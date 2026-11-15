La desafiante reflexión de Eduardo Domínguez antes de la final de la Copa Sudamericana: “Boca hace 18 años que no gana una final”

El entrenador ofrece una conferencia de prensa sentado frente a un micrófono y ante un panel de patrocinadores. Durante su intervención, aborda la gestión de la presión dentro del plantel antes de disputar una final y menciona el historial de títulos de Boca Juniors.

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Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizarán el próximo sábado 21 la gran final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Con realidades diferentes, ya que el Xeneize viene de ganar la Tabla Anual de la Liga Profesional y avanzó a la definición de la Copa Argentina tras superar a Banfield, y el Galo lleva una racha de siete partidos sin ganar en todas las competencias, Eduardo Domínguez dejó una desafiante reflexión tras el empate sin goles ante Mirassol por el Brasileirao.

El DT argentino del conjunto de Belo Horizonte sostuvo que Boca afrontará más presión en la final por su falta de títulos internacionales. Ante una consulta de un periodista local por las finales perdidas por Atlético Mineiro en la Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025, Domínguez respondió: “Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?”, dijo el Barba.

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El técnico también mencionó que Boca llevaba varios años sin ganar títulos en el ámbito local antes de conseguir la tabla anual: “Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho”.

Tras el empate, en el que utilizó a varios titulares pese a la cercanía de la final, Domínguez valoró la preparación del plantel: “Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer”, agregó el ex DT de Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe, entre otros equipos.

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Eduardo Domínguez (REUTERS/Rodrigo Viera Amaral)

¿Cómo llega Mineiro a la definición contra el conjunto del Vasco Arruabarrena? Suma siete partidos sin ganar y ocupa el séptimo puesto del Brasileirao, con 51 puntos, en zona de clasificación a la Sudamericana y a tres unidades de los lugares de Libertadores 2027.

Además, Domínguez aseguró en la conferencia posterior a la igualdad —como visitante— que Boca es favorito y señaló que la diferencia de calendario y viajes condiciona el duelo en Barranquilla. “Hay una gran diferencia porque la competencia en Argentina es muy diferente” y el fútbol de Brasil atraviesa “una racha de partidos muy intensa”. Según explicó, Atlético Mineiro recorrió más de 20.000 kilómetros y disputó 66 partidos en lo que va del año contra los 52 que jugó Boca.

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En la misma línea, el técnico argentino sostuvo que el equipo argentino llega fortalecido tras clasificarse a la final de la Copa Argentina. “Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores, su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes”, afirmó.

También comparó las condiciones de ambos torneos y señaló que la liga argentina tiene “menos partidos, menos viajes”. “Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, estamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso. Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien”, analizó sobre la campaña del Mineiro.

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Para Domínguez, la definición exige una preparación distinta a la de cualquier otro encuentro: “Es una final. Es diferente a todo lo demás. Aunque seas campeón en Argentina, aunque estés en la final de la Copa Argentina, es un solo partido”. Y agregó: “Nosotros queremos ganar, y para ganar tenemos que ser fuertes como grupo. No importa cómo lleguen ellos ni cómo lleguemos nosotros. Sé que llegaremos fuertes”.

El festejo de los jugadores de Boca tras avanzar a la final de la Sudamericana en el Maracaná (EFE/ Antonio Lacerda)