Guatemala

Guatemala y Honduras avanzan en un plan conjunto para ordenar la migración laboral

El encuentro binacional revisó acciones sobre salud, prevención del delito y derechos de quienes cruzan la frontera, mientras la funcionaria solicitó un plan con metas, responsables, plazos e indicadores de seguimiento

Siete personas de pie en hilera posan frente a una pared blanca con ventanas de rejas y una puerta de vidrio
La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, participó en la Segunda Reunión Ordinaria de la Mesa Bilateral para la Movilidad Laboral Temporal Guatemala-Honduras (Plan Trifinio)
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La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, encabezó en Esquipulas la Segunda Reunión Ordinaria de la Mesa Bilateral para la Movilidad Laboral Temporal Guatemala-Honduras, creada para ordenar el desplazamiento de trabajadores guatemaltecos hacia el occidente hondureño y reforzar sus condiciones de salud, seguridad y dignidad.

El mecanismo busca reducir la exposición de los migrantes laborales a la explotación, los engaños y la trata de personas, riesgos que aumentan cuando cruzan la frontera sin la documentación requerida. La región del Trifinio concentra vínculos de trabajo, comercio y familia entre las comunidades de ambos países.

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Unos 45 mil trabajadores cruzan cada año la frontera entre Guatemala y Honduras para emplearse en distintos sectores productivos, según estimaciones citadas por el medio hondureño Tiempo. Una parte importante lo hace sin regularizar su situación migratoria.

La reunión de Esquipulas congregó a autoridades de Guatemala y Honduras para revisar medidas de protección laboral, prevención del delito y acceso a servicios sanitarios. Herrera pidió un plan de trabajo conjunto con prioridades, responsables, plazos e indicadores para medir los resultados.

Documentación y coordinación para el tránsito fronterizo

La mesa bilateral fue instalada en abril en Copán Ruinas, Honduras, bajo el liderazgo de Herrera y de la designada presidencial hondureña, Diana Herrera. El espacio aborda la contratación transparente y el acceso a derechos laborales para quienes se desplazan temporalmente entre los dos países.

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Uno de los avances expuestos fue la aprobación de la Comisión Especial de Movilidad y Migración Laboral por parte de la Autoridad Migratoria Nacional, mediante el Acuerdo AMN 08-2026. La instancia debe coordinar a las instituciones involucradas y dar seguimiento a las estrategias de protección de guatemaltecos que trabajan en el exterior y de extranjeros empleados en Guatemala.

También se discutió el uso de la Tarjeta de Visitante Ordinario Transfronterizo, emitida por el Instituto Guatemalteco de Migración. El documento permite circular entre ambos territorios a las personas que cuentan con un estatus migratorio especial como trabajadores transfronterizos.

El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, participó del encuentro para impulsar un tránsito laboral seguro, ordenado y regular. La actividad fue organizada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Plan Trifinio, que coordina la cooperación entre Guatemala, Honduras y El Salvador en la zona fronteriza compartida.

La movilidad laboral ya había formado parte de la agenda bilateral en agosto, cuando Herrera participó en Tela, Honduras, de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio.

La trata de personas y la protección sanitaria

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas presentó los resultados de la estrategia “Promesas Falsas, Riesgos Reales”, que durante 2026 brindó información preventiva a 19.118 personas en los 22 departamentos de Guatemala.

El programa capacitó a 249 integrantes de la Inspección General de Trabajo, orientó a 1.347 personas en ferias de empleo y acompañó diez procesos de repatriación de víctimas. Estas acciones se enfocan en poblaciones vulnerables a ofertas laborales fraudulentas y redes de explotación.

Entre 2025 y 2026 se identificaron 1.276 posibles víctimas de trata de personas en Guatemala, de acuerdo con un informe anual citado por Infobae. Los adolescentes de 13 a 17 años representaron más del 68% de los casos atendidos en albergues especializados, mientras que la explotación sexual y laboral concentraron la mayor incidencia.

El informe sobre trata de personas 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos ubicó a Guatemala en el Nivel 2. La clasificación reconoce los esfuerzos crecientes del Gobierno, aunque el país todavía no cumple plenamente las normas mínimas para eliminar ese delito.

La mesa también presentó un Protocolo Sanitario Laboral destinado al sector agrícola. La iniciativa prevé medidas de protección, prevención y promoción de la salud para disminuir las vulnerabilidades de los trabajadores migrantes temporales.

El siguiente paso contempla incorporar ese protocolo a la normativa de la Secretaría de Salud de Honduras y reforzar la coordinación entre las instituciones que integran el Plan Trifinio. Guatemala expuso además su Programa de Trabajo Temporal, orientado a promover empleos dignos en el extranjero mediante procesos de migración regular, ordenada y circular.

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