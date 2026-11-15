Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutan en el ATP Finals: hora, quiénes serán sus rivales y lo que hay que saber de la definición

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutan en el ATP Finals (Photo by Glyn KIRK / AFP)

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El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers volverán a presentarse en el ATP Finals, el torneo que reúne a las mejores parejas de la temporada en Turín. Será la séptima participación de la dupla en este tipo de competencias, sobre canchas rápidas y bajo techo, donde buscarán conquistar el título por primera vez.

Esta vez, el sorteo determinó que Zeballos y Granollers integraran el Grupo Mark Woodforde, donde compartirán zona con los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, sus rivales en el debut de este lunes. El encuentro se disputará en el primer turno de la cancha central, a partir de las 7:30 (hora argentina). Además, se medirán con el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, y con los alemanes Kevin Krawietz y Tim Putz. El torneo se podrá seguir por ESPN y Dísney+.

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En el certamen, Zeballos y Granollers acumulan un récord de 9 triunfos y 13 derrotas. Su mejor actuación fue en 2023, cuando alcanzaron la final y cayeron ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury. En otras dos ocasiones llegaron a las semifinales, mientras que en tres oportunidades no lograron superar la fase de grupos.

El español destacó el camino recorrido junto a su compañero: “Es la séptima vez que jugamos juntos acá con Horacio”. Y agregó: “Hemos estado una vez en la final, dos en semifinales… muy cerca y, ojalá, esta vez podamos conseguirlo".

Horacio Zeballos y Marcel Granollers van por título del ATP Finals (Geoff Burke-Imagn Images)

Sobre el debut, Granollers señaló: “Vamos a empezar por el primer partido, que acá cada uno de ellos es muy complicado”. Y advirtió: “Sabemos que tenemos que ofrecer un gran nivel para tener posibilidades”.

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También se refirió a los problemas físicos que ambos arrastraron después de lo que fue la derrota en los cuartos de final del US Open: “Los dos hemos tenido algunos problemas, que hemos solucionado en casa, pero volvimos en París-Bercy. Estamos con ganas, con ilusión, con las pilas cargadas después de un descanso y con ganas de jugar bien aquí”, apuntó.

Además, explicó qué los mantiene motivados después de tantos años de carrera: “Al final hay que ponerse objetivos, tener ilusión por conseguir nuevas cosas y eso es lo que nos mantiene con el hambre de cada día intentar dar el máximo y seguir compitiendo al máximo nivel”.

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Por su parte, Zeballos remarcó la exigencia del certamen: “Acá cada partido es una final, se define siempre en pequeños detalles”. Además, recordó que en Turín se enfrentarán a las siete parejas que completaron la temporada entre las mejores del circuito.

Sobre cómo encarar el torneo, el marplatense dijo: “Uno trata de enfocarse en el trabajo que puede hacer y quedarse tranquilo con eso. Obviamente, hay que salir a ganar con todo y, después, quedarse tranquilo sabiendo que dio todo”.

Los resultados respaldan el recorrido de la pareja, que acumula 16 títulos ATP. Entre sus conquistas más destacadas aparecen Roland Garros (2025 y 2026) y el US Open (2025), además de ocho trofeos de categoría Masters 1000: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023).

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A esos logros se suman los títulos de los ATP 500 de Río de Janeiro (2020), Halle (2022) y Basilea (2025), y los ATP 250 de Buenos Aires (2020) y Bucarest (2025). Además, ambos alcanzaron el número 1 del ranking mundial de dobles en diferentes oportunidades.