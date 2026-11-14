El Cuerpo de Bomberos Municipales presenta el Plan Belén 2026 para prevenir incidentes con pirotecnia durante las fiestas

El expositor Lawrence Bernstein y miembros del cuerpo de bomberos presentan el programa preventivo Plan Belén durante una conferencia en Guatemala. (Bomberos Municipales de Guatemala)

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El Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala presentó el Plan Belén 2026 para reducir incendios, quemaduras y accidentes vinculados con la fabricación, el transporte, la venta y el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Navidad y fin de año. La estrategia, anunciada el 12 de noviembre, prioriza la prevención ante el aumento de la comercialización de fuegos artificiales en diciembre.

El programa mantendrá unidades de emergencia y personal operativo disponibles durante las 24 horas en la temporada de fin de año. La institución busca evitar que los incidentes requieran la intervención de los cuerpos de socorro mediante capacitación, difusión de medidas de seguridad y coordinación con organismos estatales.

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El comandante ejecutivo de Bomberos Municipales, Luis Antonio Donado, sostuvo que la meta es anticiparse a los riesgos asociados a estos productos. “Nuestro objetivo principal es salvar vidas”, afirmó durante la presentación.

Los accidentes con pirotecnia suelen estar ligados a descuidos, almacenamiento inadecuado o manipulación sin las condiciones de seguridad necesarias. Los riesgos alcanzan a vendedores, compradores, familias y menores de edad, especialmente durante las fiestas de diciembre.

El expositor Lawrence Bernstein y miembros del cuerpo de bomberos presentan el programa preventivo Plan Belén durante una conferencia en Guatemala. (Bomberos Municipales de Guatemala)

Capacitación para comerciantes entre noviembre y diciembre

Las jornadas de formación para vendedores y distribuidores de productos de pólvora comenzarán el 17 de noviembre y se extenderán hasta el 17 de diciembre. Los encuentros serán los martes y jueves, a las 10 y a las 15, en la Escuela Técnica de Bomberos Municipales, ubicada en el bulevar Liberación 11-20, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

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El curso tendrá un costo de Q 225 e incluirá un certificado de participación, de acuerdo con lo comunicado. La formación abordará las condiciones adecuadas para almacenar, manipular y vender juegos pirotécnicos, además de pautas para actuar ante accidentes, incendios o explosiones.

Los productos deben conservarse en áreas exclusivas, alejadas de fuentes de calor, instalaciones eléctricas, alimentos y otras actividades comerciales. La separación busca limitar el contacto con elementos que puedan provocar una ignición accidental.

Las empresas dedicadas a fabricar pirotecnia tampoco deben guardar la mercadería en el mismo lugar de producción. Esa división de espacios apunta a reducir el impacto de una eventual emergencia sobre los trabajadores, los vecinos y los establecimientos cercanos.

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La estrategia reúne a la Policía Nacional Civil, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La coordinación abarcará la fabricación, el transporte, la distribución, la venta en mercados y el uso doméstico de los artículos.

Comerciantes, padres de familia y compradores deberán adoptar medidas de protección antes de utilizar pirotecnia, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. El llamado se dirige de manera especial a la protección de niños y adolescentes, quienes pueden sufrir lesiones graves si manipulan estos productos de forma inadecuada.

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Donado advirtió que las normas existentes no siempre se cumplen, una situación que puede causar daños a la salud, incendios en viviendas y afectaciones en negocios. También consideró necesarias nuevas propuestas para disminuir los peligros presentes en la producción, el traslado y la distribución.

El comandante mencionó el caso de los canchinflines, cuya circulación se redujo tras la aplicación de disposiciones específicas. Esos artículos habían estado relacionados con incendios en la capital guatemalteca.

Supervisión adulta y resguardo de los artefactos

Los Bomberos Municipales recomendaron que los menores de edad no utilicen juegos pirotécnicos sin la supervisión de un adulto. Las familias también deberán comprobar que cada producto sea adecuado para la edad de la persona que lo manipulará.

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La institución pidió no guardar cohetillos ni otros artefactos en los bolsillos de la ropa. El contacto con fricción, calor o una chispa puede activarlos y provocar quemaduras.

Los usuarios no deben emplear artículos deteriorados, vencidos o de procedencia desconocida. Tampoco deben intentar encender nuevamente un producto que falló en el primer intento, ya que puede activarse de manera imprevista.

La pirotecnia no debe utilizarse dentro de viviendas, espacios cerrados ni áreas próximas a materiales inflamables. Los artefactos tampoco pueden dirigirse hacia personas, animales, vehículos, postes, cables eléctricos o construcciones.