Honduras

Honduras anuncia rebajas en los precios de los combustibles a partir de este lunes

Los precios de las gasolinas súper y regular registrarán importantes reducciones desde el 16 de noviembre, mientras que el kerosene también experimentará una rebaja

El Gobierno mantendrá sin cambios el diésel mediante subsidios que absorben los incrementos internacionales.
El Gobierno mantendrá sin cambios el diésel mediante subsidios que absorben los incrementos internacionales.
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Los consumidores hondureños comenzarán la semana con una reducción en los precios de varios combustibles, luego de que la Secretaría de Energía (SEN) anunciara los ajustes que se aplicarán a partir de las 6:00 am del lunes 16 de noviembre en las estaciones de servicio de todo el país.

La principal variación corresponde a las gasolinas, cuyos precios tendrán una disminución cercana a los cinco lempiras por galón. El diésel y el GLP doméstico mantendrán sus precios sin modificaciones, debido a los mecanismos de subsidio que el Gobierno aplica para evitar que los costos internacionales se trasladen al consumidor. El GLP vehicular, en cambio, registrará un incremento.

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La reducción también alcanzará al kerosene, otro de los derivados del petróleo incluidos en la actualización semanal.

Los ajustes muestran diferencias entre las dos principales ciudades del país. En Tegucigalpa, la gasolina superior quedará en 142.91 lempiras (USD 5,28) por galón, tras una disminución de 4,99 lempiras (USD 0,18). La gasolina regular se comercializará a 128.05 lempiras (USD 4,73), tras una rebaja de 4,86 lempiras (USD 0,18).

Infografía con mapa de Honduras, surtidores, mangueras y una lista de precios para distintos combustibles en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Una infografía detalla las tarifas vigentes del 16 al 22 de noviembre para gasolinas, diésel, kerosene y gas licuado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Pedro Sula, las reducciones serán ligeramente mayores. La gasolina superior disminuirá 5,08 lempiras (USD 0,19), hasta situarse en 137.54 lempiras (USD 5,09) por galón. La regular bajará 4,94 lempiras (USD 0,18), con un nuevo precio de 122.70 lempiras (USD 4,54).

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El diésel, sin cambios por los subsidios

El diésel no trasladará al consumidor los incrementos acumulados en el mercado internacional durante el período de vigencia de esta estructura. En Tegucigalpa, el precio continuará en 153.53 lempiras (USD 5,68) por galón; en San Pedro Sula permanecerá en 149.20 lempiras (USD 5,52).

Para sostener esos valores, el apoyo económico temporal aplicado al diésel será de 5,05 lempiras (USD 0,19) por galón en la capital y de 3,93 lempiras (USD 0,15) en San Pedro Sula. El monto acumulado de los incrementos internacionales absorbidos mediante este mecanismo alcanza los 57.57 lempiras (USD 2,13).

Aunque el precio en las estaciones de servicio no tendrá variaciones, el costo del diésel en los mercados internacionales sigue siendo un factor que puede generar presión sobre los gastos de operación de empresas y transportistas cuando los mecanismos de compensación dejan de aplicarse.

GLP doméstico sin cambios

El gas licuado de petróleo utilizado en los hogares también permanecerá sin modificaciones. En Tegucigalpa, el cilindro de 25 libras continuará costando 249.62 lempiras (USD 9,23); en San Pedro Sula se mantendrá en 228.47 lempiras (USD 8,45). El aporte estatal destinado al GLP doméstico será de 93.36 lempiras (USD 3,45) en la capital y de 90.88 lempiras (USD 3,36) en la ciudad industrial.

Distinta será la situación para los propietarios de vehículos que utilizan GLP como combustible: ese producto registrará un incremento de 0,61 lempiras (alrededor de USD 0,02) por galón en ambas ciudades. Con el ajuste, el GLP vehicular llegará a 63.89 lempiras (USD 2,36) en Tegucigalpa y a 59.88 lempiras (USD 2,21) en San Pedro Sula.

La compra de diez galones de gasolina superior representará un ahorro de hasta 50.80 lempiras para los conductores.
La compra de diez galones de gasolina superior representará un ahorro de hasta 50.80 lempiras para los conductores.

Kerosene con reducción menor que las gasolinas

El kerosene bajará 1,10 lempiras (USD 0,04) por galón en Tegucigalpa, para quedar en 146.69 lempiras (USD 5,42). En San Pedro Sula, la rebaja será de 1,18 lempiras (USD 0,04), con un nuevo valor de 141.26 lempiras (USD 5,22).

La disminución de casi cinco lempiras por galón en las gasolinas permitirá reducir el gasto de los conductores durante la próxima semana. El ahorro dependerá del volumen de combustible que cada persona compre y de la frecuencia con que abastezca su vehículo.

Un conductor que compre 10 galones de gasolina súper en Tegucigalpa tendrá una reducción de 49.90 lempiras (USD 1,84) respecto al precio anterior. En San Pedro Sula, el ahorro por esa misma cantidad será de 50.80 lempiras (USD 1,88). Para quienes utilizan gasolina regular, la diferencia por 10 galones será de 48.60 lempiras (USD 1,80) en Tegucigalpa y de 49.40 lempiras (USD 1,83) en San Pedro Sula.

Las variaciones semanales pueden tener efectos sobre los presupuestos de hogares y empresas: el transporte de personas, la distribución de alimentos y la movilización de mercancías mantienen una relación directa o indirecta con el costo de los carburantes.

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