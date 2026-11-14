Tecno

Xbox permite jugar gratis en la nube con anuncios y vende paquetes de horas desde USD 3,99

Los suscriptores de Game Pass reciben entre cinco y 15 horas mensuales de streaming, y las sesiones sin costo tienen un tope de duración que la compañía no precisó

Xbox permitirá jugar gratis en su nube.
Xbox permitirá jugar gratis en su nube.
Guardar

Xbox empezó a ofrecer su servicio de juegos en la nube sin necesidad de suscripción. Desde el 11 de noviembre, según la cuenta oficial de la marca, los usuarios pueden transmitir juegos que ya poseen de forma gratuita, a cambio de ver anuncios, o comprar paquetes de horas sin publicidad desde USD 3,99.

El servicio, que permite jugar sin descargar el título ni tener una consola de última generación, queda así con tres vías de acceso: la gratuita con anuncios, los paquetes de horas y las horas mensuales incluidas en Game Pass, la suscripción de Microsoft.

PUBLICIDAD

La página oficial de Xbox Cloud Gaming indica que la opción gratuita sirve para jugar títulos que el usuario posee y juegos gratuitos compatibles. Los anuncios se reproducen antes de cada sesión, según el anuncio con el que Microsoft inició la prueba el 23 de julio, y no interrumpen la partida.

Xbox aclara que las sesiones gratuitas tienen límites, pero no publicó una duración oficial. En la prueba para miembros del programa de pruebas Xbox Insiders, el tope era de una hora por sesión. La empresa también advierte que los juegos disponibles varían según la región y el dispositivo.

PUBLICIDAD

Xbox Clasicos
Xbox Cloud Gaming anunció que jugadores podrán acceder de manera gratuita mirando anuncios.

Tres paquetes de horas sin anuncios

Los paquetes, que se compran en la tienda de Xbox con o sin Game Pass, tienen un precio de lanzamiento: USD 3,99 por 10 horas, USD 7,99 por 25 horas y USD 11,99 por 50 horas. Xbox los presentó el 21 de octubre para los Insiders.

Según esa publicación, las horas compradas no vencen: quedan en la cuenta hasta que se usen. Los paquetes incluyen además tiempos de espera más cortos y transmisión de mayor calidad. Los precios publicados corresponden a dólares; la empresa no detalló valores en otras monedas.

El servicio funciona en consolas Xbox, computadoras, televisores inteligentes, teléfonos, tabletas, consolas portátiles y visores de realidad virtual, de acuerdo con la página oficial. El progreso se guarda en la nube y se sincroniza entre pantallas.

Xbox ofrecerá paquetes para jugar sin anuncios en su nube.
Xbox ofrecerá paquetes para jugar sin anuncios en su nube.

Game Pass pasa de uso ilimitado a horas mensuales

El cambio llega con un recorte para los suscriptores. El 3 de septiembre, Xbox informó que, a partir de noviembre, Game Pass Ultimate incluiría 15 horas mensuales de juego en la nube, Premium 10 y Essential cinco. Hasta entonces, los suscriptores elegibles podían transmitir sin límite mensual.

Microsoft estimó que la medida afectará al 4% de los suscriptores de Game Pass. La empresa justificó el cambio así: “el costo de ofrecer juegos en la nube crece a medida que más personas lo usan y juegan durante más tiempo”. Y admitió que, para algunos jugadores, “el resultado práctico es un costo mayor”.

Según las preguntas frecuentes de Xbox, las horas de Game Pass se gastan primero y se reinician cada mes, sin acumularse. Cuando se agotan, el jugador puede seguir con horas compradas o pasar a la opción gratuita con anuncios. Las horas de varias suscripciones no se suman.

El Game Pass de Xbox ya no será de uso ilimitado, ahora será por horas.
El Game Pass de Xbox ya no será de uso ilimitado, ahora será por horas.

Qué falta por aclarar

Xbox no publicó la lista de países donde rige cada opción. La página oficial habla de “regiones seleccionadas” y la empresa dijo el 3 de septiembre que las horas, las opciones de compra y las funciones pueden variar según el mercado.

Medios especializados como Pure Xbox informan que las sesiones gratuitas rondan los 30 minutos, pero Xbox no lo confirmó en su página. La empresa había prometido el 3 de septiembre dar a conocer en noviembre los detalles sobre juegos elegibles, disponibilidad por mercado y cómo consultar el tiempo restante.

Microsoft también dijo que el servicio permite a quienes tienen una Xbox One jugar títulos pensados para Xbox Series X|S sin cambiar de consola. Esa función puede ser útil, según Xbox, en mercados donde las consolas son menos accesibles o más caras.

Temas Relacionados

XboxGame PassVideojuegos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cambiar la contraseña no es suficiente: el malware que puede mantener el acceso a tu cuenta de Gmail

El software malicioso utiliza mecanismos de autenticación para intentar conservar el acceso a cuentas comprometidas sin depender de la contraseña original

Cambiar la contraseña no es suficiente: el malware que puede mantener el acceso a tu cuenta de Gmail

Blackstone recorta la deuda de su centro de datos QTS por baja demanda

La firma de centros de datos para inteligencia artificial captará USD 300 millones, frente a los USD 800 millones previstos, tras rechazar rendimientos más altos

Blackstone recorta la deuda de su centro de datos QTS por baja demanda

La salida a bolsa de Anthropic recibió seis veces más pedidos que las acciones disponibles

La demanda por las acciones de Anthropic superó ampliamente la oferta, pese a las reservas de inversores sobre el futuro de Claude

La salida a bolsa de Anthropic recibió seis veces más pedidos que las acciones disponibles

El precio de Bitcoin para este día

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

El precio de Bitcoin para este día

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 14 de noviembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 14 de noviembre

DEPORTES

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El argentino Thiago Tirante cayó ante Taylor Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo y no pudo conquistar su primer título

El fisicoculturista japonés de 90 años reveló cómo es su rutina física y explicó en detalle su dieta: “Solía tomarme seis batidos de proteínas al día”

En un partido marcado por las polémicas, Brasil perdió contra Japón en el último minuto y sumó otro traspié en la era Ancelotti

Los Pumas se recuperaron en el Nations Championship y vencieron 19-14 a Italia como visitantes

TELESHOW

La respuesta sin filtro de Wanda Nara a la China Suárez: "Le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía"

La respuesta sin filtro de Wanda Nara a la China Suárez: "Le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía"

La China Suárez, durísima con Wanda Nara: “No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex”

José María Muscari cumplió 50 años y se emocionó con el regalo de su hijo: “Soy un privilegiado del amor”

Carlos Rottemberg presentó su temporada de Mar del Plata con la presencia de los artistas y una consigna clara

Abel Pintos con Teleshow, tras su encuentro con el papa León XIV: “Lo que más rescato es su conexión con las personas”

INFOBAE AMÉRICA

Cartón de huevos en Honduras alcanza los US$6.65 pese a acuerdo de precio entre autoridades y avicultores

Cartón de huevos en Honduras alcanza los US$6.65 pese a acuerdo de precio entre autoridades y avicultores

Costa Rica avanza con ley para destruir pistas clandestinas sin esperar sentencia penal y castigar con hasta 15 años de cárcel

El Salvador y otras cuatro fuerzas nacionales y extranjeras enfrentan a las bandas armadas en Haití

Estados Unidos impone un nuevo requisito a quienes viajen en avión: quiénes deben presentar la declaración sanitaria

Medio mes en calabozos sin atención médica: la denuncia de la esposa de un preso político cubano que clama al mundo