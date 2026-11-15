Deportes

La desafiante reflexión de Eduardo Domínguez antes de la final de la Copa Sudamericana: “Boca hace 18 años que no gana una final”

El DT de Atletico Mineiro respondió sobre el favoritismo de su equipo y del Xeneize de cara al duelo en Barranquilla del próximo sábado 21

El entrenador ofrece una conferencia de prensa sentado frente a un micrófono y ante un panel de patrocinadores. Durante su intervención, aborda la gestión de la presión dentro del plantel antes de disputar una final y menciona el historial de títulos de Boca Juniors.
Guardar

Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizarán el próximo sábado 21 la gran final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Con realidades diferentes, ya que el Xeneize viene de ganar la Tabla Anual de la Liga Profesional y avanzó a la definición de la Copa Argentina tras superar a Banfield, y el Galo lleva una racha de siete partidos sin ganar en todas las competencias, Eduardo Domínguez dejó una desafiante reflexión tras el empate sin goles ante Mirassol por el Brasileirao.

El DT argentino del conjunto de Belo Horizonte sostuvo que Boca afrontará más presión en la final por su falta de títulos internacionales. Ante una consulta de un periodista local por las finales perdidas por Atlético Mineiro en la Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025, Domínguez respondió: “Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?”, dijo el Barba.

PUBLICIDAD

El técnico también mencionó que Boca llevaba varios años sin ganar títulos en el ámbito local antes de conseguir la tabla anual: “Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho”.

Tras el empate, en el que utilizó a varios titulares pese a la cercanía de la final, Domínguez valoró la preparación del plantel: “Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer”, agregó el ex DT de Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe, entre otros equipos.

PUBLICIDAD

Eduardo Domínguez (REUTERS/Rodrigo Viera Amaral)
Eduardo Domínguez (REUTERS/Rodrigo Viera Amaral)

¿Cómo llega Mineiro a la definición contra el conjunto del Vasco Arruabarrena? Suma siete partidos sin ganar y ocupa el séptimo puesto del Brasileirao, con 51 puntos, en zona de clasificación a la Sudamericana y a tres unidades de los lugares de Libertadores 2027.

Además, Domínguez aseguró en la conferencia posterior a la igualdad —como visitante— que Boca es favorito y señaló que la diferencia de calendario y viajes condiciona el duelo en Barranquilla. “Hay una gran diferencia porque la competencia en Argentina es muy diferente” y el fútbol de Brasil atraviesa “una racha de partidos muy intensa”. Según explicó, Atlético Mineiro recorrió más de 20.000 kilómetros y disputó 66 partidos en lo que va del año contra los 52 que jugó Boca.

En la misma línea, el técnico argentino sostuvo que el equipo argentino llega fortalecido tras clasificarse a la final de la Copa Argentina. “Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores, su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes”, afirmó.

También comparó las condiciones de ambos torneos y señaló que la liga argentina tiene “menos partidos, menos viajes”. “Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, estamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso. Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien”, analizó sobre la campaña del Mineiro.

Para Domínguez, la definición exige una preparación distinta a la de cualquier otro encuentro: “Es una final. Es diferente a todo lo demás. Aunque seas campeón en Argentina, aunque estés en la final de la Copa Argentina, es un solo partido”. Y agregó: “Nosotros queremos ganar, y para ganar tenemos que ser fuertes como grupo. No importa cómo lleguen ellos ni cómo lleguemos nosotros. Sé que llegaremos fuertes”.

FOTODELDÍA AMDEP4409. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 20/10/2026.- Jugadores de Boca celebran al vencer a Vasco este martes, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Vasco Da Gama y Boca Juniors en el estadio Maracaná en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda
El festejo de los jugadores de Boca tras avanzar a la final de la Sudamericana en el Maracaná (EFE/ Antonio Lacerda)

Temas Relacionados

Copa SudamericanaBoca JuniorsAtlético MineiroEduardo DomínguezRodolfo Arruabarrena

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El show de Ronaldinho en su regreso al fútbol profesional con 46 años: de su toque en el gol a la figura de Alpine que lo acompañó

El astro brasileño regresó a los terrenos de juego de manera oficial con el Ravenna de la Serie C italiana. La revolución que generó su presencia

El show de Ronaldinho en su regreso al fútbol profesional con 46 años: de su toque en el gol a la figura de Alpine que lo acompañó

Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el ascenso a la Primera División: hora, TV y formaciones

El Tomba y el Lechero se enfrentan por la final de la Primera Nacional en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba. Transmite LPF Play Plus

Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el ascenso a la Primera División: hora, TV y formaciones

La historia detrás de la foto del piloto argentino abrazado a Lando Norris en su cumpleaños: “La gente que quiero”

Sacha Fenestraz disfrutó del festejo número 27 del británico que compite en la Fórmula 1. La convivencia que forjó una relación que perdura con los años

La historia detrás de la foto del piloto argentino abrazado a Lando Norris en su cumpleaños: “La gente que quiero”

La emotiva carta de Mauro Giallombardo a Guido Falaschi a 15 años de su trágica muerte en el TC: “Nos vemos en el podio”

El campeón de 2012 recordó al santafesino tras un nuevo aniversario del accidente fatal en Balcarce, donde logró la victoria y perdió a su amigo

La emotiva carta de Mauro Giallombardo a Guido Falaschi a 15 años de su trágica muerte en el TC: “Nos vemos en el podio”

La pareja de Dani Alves confirmó que se separó por su nueva vida como predicador: “Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de eso”

Joana Sanz confirmó la ruptura del ex jugador brasileño, que tomó un nuevo rol tras estar en prisión acusado de un delito sexual

La pareja de Dani Alves confirmó que se separó por su nueva vida como predicador: “Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de eso”

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

ENTRETENIMIENTO

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

Britney Spears revela el negocio secreto en el que ha trabajado durante el último año: así será su nueva marca

INFOBAE AMÉRICA

De enfermera intensivista en Cuba a asistente de cocina en Panamá, la historia de Yasuris Rivera Herrera

De enfermera intensivista en Cuba a asistente de cocina en Panamá, la historia de Yasuris Rivera Herrera

Los hutíes dijeron que tomaron una franja estratégica sobre el estrecho de Bab al Mandeb tras una retirada del Ejército yemení

Honduras: Detienen a dos agentes de la DAET acusados de disparar contra una persona durante una discusión

Guatemala refuerza la seguridad portuaria con un convenio contra el crimen organizado transnacional

Decenas de pasajeros quedaron varados en República Dominicana tras la suspensión de 19 vuelos a Estados Unidos