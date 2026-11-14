Costa Rica

Costa Rica extradita a Francia a dos hombres vinculados con homicidio en Guanacaste y tráfico internacional de cocaína

Uno de los extraditados es un italiano investigado por el asesinato de un ciudadano francés ocurrido en 2021. El segundo es un colombiano nacionalizado costarricense, requerido por un caso de narcotráfico relacionado con el envío de droga hacia Europa.

El italiano Gianni Marco Basile, de 68 años, es investigado por su presunta vinculación con el asesinato del ciudadano francés Pierre Claude Gazel, ocurrido en Guanacaste en 2021. Crédito: OIJ
El italiano Gianni Marco Basile, de 68 años, es investigado por su presunta vinculación con el asesinato del ciudadano francés Pierre Claude Gazel, ocurrido en Guanacaste en 2021. Crédito: OIJ
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Las autoridades de Costa Rica extraditaron a Francia a dos hombres requeridos por la justicia de ese país europeo por causas relacionadas con homicidio calificado, extorsión y tráfico internacional de drogas, luego de completar los procedimientos judiciales correspondientes y coordinar su entrega mediante la Oficina Central Nacional de INTERPOL San José.

El traslado se realizó la tarde del jueves 12 de noviembre, bajo la coordinación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la dirección funcional del Ministerio Público.

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Los extraditados fueron identificados como Gianni Marco Basile, un italiano de 68 años, e Iván Javier Pablot Martínez, de 48 años, de origen colombiano y naturalizado costarricense.

Ambos contaban con órdenes internacionales de captura y habían sido detenidos en territorio costarricense durante 2025.

Italiano es investigado por asesinato de francés en Guanacaste

El primer caso corresponde a Gianni Marco Basile, requerido por las autoridades francesas como sospechoso de homicidio calificado y extorsión.

De acuerdo con el OIJ, el italiano es investigado por su posible participación en el asesinato de Pierre Claude Gazel, ciudadano francés que murió el 5 de octubre de 2021, en Santa Cruz, Guanacaste.

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Según información judicial la víctima se encontraba frente a su vivienda aproximadamente a las 6:40 a. m., cuando fue atacada con un arma de fuego.

Después del homicidio, el atacante escapó en una motocicleta junto con otra persona.

Las investigaciones desarrolladas por las autoridades francesas identificaron presuntos vínculos entre Basile y la víctima, incluyendo conflictos anteriores y comunicaciones que motivaron la apertura de una causa penal.

La orden de detención internacional fue emitida el 14 de febrero de 2025 por una autoridad judicial de París.

Sospechoso fue localizado después de investigaciones de INTERPOL

Basile fue detenido el 7 de noviembre de 2025, cuando agentes de INTERPOL del OIJ lo interceptaron mientras conducía un vehículo en Curridabat, San José.

Los investigadores habían recibido información sobre su presencia en Costa Rica y desarrollaron labores de seguimiento durante aproximadamente dos meses, hasta determinar que residía en Escazú.

Su extradición fue autorizada mediante una resolución del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, emitida el 3 de junio de 2026.

Las autoridades francesas deberán continuar el procedimiento correspondiente para determinar su eventual responsabilidad en los delitos investigados.

Los extraditados fueron trasladados bajo custodia policial desde La Reforma hasta el Aeropuerto Juan Santamaría, donde fueron entregados para su traslado a Francia. Crédito: OIJ
Los extraditados fueron trasladados bajo custodia policial desde La Reforma hasta el Aeropuerto Juan Santamaría, donde fueron entregados para su traslado a Francia. Crédito: OIJ

Colombiano naturalizado costarricense es requerido por narcotráfico

El segundo extraditado, Iván Javier Pablot Martínez, fue detenido en septiembre de 2025, durante un operativo de agentes judiciales especializados contra el crimen organizado.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre estaría vinculado con una organización dedicada al envío de drogas desde Colombia hacia Francia y otros países europeos.

La investigación tiene antecedentes desde el 22 de noviembre de 2011, cuando autoridades aduaneras francesas detuvieron en Marsella a dos colombianos que transportaban 29 kilogramos de cocaína.

Los investigadores identificaron una estructura que utilizaba una empresa dedicada a la comercialización de casas de madera para facilitar el transporte de sustancias ilícitas hacia Europa.

Las autoridades francesas relacionaron a Pablot con esa organización, en la que habría desempeñado funciones de colaboración con otro involucrado conocido como “El Viejo”.

El Tribunal Correccional de Marsella dictó contra Pablot una condena de nueve años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, según la documentación judicial citada por medios nacionales.

Iván Javier Pablot Martínez, colombiano naturalizado costarricense, fue extraditado por una causa de tráfico internacional de drogas relacionada con operaciones desde Colombia hacia Europa. Crédito: OIJ
Iván Javier Pablot Martínez, colombiano naturalizado costarricense, fue extraditado por una causa de tráfico internacional de drogas relacionada con operaciones desde Colombia hacia Europa. Crédito: OIJ

Trasladados bajo custodia policial hacia Francia

La extradición de Pablot fue autorizada por el Tribunal Penal de San José el 6 de abril de 2026 y posteriormente revisada en apelación.

El Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ participó en el operativo de seguridad para trasladar a ambos hombres desde el centro penitenciario La Reforma hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

Posteriormente, los extraditados fueron entregados a las autoridades francesas y trasladados en un vuelo comercial con destino al Aeropuerto Charles de Gaulle, en París.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, destacó que estas actuaciones forman parte de los mecanismos de cooperación judicial internacional mediante los cuales Costa Rica atiende solicitudes de otros países.

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