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Luis Piñeyro habló de su estado de salud tras someterse a una cirugía robótica: “Feliz de volver a casa”

El periodista explicó que atravesó varios días con dolor abdominal y fiebre antes de ser operado

La operación de Luciano Pereyra
El periodista relató que sufrió fuertes dolores abdominales y fiebre durante varios días antes de pasar por el quirófano (Instagram)
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Después de atravesar unos días marcados por fuertes dolores abdominales y fiebre, Luis Piñeyro contó a sus seguidores que debió ser internado y sometido a una cirugía. El periodista compartió una fotografía desde la habitación de la clínica y explicó que la intervención se realizó mediante un procedimiento robótico, antes de llevar tranquilidad y agradecer a los profesionales que lo acompañaron durante esos días.

¡Me operó un ROBOT!”, escribió Piñeyro al comienzo de la publicación.“Sí, así como lo estás leyendo. Después de varios días con un fuerte dolor abdominal y fiebre que se repitió durante semanas producto de una diverticulitis, me tocó pasar por quirófano donde me realizaron una cirugía robótica comandada por el Gran Dr. Cingolani”, explicó.

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Una genialidad tecnológica que me permitió tener un post operatorio más breve y menos doloroso”, señaló. La publicación estuvo acompañada por una fotografía tomada desde la cama de la habitación, donde se pudo apreciar parte del equipamiento médico, una de las conexiones ubicadas junto a la cabecera y el periodista mirando a cámara mientras levantaba uno de sus pulgares.

La operación de Luciano Pereyra
El periodista contó que fue operado por un robot durante su última internación (Instagram)

“Hoy solo tengo palabras de agradecimiento”, continuó el periodista, quien destacó el trabajo de los médicos y enfermeros que lo asistieron en cada momento. “Están en cada detalle para que los pacientes podamos transitar esos momentos difíciles bien custodiados y contenidos por profesionales de primer nivel”, expresó.

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“Después de varios días complicados, recibir el alta médica y volver al ruedo fue una gran alegría”, afirmó. Luego cerró su publicación con una frase que reflejó ese momento: “Ahora sí, puedo decir: Feliz de ‘VOLVER A CASA’”.

Luis Piñeyro
Piñeyro intentó llevar tranquilidad a sus colegas y amigos luego de días experimentando dolores abdominales (Archivo)

La noticia generó una rápida reacción entre sus colegas, amigos y distintas figuras del mundo del espectáculo. Entre quienes dejaron comentarios estuvieron Ángel de Brito, Adrián Pallares, Majo Martino, Pablo Layus, Daniel Grinaldi, entre otros. “¡Vamos, amigo querido!”; “¡Que te mejores Luis querido!”; “Abrazo y pronta recuperación”; “¡Luisito! ¡Abrazo enorme! ¡Mejórate pronto!”, fueron algunas de las palabras que se destacaron en las últimas horas.

Cabe recordar que no era la primera vez que Piñeyro debía someterse a una intervención quirúrgica. En diciembre de 2021, el periodista había explicado que acudió al médico después de sentir molestias durante varias horas y preocuparse por un dolor persistente en la zona pélvica. En aquella oportunidad, contó que había sido intervenido por un cólico renal que le había provocado fiebre y fuertes dolores durante todo un fin de semana.

Luis Piñeyro
En diciembre de 2021, el periodista debió atravesar otra intervención quirúrgica (Instagram)

Hoy pasé por una intervención por un cólico renal que me tuvo mal durante todo el finde, con fiebre y mucho dolor”, había relatado al comienzo de una publicación en la que se lo vio con una bata hospitalaria y un barbijo. “Cuando estas cosas pasan y además en una fecha tan intensa como es la del fin de año, me ayudan a comprender y poner las cosas importantes de la vida en el lugar que corresponde”, había expresado en aquel momento.

A lo largo de los últimos años, Piñeyro se desempeñó como panelista de Pampita Online, el ciclo que se emitió por Net TV, donde compartió pantalla con Pampita Ardohain. Y, en ese entonces, el periodista asumía la conducción de un magazine de la misma señal y comentaba cada semana distintos clips vinculados con la actualidad y el entretenimiento.

Con el alta médica y de regreso en su casa, Piñeyro eligió compartir el momento con sus seguidores y agradecer a quienes lo acompañaron durante la internación. La publicación no solo generó mensajes de cariño de parte de sus colegas y amigos, sino que también mostró el alivio del periodista después de atravesar una situación de salud que lo obligó a detener por unos días su rutina laboral.

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