generen dispersión.