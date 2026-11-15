El clásico Renault 4 ahora es 100% eléctrico: así regresó a Colombia

El Renault 4 regresa al mercado colombiano en una versión eléctrica importada desde la fábrica de Maubeuge en Francia.

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Renault presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá el regreso de un clásico para los colombianos: el Renault 4, esta vez en su versión 100% eléctrica.

Durante esta feria, la marca también presenta otros 24 vehículos con motorizaciones de combustión, híbridas y eléctricas hasta el 22 de noviembre.

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El regreso del Renault 4, 35 años después

El Renault 4 original fue el primer carro ensamblado por Sofasa en Envigado, en julio de 1970. De esa planta salieron 97.050 unidades hasta enero de 1992, bajo el apodo de “Amigo Fiel”. Ahora regresa como vehículo importado desde la fábrica de Maubeuge, en Francia.

El diseño conserva la máscara horizontal que reúne los faros y el emblema, ahora iluminados, junto con la tercera ventana lateral y el corte diagonal de las puertas traseras. Estará disponible en cuatro colores: blanco glacial, gris urbano, rojo carmín y azul nube, todos con techo negro.

El nuevo Renault 4 E-Tech cuenta con un motor de 150 caballos de fuerza y una autonomía de hasta 409 kilómetros.

“Para muchas familias colombianas, el Renault 4 es parte de sus recuerdos: está en los primeros viajes, en las historias de quienes aprendieron a conducir”, dijo Juan Camilo Vélez Martínez, presidente y director general de Renault-Sofasa.

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Este modelo contará con 50 versiones inicialmente y será entregado en en mayo de 2027, para quienes realicen la reserva.

Qué autonomía tiene esta nueva versión

El Renault 4 E-Tech cuenta con un motor delantero de 150 hp y 245 Nm de torque, con autonomía de hasta 409 kilómetros bajo ciclo WLTP. Admite carga en toma doméstica de 110 V o en instalación de 220 V, con mayor potencia disponible en esta última opción.

La carrocería mide 4,14 metros de largo, con 2,62 metros entre ejes, 18,1 centímetros de altura libre al suelo y un baúl de 420 litros. Por dentro incorpora un tablero digital de 10 pulgadas y una pantalla multimedia del mismo tamaño, con Google integrado, CarPlay, Android Auto y 18 sistemas ADAS.

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La planta de Sofasa en Envigado ensambló 97.050 unidades del Renault 4 original entre julio de 1970 y enero de 1992.

Otras novedades de Renault en el Salón del Automóvil

Para este evento, la marca trae un catálogo de diferentes versiones de sus vehículos en diferentes tipos de motorización:

Renault Koleos : disponible en dos versiones, Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech, de 241 hp, y Techno 4x4, con motor turboalimentado de 2.0 litros. Su interior digital incorpora tres pantallas de 12,3 pulgadas cada una, conectividad, funciones de streaming y control por gestos. La versión Full Hybrid E-Tech ofrece hasta 29 sistemas ADAS, conducción autónoma de nivel 2 y visión de 540 grados.

Renault Duster : uno de los modelos más vendidos de la marca en Colombia, reconocido por su capacidad para enfrentar distintas condiciones de carretera. Estará presente con sus versiones CVT y 4x4, además de la nueva Duster Hybrid E-Tech 4x4 de 150 hp con transmisión automática EDC.

Renault Arkana : disponible en sus versiones Alpine y Evolution.

Renault Kardian : disponible en sus versiones Iconic y Evolution.

Renault Kwid (renovado): ensamblado en la planta de Renault-Sofasa, en Envigado, incorpora nueva imagen, un clúster digital de 7 pulgadas, seis airbags y una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, según versión.

Renault Filante: nuevo buque insignia internacional de la marca, que debuta en el segmento E. Incorpora 31 sistemas ADAS, tres pantallas de 12,3 pulgadas cada una, funciones de masaje, climatización de tres zonas y audio Bose con cancelación activa de ruido, con equipamientos orientados a una experiencia premium para conductor y pasajeros.

El modelo Renault Filante debuta en el segmento E con 31 sistemas de asistencia a la conducción y tres pantallas digitales.

En cuanto a la línea Renault Pro+, la empresa exhibe la pick up Oroch y la Kangoo Emotion, con 11 asesores especializados en transformaciones.

“Presentamos un portafolio con 24 vehículos que componen nuestra exhibición 2026”, señaló Sara Betancur, gerente de Marketing de Renault-Sofasa, al destacar que la marca lleva más de 57 años en el país.

El espacio de la marca en la feria está ubicado en el pabellón amarillo, stand 103 de Corferias. Allí también hay actividades familiares con ilustradores, espacios interactivos, los denominados pits by Alpine, la boutique The Originals Renault y talleres de origami para niños.

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