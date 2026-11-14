Starship llegó a órbita y soltó 26 satélites Starlink: este sábado intentará aterrizar en la torre de lanzamiento

El cohete Starship de SpaceX despegó el viernes 13 de noviembre desde Starbase, Texas, en su decimoquinto vuelo de prueba. (Reuters)

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Starship, el cohete más grande y potente jamás lanzado, despegó el viernes 13 de noviembre desde Starbase, Texas, en su vuelo de prueba número 15. La nave llegó a órbita y desplegó 26 satélites de Starlink, pero su propulsor no pudo regresar a la torre de lanzamiento.

SpaceX alcanzó la órbita con la nave a unos 275 kilómetros de altura, según la propia empresa. El despegue ocurrió a las 5:47 p.m. del este de Estados Unidos, con condiciones de viento muy calmas, según la crónica de Ars Technica.

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La separación entre ambas etapas y el encendido de los motores de la nave se desarrollaron según lo previsto, informó el sitio Space.com. La nave quedó en órbita a los 26 minutos de vuelo, y la liberación de los satélites empezó pasados los 35 minutos.

Starship desplegó 26 satélites Starlink V3, que ahora usarán sus propios propulsores para ganar altitud. (Referencial/Europa Press)

Los 26 satélites Starlink V3 llegaron sin problemas a su órbita, según Ars Technica. Ahora deben usar sus propios propulsores para subir de altura. SpaceX indicó en su página de la misión que podrían empezar a dar servicio a clientes en unas semanas.

El propulsor cayó al golfo de México

La primera etapa, llamada Super Heavy, es el propulsor que impulsa el cohete durante los primeros minutos. SpaceX planeaba que volviera a Starbase y fuera atrapado por los brazos mecánicos de la torre, pero canceló la maniobra y lo desvió al golfo de México.

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Según la agencia Reuters, el propulsor quedó suspendido un instante en el aire y explotó a poca distancia de la superficie del mar. La empresa no explicó de inmediato por qué anuló la captura. Ars Technica habló de un problema sin especificar.

El propulsor Super Heavy, encargado de impulsar el cohete en sus primeros minutos de vuelo, no logró regresar a la torre de lanzamiento. (Reuters)

Era el primer intento de captura de un propulsor de la versión 3. SpaceX atrapó con la torre tres propulsores de la versión anterior, y dos de ellos volvieron a volar, según la empresa. La última captura de ese tipo fue en marzo de 2025, informó Reuters.

Ars Technica concluyó que, por eso, la parte de reutilización de la misión no se cumplió. SpaceX apunta a que Starship se reutilice rápido y con frecuencia. Elon Musk dijo que espera lanzar un Starship por semana en la primera mitad de 2027, según Reuters.

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Un intento inédito con la nave

El sábado 14 de noviembre queda pendiente lo que SpaceX nunca intentó: atrapar con la torre la nave, la etapa superior de Starship. Hasta ahora, la nave terminaba sus vuelos con un amerizaje en el océano.

Elon Musk, fundador de SpaceX, busca lanzar un Starship por semana a partir de la primera mitad de 2027. (Reuters)

Para volver, la nave debe completar unas 14 órbitas y pasar controles de estado durante el vuelo. SpaceX publicó que solo regresará si los sistemas clave para la reentrada y el aterrizaje funcionan bien, con condiciones aprobadas por la agencia de aviación civil de Estados Unidos (FAA).

La trayectoria de regreso cruza el norte de México y el sur de Texas, evitando las grandes ciudades del valle del Río Grande. Por eso SpaceX previó varios puntos de decisión para desviar la nave al océano Pacífico. Los vecinos del condado de Cameron podrían oír estampidos sónicos.

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El escudo térmico, que protege a la nave al atravesar la atmósfera, es uno de los desafíos pendientes. SpaceX incorporó mejoras tras el vuelo anterior, como mayores sujeciones en las losetas, según la empresa.

Si todo sale según lo previsto, la nave volvería a Starbase alrededor de las 21:15 GMT del sábado, unas 22 horas y media después del despegue.