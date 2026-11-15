El Salvador: árbol navideño de más de 56 metros ilumina la plaza Salvador del Mundo desde el 14 de noviembre

El árbol navideño de más de 56 metros de altura y 25 toneladas fue encendido en la plaza Salvador del Mundo el sábado 14 de noviembre. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

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La estructura pesa más de 25 toneladas, cuenta con más de 500,000 puntos de luz y presenta un diseño renovado coronado por una letra S. Este árbol navideño, de más de 56 metros de altura, ya ilumina la plaza Salvador del Mundo tras su encendido del sábado 14 de noviembre, en un lugar que reunió a decenas de personas, entre niños y adultos, que asistieron desde temprano para acompañar el evento.

Luis Pedro Ibarra, gerente de país de San Martín, señaló que el árbol forma parte de una tradición que se mantiene en ese espacio desde hace 13 años. Según relató, el proyecto comenzó a iluminar la zona sin que se anticipara la cantidad de familias y visitantes que se reunirían alrededor de la estructura.

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El gerente afirmó que, con el paso de los años, la visita al árbol se convirtió en una costumbre navideña para parte de la población.

La estructura reúne más de medio millón de puntos de luz y exhibe una letra S en la parte superior. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

“Hay niños que crecieron esperando este momento cada Navidad, familias que lo han convertido en una tradición y nuevas generaciones que comienzan a vivir esta misma ilusión”, dijo Ibarra.

Detalles del árbol y declaraciones durante el encendido

La estructura fue instalada en la plaza Salvador del Mundo y reúne más de medio millón de puntos de luz. Ibarra explicó que el diseño de este año incorpora cambios respecto de ediciones anteriores. Uno de esos elementos es la letra S ubicada en la parte superior.

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Más de 150 personas participaron en la planificación, preparación y montaje de la estructura, según informó Ibarra. El proceso incluyó las tareas previas de instalación y la preparación del espacio para el encendido.

Más de 150 personas participaron en las labores de planificación, preparación y montaje de la estructura. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

El representante de la empresa indicó que el proyecto incorpora materiales reciclables o de menor impacto ambiental. También señaló que el sistema de iluminación utilizado busca reducir la contaminación lumínica.

Además del árbol, el lugar cuenta con una villa navideña y opciones de comida para los visitantes. Ibarra mencionó estos espacios al describir las actividades disponibles para las familias durante la temporada.

El gerente dijo que el encendido busca convocar a las personas alrededor de una actividad familiar. En su intervención, se refirió a los encuentros navideños y a los recuerdos asociados con esa época del año.

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Decenas de personas llegaron a la Plaza Salvador del Mundo para acompañar el encendido del árbol navideño. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

“Deseamos que cuando las familias vean encenderse nuestro árbol, recuerden que la Navidad está hecha de esos pequeños grandes momentos”, afirmó Ibarra.

Mario Durán, Alcalde de San Salvador Centro presentó el evento como un espacio de encuentro para quienes acudieron a la plaza Salvador del Mundo y para las personas que siguieron la actividad por medio de redes sociales.

Durán sostuvo que existen condiciones para realizar reuniones familiares en espacios públicos. El funcionario vinculó esa afirmación con la situación de seguridad en el país.

La plaza Salvador del Mundo cuenta con una villa navideña y alternativas de comida para los visitantes. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

“Hoy ya se pueden reunir en los espacios públicos con toda la tranquilidad y toda la seguridad”, dijo Durán durante su intervención.

El alcalde vinculó las condiciones de seguridad actuales con la posibilidad de que las familias celebren Navidad y Año Nuevo en espacios públicos. Durán expresó esa valoración durante su intervención ante los asistentes a la actividad.

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