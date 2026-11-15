Policía de Nicaragua eleva a 71 los arrestos diarios por conductores ebrios o sin licencia

La Policía de Nicaragua aumentó a 71 el promedio diario de detenciones de conductores ebrios o sin licencia. (Foto: Canal 2)

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La Policía de Nicaragua elevó los arrestos de conductores sin licencia o en estado de ebriedad desde mediados de octubre de 2026. El promedio diario pasó de 46 a 71 detenciones, de acuerdo con un monitoreo de Confidencial.digital basado en los reportes policiales disponibles.

Entre el 1 de enero y el 8 de noviembre, la Policía detuvo a 17,599 conductores: 13,536 por manejar sin licencia y 4,063 por conducir en estado de ebriedad. Las capturas forman parte de los controles aplicados para prevenir accidentes de tránsito, mientras los registros disponibles reflejan una cantidad elevada de colisiones.

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Los arrestos aumentaron desde mediados de octubre

Las detenciones de conductores que manejan ebrios o sin licencia pueden durar entre 48 y 72 horas. La medida comenzó a aplicarse en 2024, tras un año en el que Nicaragua superó las 1,000 muertes por accidentes de tránsito y registró más de 51,104 choques.

La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional reforzó los operativos con el objetivo de reducir las colisiones, las personas lesionadas y las muertes en las vías. El aumento de los arrestos se produjo en un período en el que la información pública sobre la accidentalidad presentó limitaciones.

Durante 2024 se contabilizaron 55,968 accidentes de tránsito. La Policía no informó el total anual de colisiones correspondiente a 2025.

En los primeros meses de 2026, el recuento elaborado a partir de informes semanales alcanzó casi 54,600 accidentes. La cifra no pudo completarse porque uno de los reportes difundidos a comienzos de abril no incluyó el número de colisiones.

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La institución tampoco publicó un acumulado de personas fallecidas por accidentes de tránsito en 2026. Algunos comunicados semanales indicaron que hubo cinco, seis o siete muertes menos que durante el período previo, sin precisar el número de víctimas tomado como referencia.

El dato consolidado disponible en los reportes semanales señala que hubo 1,525 lesionados en accidentes de tránsito. La Policía también suspendió 36,939 licencias de conducir, según el seguimiento de Confidencial.digital.

Las detenciones aplicadas a personas que manejan ebrias o sin licencia duran entre 48 y 72 horas. (Foto: VMT)

La Policía detalló las medidas sobre velocidad y controles

La comisionada general Vilma Reyes, jefa de la Dirección de Tránsito Nacional, afirmó en junio de 2026 que el límite de velocidad de 50 km/h, establecido el 18 de junio de 2025, permitió una reducción del 4% de las muertes por accidentes reportadas en 2024.

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Según Reyes, antes de la aplicación de esa medida, el exceso de velocidad estaba vinculado al 21% de los fallecimientos en accidentes de tránsito. La funcionaria sostuvo que esa proporción bajó al 12%.

“Más del 50% hemos reducido lo que son las fatalidades por velocidad”, afirmó Reyes. La comisionada no precisó el número total de muertes ni cuántas víctimas fallecieron en choques provocados por exceso de velocidad.

La alta velocidad figura entre las tres principales causas de accidentes. Los giros indebidos y la invasión de carril completan los factores mencionados por las autoridades.

El 21 de octubre, Reyes explicó que el plan de emergencia vial incluía acciones de educación, sensibilización, presencia operativa y sanciones económicas. La funcionaria señaló que las medidas coercitivas aumentaban cuando también se incrementaban los accidentes.

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“El plan de emergencia vial tiene tres componentes: la educación, la sensibilización que tiene que ver con la prevención y la parte operativa”, dijo Reyes. La jefa policial añadió que el despliegue se extendía a todo el país.

La meta de multas para 2026 aumentó 86% desde 2020

La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional suspendió 36,939 licencias de conducir durante 2026. (Foto: Canal 2)

La meta de ingresos por multas de tránsito pasó de 233.2 millones de córdobas (USD 6.3 millones) en 2020 a 433.1 millones de córdobas (USD 11.7 millones) previstos para 2026. El monto proyectado representa un aumento del 86%.

A esa previsión se añadirían 123.8 millones de córdobas procedentes del centro de educación vial. Los conductores cuya licencia fue suspendida deben realizar un curso en esa dependencia.

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Hasta junio de 2026, la recaudación por multas alcanzó 269.6 millones de córdobas, equivalentes a USD 7.3 millones. La cifra corresponde a los ingresos registrados durante la primera mitad del año.

Los equivalentes en dólares de las metas de 2020 y 2026 fueron calculados con una cotización de 1 USD por 36.90298 córdobas, vigente el 15 de noviembre de 2026, y fueron redondeados a un decimal en millones.

Reyes señaló que el último cuatrimestre concentra una mayor cantidad de accidentes. Por esa razón, adelantó que la Policía intensificaría los controles mediante radares, alcoholímetros, limitadores de velocidad y la división de carreteras.

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“Septiembre fue un mes más alto”, afirmó la comisionada, al comparar ese período con septiembre del año anterior. También indicó que el 70% de las personas fallecidas en accidentes de tránsito muere en carretera.

El dictador Daniel Ortega ordenó a la Policía Nacional en octubre de 2024 redoblar los esfuerzos para reducir las muertes viales. El mensaje fue pronunciado durante el acto por el 45 aniversario del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

“Tenemos que redoblar esfuerzos, combinando esfuerzos con la comunidad, con los jóvenes para que no se sigan dando esos fallecimientos por accidentes de tránsito”, expresó Ortega.

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