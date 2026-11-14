La Ciudad Cayalá en Guatemala inauguró su temporada navideña 2026 con el encendido de su árbol principal

Cobertura de las actividades navideñas realizadas en Ciudad Cayalá, Guatemala. El evento presenta decoraciones temáticas, arcos luminosos y la asistencia de familias con niños. Sobre el escenario al aire libre se llevan a cabo presentaciones teatrales y conciertos en directo acompañados de efectos de nieve artificial frente a una multitud reunida en la plaza central durante la noche. Ciudad Cayala

Guardar

Ciudad Cayalá inauguró su temporada navideña de 2026 con el encendido de su árbol principal el sábado 7 de noviembre, una celebración que reunió a miles de familias en la Plaza Principal y abrió una agenda de actividades hasta diciembre.

Bajo el lema “Una Navidad de Película”, el desarrollo guatemalteco vinculó los festejos con sus 15 años de existencia y con las historias construidas en sus espacios durante ese período.

PUBLICIDAD

El calendario incluirá un espectáculo de mapping, proyecciones de imágenes sobre una superficie arquitectónica, los días 21 y 22 de noviembre. La actividad conmemorará el aniversario del complejo con proyecciones sobre el edificio de Cinépolis de la Plaza Principal, desde las 19:00 y con nuevas funciones cada 30 minutos.

Una multitud reunida en una plaza observa fuegos artificiales sobre una iglesia y un árbol decorado con luces navideñas. (Ciudad Cayala)

La Plaza Principal, escenario de música y personajes

La jornada inaugural comenzó por la tarde con zanqueros, malabaristas y personajes que recorrieron la Plaza Principal antes del programa central. Las intervenciones callejeras precedieron un espectáculo musical y de baile inspirado en canciones de películas.

Las actrices mexicanas Romina Marroquín y Denisse Aragón, reconocidas por sus interpretaciones en el doblaje al español de la saga Frozen, encabezaron esa puesta en escena. La participación de ambas artistas se integró al concepto cinematográfico elegido para la temporada.

PUBLICIDAD

El acto principal se realizó a las 19:00, con luces y fuegos artificiales alrededor del árbol navideño. Santa Claus participó de la activación junto a una familia seleccionada mediante una dinámica en redes sociales, de acuerdo con la programación difundida antes del evento.

Después de ese momento, la música continuó con las presentaciones de Paola Chuc, Dennis Arana y Yefry Lemus. Las actuaciones formaron parte de una noche concebida para reunir propuestas musicales, personajes y decoraciones en el mismo espacio.

La celebración coincidió con el decimoquinto aniversario de Ciudad Cayalá. Los organizadores asociaron la campaña navideña con un recorrido por las experiencias desarrolladas en el complejo desde su apertura.

PUBLICIDAD

“En Ciudad Cayalá queremos que la Navidad sea mucho más que una celebración que se observa; queremos que sea una experiencia que se vive y se comparte”, afirmó Jessica Margarita Castillo Ramos, gerente de Mercadeo Comercial de Ciudad Cayalá, en el comunicado de inauguración.

La responsable del área comercial añadió: “Este año, al celebrar nuestros XV años, queremos seguir construyendo historias junto a quienes han hecho de Cayalá parte de sus vidas”.

Decoraciones de cine y un desfile de globos en diciembre

La ambientación incorporó escenarios inspirados en películas navideñas: un taller de Santa, una chimenea de Nochebuena, un tren navideño y una sala familiar. Los espacios fueron diseñados para que visitantes de distintas edades pudieran fotografiarse y recorrerlos, según detallaron los organizadores.

PUBLICIDAD

Las instalaciones permanecen integradas a los sectores gastronómicos, comerciales y de entretenimiento que forman parte habitual del desarrollo. La propuesta permite combinar esas actividades con el recorrido por las decoraciones de la temporada.

El programa continuará el 13 de diciembre con el Gran Desfile de Globos Gigantes en las calles de Paseo Cayalá. El recorrido contará con figuras inspiradas en personajes de películas, acompañadas por coreografías y música.

Festival Navideño volverá el 20 de noviembre a la Plaza de la Constitución

En tanto, el Festival Navideño volverá a la Plaza de la Constitución de Guatemala el 20 de noviembre, con atracciones de hielo, recorridos temáticos, espectáculos y espacios recreativos que acompañarán las celebraciones de fin de año en el Centro Histórico.

PUBLICIDAD

La Municipalidad de Guatemala prevé la asistencia de alrededor de tres millones de visitantes de distintos puntos del país. La edición de 2026 marcará además los 15 años de instalación de esta actividad en la capital.

La inauguración será el viernes 20 de noviembre a las 19:00, con un concierto de la Banda FM de Zacapa, agrupación con 48 años de trayectoria musical. Las atracciones estarán abiertas todos los días entre las 10:00 y las 22:00.

Hielo, tren temático y un árbol de 15 metros

La Plaza de la Constitución contará con una pista de patinaje sobre hielo, cuyos brazaletes de ingreso se entregarán en taquillas instaladas en el lugar. La pista granizada tendrá capacidad para 160 personas.

PUBLICIDAD

El tobogán de hielo podrá recibir hasta 100 visitantes por hora y no requerirá boleto: los asistentes deberán hacer fila para acceder. También habrá juegos mecánicos, áreas para fotografías, una casa iluminada y villas decoradas con motivos de temporada.

El árbol navideño alcanzará los 15 metros de altura y se ubicará entre los principales puntos fotográficos del festival. La Concha Acústica albergará presentaciones artísticas y musicales.

Los niños podrán recorrer el Expreso Polar, un tren que atravesará la Calle Nevada y el Nacimiento de la Ciudad, instalado en el Portal. La programación también incluirá la Villa de los Duendes y la Estación Galáctica, con capacidad para 15 niños por turno.

PUBLICIDAD

La fachada de la Catedral Metropolitana recibirá Mapping Fantástico, un espectáculo de proyecciones audiovisuales que se realizará del 17 al 20 de diciembre. Habrá tres funciones por noche: a las 19:00, 20:00 y 21:00.

La agenda difundida para el Festival Navideño ubica las atracciones de la Plaza de la Constitución hasta el 20 de diciembre. El calendario de celebraciones de la ciudad continuará hasta el 24 de diciembre con una cena comunitaria en la Plaza Italia de la Municipalidad de Guatemala.