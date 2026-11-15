Cuba

Entre grietas y murales: la Capilla Santa María del Mar volvió a celebrar misa tras 26 años cerrada

El regreso de los fieles abrió una etapa de misiones evangelizadoras y de búsqueda de apoyo para recuperar el edificio.

Los fieles asisten a la Capilla Santa María del Mar entre paredes con grietas, humedad y columnas con varillas de acero expuestas. (Foto: Kenny Fernández Delgado)
Los fieles asisten a la Capilla Santa María del Mar entre paredes con grietas, humedad y columnas con varillas de acero expuestas. (Foto: Kenny Fernández Delgado)
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En el interior de la Capilla Santa María del Mar, los fieles se sientan en bancos improvisados con ladrillos y piezas de concreto. Frente a ellos, una plataforma elevada funciona como altar en un templo donde la humedad, las grietas y los desprendimientos ya alcanzan las paredes y columnas.

La reapertura de este espacio religioso en las playas del este de La Habana devolvió las misas a una comunidad que había perdido ese punto de encuentro. También puso en riesgo a la vista los murales abstractos de Rolando López Dirube, instalados allí durante la década de 1950.

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La iglesia volvió al culto tras permanecer cerrada durante unos 26 años. El sacerdote Kenny Fernández Delgado celebró una misa dedicada a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona del templo, según informó CiberCuba.

La recuperación de la capilla busca sostener las celebraciones católicas y preservar las obras de López Dirube, amenazadas por el estado del edificio. El avance de los daños puede provocar una pérdida definitiva de los murales y comprometer la estructura de la iglesia.

Las paredes exhiben grafitis, humedad y sectores sin revestimiento. Algunas columnas dejaron expuestas las varillas de acero.

Fernández Delgado difundió imágenes de aquella ceremonia y describió el regreso de la misa al templo. “Por primera vez en muchos años, quizás unos 26 años, este 5 de septiembre fue celebrada la misa en la Iglesia de Santa María del Mar”, escribió el sacerdote.

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El sacerdote Kenny Fernández Delgado ofició el regreso de las misas a la iglesia tras un cierre de 26 años. (Foto: Kenny Fernández Delgado)
El sacerdote Kenny Fernández Delgado ofició el regreso de las misas a la iglesia tras un cierre de 26 años. (Foto: Kenny Fernández Delgado)

El religioso citó además un pasaje del Evangelio de Mateo: “Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.

La capilla volvió a convocar a vecinos de distintas edades

Niños, jóvenes, adultos y personas mayores se incorporaron de manera gradual a la congregación. La ceremonia permitió recuperar una práctica religiosa en un edificio que llevaba décadas sin oficios.

El sacerdote organizó también misiones evangelizadoras en Santa María del Mar, incluida la zona de la loma. Su propósito fue formar una comunidad en un lugar donde, según afirmó, la Iglesia Católica estaba casi ausente.

El 1 de noviembre, durante el Día de Todos los Santos, Fernández Delgado volvió a oficiar una misa dentro de la capilla. Después del encuentro, pidió apoyo para el proceso de recuperación.

Seguimos orando por la restauración de esta iglesia y su comunidad”, expresó el sacerdote a CiberCuba.

Vecinos de diversas edades se incorporaron a la congregación para restablecer el culto católico en la localidad. (Foto: Kenny Fernández Delgado)
Vecinos de diversas edades se incorporaron a la congregación para restablecer el culto católico en la localidad. (Foto: Kenny Fernández Delgado)

El Proyecto Dirube apunta a rescatar el patrimonio artístico

La iniciativa recibió el nombre de Proyecto Dirube en homenaje al artista cubano que creó los murales del templo. La presencia de arte abstracto en un espacio católico fue considerada una audacia en los años 50.

López Dirube nació en La Habana en 1928 y murió en Puerto Rico en 1997. Fue pintor, escultor, grabador y profesor.

Antes de abandonar Cuba en 1960 para establecerse en Puerto Rico, realizó más de 70 murales y esculturas para la capital cubana. Las obras que permanecen en Santa María del Mar forman parte de esa producción.

El proyecto busca movilizar a la ciudadanía y reunir recursos para proteger el templo. La meta contempla la restauración del espacio de culto y la conservación de los murales amenazados por el deterioro.

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