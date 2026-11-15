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Siri con IA podría darle a Apple ganancias de hasta 45.000 millones de dólares al año

Un estudio estimo esta cifra básandose en las compras que podrían hacer cerca de 125 millones de usuarios

Evercore ISI calcula ingresos potenciales de hasta USD 45.000 millones anuales si Siri con IA ejecuta compras por los usuarios.
Evercore ISI calcula ingresos potenciales de hasta USD 45.000 millones anuales si Siri con IA ejecuta compras por los usuarios.
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Apple podría ganar hasta USD 45.000 millones al año si Siri con IA llega a ejecutar compras por sus usuarios, según un cálculo de Evercore ISI, firma de análisis financiero.

La cuenta supone 125 millones de usuarios que realicen compras cada mes, con un gasto elegible de USD 600 por persona y una comisión hipotética del 5% para Apple. El estudio planteó un segundo escenario, de suscripción: unos USD 21.000 millones anuales con 125 millones de clientes que paguen USD 14 por mes.

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Según Investing.com, que resumió el informe, estos números son escenarios y no guía oficial de la compañía. Apple no ha publicado un plan de ingresos para su asistente con IA.

La firma mantuvo su recomendación de compra (Outperform) sobre las acciones de Apple y un precio objetivo de USD 380. Ese nivel implica una suba cercana al 11% respecto de los USD 342,37 que cotizaba el papel cuando se publicó la nota.

La combinación de datos del usuario, acceso a aplicaciones y Apple Pay diferencia a Siri de los agentes basados en la web.
La combinación de datos del usuario, acceso a aplicaciones y Apple Pay diferencia a Siri de los agentes basados en la web.

Por qué el estudio ve ventaja en los pagos de Siri

El argumento central no es que Siri sea hoy el mejor asistente. Evercore ISI sostiene que Apple combina tres elementos que los agentes basados en la web no tienen a la vez: acceso a las aplicaciones del teléfono, datos personales del usuario y Apple Pay como método de pago.

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Con esa integración, indicó la firma, Siri podría usar acciones dentro de las apps, el contexto personal y Apple Pay para completar una transacción con menos pasos que un agente que dependa de pagos de terceros.

La base de usuarios es la otra pieza. Evercore ISI calcula que entre 550 y 560 millones de personas tienen un iPhone compatible con Siri con IA, dentro de los 1.400 millones de iPhone activos. Estima que Muse, el agente de Meta, ronda los 10 millones de usuarios, y que Instinct, otro competidor, llega a unos 100.000.

Un producto todavía limitado

El informe también marca las debilidades. Siri con IA funciona sobre todo cuando el usuario hace una petición, y su versión beta ofrece menos funciones que Muse, Gemini Spark e Instinct. Los analistas señalan tres áreas por desarrollar: ejecución persistente de tareas, mayor conexión con aplicaciones de terceros y mejor memoria.

Siri AI no estará disponible para todos los iPhone.
Los analistas identifican la necesidad de desarrollar la memoria del asistente y la ejecución persistente de tareas en segundo plano. (Apple)

Si esas capacidades maduran, el asistente podría completar tareas en segundo plano, incluso cuando el usuario no esté usando el teléfono. Eso exigiría más gasto en capacidad de cómputo: infraestructura en la nube, procesamiento de modelos, memoria y almacenamiento. Apple podría repartir la carga entre el propio dispositivo, su sistema Private Cloud Compute y proveedores externos.

No es la única estimación de este tipo. En una nota del 26 de mayo, citada por AOL, el analista Wamsi Mohan, de Bank of America, proyectó que un Siri capaz de actuar por el usuario podría aportar entre USD 15.000 millones y USD 30.000 millones adicionales en el año fiscal 2030 en su caso base, y entre USD 40.000 millones y USD 65.000 millones en el más optimista.

Evercore ISI informó que la expansión de Siri con IA a más usuarios se hace por regiones seleccionadas. La nota del 9 de noviembre es el último dato público de la firma sobre el tema: mantiene el precio objetivo de USD 380 para las acciones de Apple.

Apple quiere darle más poder a Siri

Apple busca convertir a Siri en un asistente que actúe sin instrucciones paso a paso, con lanzamiento posible desde el próximo año, según el periodista Mark Gurman, de Bloomberg.

John Ternus impulsa el avance del desarrollo de Siri para competir frente a las herramientas de Meta y OpenAI.
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El nuevo director ejecutivo, John Ternus, presiona al jefe de software, Craig Federighi, para acelerar frente a rivales como Dots (OpenAI), Muse (Meta) y Grok, capaces de recordar proyectos y perseguir metas de forma autónoma.

Ternus admitió que Siri es “principalmente de pedidos”, con más de 2.500 millones de consultas diarias. Además, los ingenieros de iOS 28 ganaron más semanas de programación dentro del nuevo calendario de desarrollo.

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