Revelaron detalles de la interna que atravesó un equipo de Fórmula 1 por la continuidad de uno de sus pilotos para 2027

Liam Lawson fue confirmado por Racing Bulls para 2027 junto a Arvid Linbland (REUTERS/Jean Carniel)

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Liam Lawson atravesó una disputa interna dentro de la cúpula de Red Bull antes de confirmar su continuidad en Racing Bulls para la temporada 2027 de la Fórmula 1. El neozelandés no era el preferido de un alto ejecutivo de la empresa austriaca de bebida energizante. Sin embargo, el oceánico pudo mantenerse en la escudería de Faenza para 2027 junto a su actual compañero de equipo Arvid Linbland.

Según reveló la versión italiana de Motorsport, sitio especializado en automovilismo, pese a que el neozelandés fue confirmado de manera oficial el pasado 12 de noviembre junto al mencionado piloto inglés, su renovación estuvo condicionada por diferencias de criterio entre distintos sectores de la estructura austriaca.

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La decisión final quedó en manos de Alan Permane, director de Racing Bulls, y de su par en Red Bull, Laurent Mekies, luego de extensas deliberaciones sobre si renovar el contrato de Lawson o apostar por el piloto junior Nikola Tsolov para la próxima temporada. El ex asesor deportivo Helmut Marko, quien supervisó durante años el programa de jóvenes pilotos de ambos equipos antes de su salida de la F1 a fines del año pasado, se manifestó públicamente a favor de la candidatura del búlgaro, en contraposición con la postura que finalmente prevaleció.

El desempeño de Lawson a lo largo del campeonato resultó determinante para inclinar la balanza a su favor. El piloto sumó puntos en 15 de los 20 Grandes Premios disputados hasta el momento y ocupa la novena posición en la clasificación general, con una ventaja de 47 unidades sobre Pierre Gasly, de Alpine, su rival más cercano en la zona media de la parrilla.

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El neozelandés también tuvo una participación destacada en Red Bull, equipo en el que reemplazó durante tres carreras a Isack Hadjar después de que este se fracturara la muñeca en el receso de mitad de temporada, instancia en la que sumó 14 puntos adicionales. Su desempeño global generó respaldo incluso fuera de la estructura, al punto que el ex piloto de F1 Karun Chandhok declaró que una eventual salida de Lawson habría representado “uno de los despidos más injustos de la Fórmula 1”.

El director de Red Bull GmbH, Oliver Mintzlaff, no lo quiso a Liam Lawson (REUTERS/Leon Kuegeler)

Entre los argumentos que respaldaron la renovación, Permane y Mekies consideraron el aporte de Lawson para que Racing Bulls alcanzara el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, la mejor posición histórica del equipo bajo sus distintas denominaciones. La escudería aventaja actualmente a Alpine por 45 puntos en esa clasificación.

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La propuesta de ambos directivos debió presentarse ante los accionistas Chalerm Yoovidhya y Mark Mateschitz antes de someterse a discusión con Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos y nuevas inversiones de Red Bull GmbH, en un proceso de aprobación que se extendió durante varias semanas. Mintzlaff no estuvo de acuerdo con la continuidad de Lawson.

La confirmación de Lawson se produjo a pesar del altercado que protagonizó en pista con Max Verstappen, cuatro veces campeón de la categoría, durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Ciudad de México. Aquella colisión, calificada como “inaceptable” por los comisarios deportivos, derivó en una penalización de una posición en la parrilla para ambos pilotos.

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La definición sobre el futuro de Liam Lawson puso fin a un nuevo período de incertidumbre sobre su continuidad en la Fórmula 1, aunque en esta ocasión la resolución llegó con tres carreras de anticipación respecto del cierre de la temporada.