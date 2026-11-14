Xbox permite jugar gratis en la nube con anuncios y vende paquetes de horas desde USD 3,99

Xbox permitirá jugar gratis en su nube.

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Xbox empezó a ofrecer su servicio de juegos en la nube sin necesidad de suscripción. Desde el 11 de noviembre, según la cuenta oficial de la marca, los usuarios pueden transmitir juegos que ya poseen de forma gratuita, a cambio de ver anuncios, o comprar paquetes de horas sin publicidad desde USD 3,99.

El servicio, que permite jugar sin descargar el título ni tener una consola de última generación, queda así con tres vías de acceso: la gratuita con anuncios, los paquetes de horas y las horas mensuales incluidas en Game Pass, la suscripción de Microsoft.

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La página oficial de Xbox Cloud Gaming indica que la opción gratuita sirve para jugar títulos que el usuario posee y juegos gratuitos compatibles. Los anuncios se reproducen antes de cada sesión, según el anuncio con el que Microsoft inició la prueba el 23 de julio, y no interrumpen la partida.

Xbox aclara que las sesiones gratuitas tienen límites, pero no publicó una duración oficial. En la prueba para miembros del programa de pruebas Xbox Insiders, el tope era de una hora por sesión. La empresa también advierte que los juegos disponibles varían según la región y el dispositivo.

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Xbox Cloud Gaming anunció que jugadores podrán acceder de manera gratuita mirando anuncios.

Tres paquetes de horas sin anuncios

Los paquetes, que se compran en la tienda de Xbox con o sin Game Pass, tienen un precio de lanzamiento: USD 3,99 por 10 horas, USD 7,99 por 25 horas y USD 11,99 por 50 horas. Xbox los presentó el 21 de octubre para los Insiders.

Según esa publicación, las horas compradas no vencen: quedan en la cuenta hasta que se usen. Los paquetes incluyen además tiempos de espera más cortos y transmisión de mayor calidad. Los precios publicados corresponden a dólares; la empresa no detalló valores en otras monedas.

El servicio funciona en consolas Xbox, computadoras, televisores inteligentes, teléfonos, tabletas, consolas portátiles y visores de realidad virtual, de acuerdo con la página oficial. El progreso se guarda en la nube y se sincroniza entre pantallas.

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Xbox ofrecerá paquetes para jugar sin anuncios en su nube.

Game Pass pasa de uso ilimitado a horas mensuales

El cambio llega con un recorte para los suscriptores. El 3 de septiembre, Xbox informó que, a partir de noviembre, Game Pass Ultimate incluiría 15 horas mensuales de juego en la nube, Premium 10 y Essential cinco. Hasta entonces, los suscriptores elegibles podían transmitir sin límite mensual.

Microsoft estimó que la medida afectará al 4% de los suscriptores de Game Pass. La empresa justificó el cambio así: “el costo de ofrecer juegos en la nube crece a medida que más personas lo usan y juegan durante más tiempo”. Y admitió que, para algunos jugadores, “el resultado práctico es un costo mayor”.

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Según las preguntas frecuentes de Xbox, las horas de Game Pass se gastan primero y se reinician cada mes, sin acumularse. Cuando se agotan, el jugador puede seguir con horas compradas o pasar a la opción gratuita con anuncios. Las horas de varias suscripciones no se suman.

El Game Pass de Xbox ya no será de uso ilimitado, ahora será por horas.

Qué falta por aclarar

Xbox no publicó la lista de países donde rige cada opción. La página oficial habla de “regiones seleccionadas” y la empresa dijo el 3 de septiembre que las horas, las opciones de compra y las funciones pueden variar según el mercado.

Medios especializados como Pure Xbox informan que las sesiones gratuitas rondan los 30 minutos, pero Xbox no lo confirmó en su página. La empresa había prometido el 3 de septiembre dar a conocer en noviembre los detalles sobre juegos elegibles, disponibilidad por mercado y cómo consultar el tiempo restante.

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Microsoft también dijo que el servicio permite a quienes tienen una Xbox One jugar títulos pensados para Xbox Series X|S sin cambiar de consola. Esa función puede ser útil, según Xbox, en mercados donde las consolas son menos accesibles o más caras.