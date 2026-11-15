Por qué los alimentos importados todavía no lograron ganar espacio en los supermercados

Las importaciones de alimentos y bebidas totalizaron USD 297 millones en septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La apertura comercial no se tradujo hasta ahora en un avance significativo de los alimentos importados en los supermercados. La debilidad del consumo, la competencia de precios con la producción local y las dificultades para incorporar nuevas opciones a la oferta limitan la llegada de mercadería del exterior.

Las importaciones de alimentos y bebidas alcanzaron a USD 297 millones en septiembre, lo que representó una caída del 7,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. La tendencia también se reflejó en el acumulado de los primeros nueve meses del año, período en el que las compras al exterior descendieron a USD 2.454 millones, 7,7% menos que en igual lapso de 2025.

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Sin embargo, según la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la baja en los valores no estuvo acompañada por una reducción de las cantidades. Entre enero y septiembre, el volumen de productos ingresados aumentó 3,9% interanual, hasta alcanzar 1,48 millones de toneladas. De esta manera, el retroceso estuvo impulsado principalmente por los precios, que registraron una disminución del 11,2 por ciento.

Al analizar los rubros, 11 de los 17 sectores relevados registraron mermas en los montos importados. Los mayores descensos se observaron en preparados de frutas y verduras (28%), cacao y chocolates (34,7%), café, té, yerba mate y especias (15,8%) y frutos comestibles (15,1%). En sentido contrario, crecieron las compras de carnes y vísceras comestibles (38,4%) y pescados, crustáceos y moluscos (35,3 por ciento).

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En términos de volumen, en cambio, 11 sectores mostraron incrementos. Se destacaron las bebidas, cuyas cantidades importadas aumentaron 102,8% interanual, las hortalizas y legumbres (62,6%) y las carnes y vísceras comestibles (52,3 por ciento).

Se destacaron las bebidas, cuyas cantidades importadas aumentaron 102,8% interanual

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre enero y septiembre de 2026, las importaciones alimenticias avanzaron 59,4% en dólares en comparación con 2023.

Las mayores subas correspondieron a carnes frescas y en conserva, con un alza del 460,3%, seguidas por fideos y pastas (358,1%), productos de panadería (107,1%) y aceites, manteca y grasas (88 por ciento).

Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones de productos alimenticios avanzaron 59,4% en dólares en comparación con 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso en las góndolas

Osvaldo Del Río, director de la consultora Scentia, afirmó que los productos importados representan actualmente entre el 14% y el 15% de la mercadería disponible en las góndolas. Su participación aumentó apenas entre tres y cuatro puntos porcentuales desde 2023, pese a la apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei.

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El especialista aclaró que muchos artículos de origen extranjero ya estaban presentes en los supermercados antes del cambio de gestión, aunque los consumidores no siempre identificaran su procedencia. Entre los ejemplos, mencionó las galletitas, los artículos de limpieza y de higiene personal, así como las pastas dentales fabricadas en Brasil.

Muchos artículos de origen extranjero ya estaban presentes en los supermercados antes del cambio de gestión, aunque los consumidores no siempre identificaran su procedencia (Del Río)

Del Río planteó que la retracción de la demanda limita la posibilidad de ampliar las compras al exterior, ya que las empresas tampoco encuentran incentivos para incorporar productos que luego podrían no venderse.

Al respecto, el consumo masivo cayó 1,2% interanual en septiembre, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 mostró una contracción del 2,7% frente al mismo período del año anterior. Supermercados fue el canal más afectado, con un retroceso de 3,8 por ciento.

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El consumo masivo cayó 1,2% interanual en septiembre (Imagen ilustrativa Infobae)

Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), contó que los productos importados tienen una presencia marginal en las cadenas regionales: explican apenas entre el 1% y el 2% de la oferta. A comienzos de año, algunas empresas hicieron pruebas de importación, sobre todo de lácteos y café, pero la mayoría de esas iniciativas no tuvo continuidad.

El dirigente atribuyó ese resultado a la reducción de la brecha de precios con los fabricantes locales. En un principio, los bienes del exterior ofrecían diferencias significativas, pero la industria nacional respondió con propuestas comerciales más competitivas.

La industria nacional respondió con propuestas comerciales más competitivas (Palpacelli)

También hubo intentos de sumar productos importados premium, como chocolates y pastas, pero su demanda es reducida y se concentra en un público específico. Palpacelli sostuvo que hoy, ante el bajo poder adquisitivo, la mayoría de los compradores prioriza el precio y la marca al momento de elegir.

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Consideró que un repunte en las ventas podría impulsar las importaciones en ciertos rubros, aunque sin una mejora del consumo no prevé variaciones relevantes.

Un repunte en las ventas podría impulsar las importaciones en ciertos rubros (Foto: Reuters)

En ese sentido, en CAS advierten un escenario de amesetamiento. Según sus datos, el volumen comercializado acumula una caída interanual del 4,5%. Palpacelli cree que la contracción encontró un piso, pero todavía no aparecen señales de recuperación. En este contexto, las expectativas están puestas en diciembre, uno de los períodos de mayor movimiento para el sector por las Fiestas de fin de año.

De todas formas, aseguró que difícilmente alcance para revertir el balance negativo de 2026. Frente a 2023, calculó que el retroceso se ubica en torno al 5 por ciento.

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Fuentes de Carrefour remarcaron: “Si comparamos con 2023, la participación de los importados en nuestras góndolas pasó de alrededor del 2% al 4%. Duplicar su presencia en tres años es un cambio importante, aunque modificar la matriz de consumo lleva tiempo porque las familias tienen vínculos con las marcas que habitualmente eligen”.

Su estrategia apunta a diferenciarse a través de dos alternativas: importar productos que no están disponibles en el mercado local, especialmente aquellos del segmento premium, o detectar oportunidades de precio en el exterior que les permitan ofrecer opciones más convenientes a los consumidores.

Las categorías que más crecieron fueron las conservas, los snacks, las cápsulas de café, las galletitas y las cervezas.