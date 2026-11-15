Asfura espera atraer nuevas inversiones a Honduras, pero reconoce que mejorar la seguridad sigue siendo un desafío

Entre las metas del gobierno la generación de empleo, inversión y seguridad debe ser el resultado de sus reuniones en los Estados Unidos.

Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, manifestó su expectativa de que el país reciba nuevas inversiones extranjeras en los próximos meses, aunque reconoció que la llegada de capital no es inmediata y depende de las condiciones que se logren establecer para convencer a empresarios de desarrollar proyectos en territorio hondureño.

Las declaraciones del mandatario se produjeron el sábado 14 de noviembre, luego de su regreso de Estados Unidos, donde cumplió una agenda de reuniones con representantes de organismos financieros internacionales, autoridades estadounidenses y empresarios de la región.

PUBLICIDAD

Durante su visita sostuvo encuentros relacionados con el fortalecimiento de las relaciones económicas y las posibilidades de inversión en Honduras. Entre los interlocutores mencionó al Fondo Monetario Internacional (FMI), al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

Asfura defendió la importancia de mantener estos acercamientos y explicó que atraer empresas requiere conversaciones, negociaciones y condiciones que permitan generar confianza entre quienes consideran invertir en el país.

“Traer inversión no es de la noche a la mañana, hay que hablar con la gente, ver cómo podemos arreglar las mejores condiciones para que venga la inversión. Es un proceso, pero sí tengo fe que va a venir mucha inversión en Honduras”, expresó en Tegucigalpa.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el gobernante no anunció la firma de contratos, compromisos empresariales ni montos específicos de nuevas inversiones acordados como resultado de su viaje.

El planteamiento del Ejecutivo se mantiene, por ahora, en la búsqueda de condiciones que permitan atraer capital y convertir los contactos internacionales en proyectos productivos y oportunidades laborales.

Asfura se muestra expectante ante la posibilidad ee abrir nuevos escenarios comerciales en Honduras.

468 millones de dólares en inversión

Como parte de sus argumentos sobre las posibilidades económicas de Honduras, Asfura mencionó cifras del Banco Central de Honduras (BCH), según las cuales el país habría registrado USD 468 millones en inversión durante un trimestre de 2026.

El mandatario utilizó ese dato para señalar que existen oportunidades de crecimiento y que Honduras puede continuar captando recursos destinados a actividades económicas.

La cifra equivale a aproximadamente 12.653 millones de lempiras, tomando como referencia un tipo de cambio de 27,04 lempiras por dólar.

El desafío para Honduras no consiste únicamente en generar interés entre empresarios, sino en lograr que las conversaciones se traduzcan en proyectos concretos, nuevas operaciones y puestos de trabajo.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones presidenciales fue el reconocimiento de que Honduras necesita mejorar las condiciones de seguridad para ofrecer mayores garantías a quienes consideran instalar negocios o ampliar sus operaciones.

Asfura señaló que el país debe trabajar en la creación de un entorno que permita desarrollar actividades económicas con mayor confianza, especialmente para los inversionistas extranjeros.

También identificó el sector energético como una de las áreas prioritarias que requieren atención para impulsar el desarrollo económico.

La disponibilidad de energía, la estabilidad del suministro y los costos asociados al servicio eléctrico son elementos que pueden influir en las decisiones de empresas que necesitan mantener operaciones industriales, comerciales o de servicios.

PUBLICIDAD

Para las compañías que evalúan establecerse en Honduras, estos factores pueden determinar tanto el costo de producción como la capacidad de competir en mercados internacionales. Aunque el presidente expresó confianza en que llegarán nuevos capitales, sus propias declaraciones dejan claro que ese proceso dependerá de mejoras que todavía deben concretarse.

Reunión con Rubio: narcotráfico y crimen organizado

La agenda del mandatario hondureño en Washington también incluyó una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien abordó asuntos relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Según explicó Asfura, las conversaciones se centraron en fortalecer los esfuerzos conjuntos para enfrentar las estructuras criminales que operan en la región, dentro del marco de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.

PUBLICIDAD

El encuentro se desarrolló el 13 de noviembre en la sede del Departamento de Estado, en Washington. De acuerdo con la información divulgada por esa institución, ambos países también abordaron temas de defensa, migración, comercio bilateral, inversión y cambio climático.

El presidente Nasry Asfura inicia una gira internacional enfocada en la promoción de inversiones y relaciones diplomáticas para Honduras.

El presidente sostuvo que las autoridades estadounidenses conocen las acciones que Honduras desarrolla para combatir la criminalidad mediante la coordinación de distintas instituciones nacionales. Entre las entidades mencionadas figuran el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Policía Militar, además de la Presidencia de la República.

El mandatario también reconoció que la población espera mejores resultados en el combate a la delincuencia, por lo que insistió en la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones institucionales.

PUBLICIDAD

Por ahora, Asfura mantiene una perspectiva optimista sobre la llegada de nuevos capitales, pero también reconoce que los resultados requieren tiempo y que su administración debe continuar trabajando para generar las condiciones necesarias.