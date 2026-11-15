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Pakistán denunció un ataque con drones que mató a dos soldados en Baluchistán y culpó a la India

Islamabad atribuyó el ataque a grupos separatistas baluches apoyados por Nueva Delhi. Las tropas paquistaníes aseguraron además haber matado a ocho presuntos insurgentes en la zona

Fuerzas de seguridad paquistaníes vigilan una calle de Quetta, capital de Baluchistán, durante la alerta tras los ataques coordinados del 31 de enero (archivo, 1/2/2026).
Fuerzas de seguridad paquistaníes vigilan una calle de Quetta, capital de Baluchistán, durante la alerta tras los ataques coordinados del 31 de enero (archivo, 1/2/2026).
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El Ejército de Pakistán denunció un ataque con drones armados contra una patrulla militar en la provincia de Baluchistán, en el suroeste del país, que dejó dos soldados muertos, y acusó a la India de financiar y equipar a los grupos insurgentes que operan en la región.

Según el servicio de prensa de las Fuerzas Armadas (ISPR), presuntos insurgentes usaron cuadricópteros armados, drones pequeños de cuatro hélices, contra vehículos militares que patrullaban las zonas de Kolpur, Kardagap y Nushki. Los fallecidos son el mayor Omer Minhas Nasir y el sargento Muhammad Adnan Khan. Las tropas trabajaban para asegurar la carretera N-40, que comunica Quetta, la capital provincial, con Taftan, en la frontera con Irán.

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“Este acto cobarde no ha quebrado la determinación de las fuerzas de seguridad”, dijo el ISPR, que prometió mantener “el ritmo de las operaciones” hasta neutralizar por completo la amenaza.

Las acusaciones a la India

El Ejército atribuyó el ataque a “Fitna al-Hindustan”, expresión con la que Islamabad designa a grupos separatistas baluches que, según afirma, reciben apoyo de Nueva Delhi. Aseguró que la India les da “pleno apoyo financiero” y equipamiento, incluidos drones y artefactos explosivos improvisados. Nueva Delhi rechazó anteriormente acusaciones similares.

Las fuerzas paquistaníes informaron además de que mataron a ocho presuntos insurgentes, uno de ellos un atacante suicida, en una operación en Kolpur en la noche del viernes al sábado, en la que incautaron armas y municiones. Los balances proceden exclusivamente de fuentes militares y no pudieron ser contrastados de forma independiente.

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Una provincia en conflicto

Baluchistán, fronteriza con Irán y Afganistán, ocupa casi la mitad del territorio paquistaní pero tiene poca población. Es rica en gas y minerales, pero está muy poco desarrollada, y grupos separatistas combaten al Estado desde hace décadas. Denuncian marginación política y desapariciones forzadas, algo que Islamabad niega.

La violencia se agravó. En marzo de 2025, el Ejército Baluche de Liberación (BLA), la principal organización separatista, secuestró un tren con más de 400 pasajeros que viajaba de Quetta a Peshawar, en un asedio que dejó decenas de muertos. El 31 de enero de este año lanzó ataques coordinados en una docena de localidades; el Ejército dijo que murieron 18 civiles y 15 integrantes de las fuerzas de seguridad, y 92 militantes. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, culpó entonces a la India. Estados Unidos designó al BLA organización terrorista en agosto de 2025.

Cada vez más drones

Al mismo tiempo, el uso de drones comerciales por parte de los insurgentes crece en Pakistán. Según un análisis publicado en agosto por Arab News basado en datos del South Asia Terrorism Portal, en la primera mitad de 2026 hubo unos 60 ataques con drones de grupos armados en Baluchistán y en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, con 36 muertos, frente a 13 incidentes y 13 muertos en el mismo período de 2025. El BLA usó drones armados por primera vez en enero y anunció una unidad aérea propia. En julio, según esa fuente, Baluchistán superó a Khyber Pakhtunkhwa como la región más violenta, con 176 ataques y 438 muertos.

Tensión con la India

Fuerzas de seguridad de Pakistán en durante una patrulla en Baluchistán. (Europa Press)
Fuerzas de seguridad de Pakistán en durante una patrulla en Baluchistán. (Europa Press)

Las relaciones entre Pakistán y la India, dos potencias nucleares, siguen muy tensas. En abril de 2025, un ataque a turistas en Pahalgam, en la Cachemira bajo control indio, dejó 26 civiles muertos. Nueva Delhi culpó a Islamabad, que lo rechazó, y en mayo lanzó la Operación Sindoor contra Pakistán. Cuatro días de combates terminaron el 10 de mayo con un alto el fuego mediado por Estados Unidos. La India suspendió además el Tratado de las Aguas del Indo, que regula el reparto del agua desde 1960. Los canales diplomáticos entre ambos países están casi congelados.

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