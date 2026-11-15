La impactante pelea por el título pesado de UFC que terminó con los dos luchadores en el hospital y un récord de 383 golpes

Ciryl Gane retuvo el cinturón en una pelea que se definió en las tarjetas

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Ciryl Gane y Josh Hokit fueron trasladados a un hospital para estudios preventivos después de disputar una pelea de cinco asaltos por el título de peso pesado de UFC 334 en el Madison Square Garden, en Nueva York. El campeón francés se impuso por decisión unánime, con tres tarjetas de 48-47, y conservó el cinturón tras un combate que exigió a los dos protagonistas hasta el final.

La organización dispuso el traslado de ambos peleadores para que fueran sometidos a tomografías computarizadas. Por ese motivo, ninguno participó en el programa posterior al evento. El comentarista de la UFC Brendan Fitzgerald informó durante la transmisión que los dos atletas iban a recibir atención médica luego del combate. “Entre los dos, absorbieron un total de trescientos ochenta y ocho huelgas”, afirmó Fitzgerald. Luego explicó: “Ambos han sido trasladados al hospital para realizarles tomografías computarizadas”.

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El dato correspondió al conteo preliminar de golpes significativos que se exhibió durante la transmisión oficial. Según esa primera estadística, Ciryl Gane conectó 252 golpes significativos y Josh Hokit, 136. Tras la revisión habitual de video de UFC Stats, la cifra se ajustó a 383 impactos: 237 del campeón y 146 del retador.

Ciryl Gane recibió un golpe de puño en el rostro durante un combate de la UFC frente a Josh Hokit (AFP)

El combate estelar enfrentó a Gane, de 36 años, con Hokit, de 29. El francés llegaba como campeón de peso pesado y afrontaba la primera defensa de su título, mientras que el estadounidense buscaba sostener su invicto profesional y obtener el cinturón en una de sus primeras presentaciones dentro de la promotora.

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La pelea se extendió durante 25 minutos y terminó con un fallo unánime a favor del campeón. Los tres jueces vieron una diferencia mínima, de un punto, en favor de Gane. La decisión provocó reacciones en el público presente en el recinto neoyorquino, que siguió una contienda marcada por intercambios de golpes, presión en corta distancia e intentos de derribo.

Hokit planteó una pelea de desgaste desde el comienzo. El retador llevó el combate al clinch, buscó derribos y trató de reducir el espacio para el campeón. Gane respondió con combinaciones, rodillazos y ataques a la zona media en los pasajes decisivos de la pelea. Los asaltos cuarto y quinto inclinaron el resultado. Gane logró contener los intentos de derribo de su adversario y sumó golpes que le permitieron imponerse en las tarjetas. El esfuerzo físico de ambos quedó expuesto después de la decisión, cuando la UFC resolvió trasladarlos para controles médicos.

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Josh Hokit conectó un golpe en el rostro de Ciryl Gane durante un combate de artes marciales mixtas en el octágono (AP)

El estadounidense dejó el octágono sin su invicto, pero con un mensaje centrado en su futuro dentro de la división. Después de escuchar el anuncio oficial que confirmó la victoria de Gane, Hokit se refirió a la derrota y a la posibilidad de volver a disputar un título. “Me regocijaré en mi sufrimiento. El sufrimiento fortalece la resistencia”, dijo en su entrevista posterior al combate.

El peleador continuó: “La perseverancia forja el carácter. El carácter engendra esperanza”. Hokit sostuvo que no abandonará su objetivo de convertirse en campeón. “Nunca perderé la esperanza. Algún día seré campeón”, afirmó. También dejó otra frase sobre su postura ante las dificultades: “Pueden patearme cuando esté en el suelo, pero aun así les romperé la pierna”.

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Gane, que retuvo el título por decisión unánime, reconoció el rendimiento de Hokit después de una pelea que lo llevó al límite. El francés señaló que no compartía las dudas que existían sobre el retador antes de su oportunidad titular. “Toda la gente del mundo lo tomó a la ligera, pero yo no”, declaró el campeón.