Por qué fallaron los servicios de Outlook, Teams, OneDrive, Copilot y SharePoint en el mundo

Microsoft explicó por qué se cayó su servicio a nivel mundial. (Microsoft)

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La interrupción mundial de Microsoft 365 dejó sin acceso o con fallas intermitentes a usuarios de Outlook, Microsoft Teams, OneDrive, Copilot y SharePoint. El incidente, que comenzó el jueves 12 de noviembre, se originó en problemas de conexión de servidores de Exchange Online, la plataforma que administra el correo, los calendarios y los contactos de las cuentas corporativas.

Microsoft descartó en sus primeras actualizaciones que el problema respondiera a un aumento extraordinario de usuarios o a un ciberataque. Su explicación apuntó a una pérdida inesperada de servidores, que redujo la capacidad disponible y trasladó más tráfico a los equipos que continuaban en funcionamiento.

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Los servidores de Exchange Online comenzaron a salir de servicio

Los informes técnicos indicaron que parte de la infraestructura de Exchange Online presentaba errores de conexión. Microsoft detectó que varios servidores no superaban las comprobaciones automáticas que verifican su estado y disponibilidad, por lo que quedaban fuera de servicio.

La compañía investigaba si un cambio reciente había afectado a un componente encargado de procesar esas verificaciones. A la vez, los servidores comprometidos registraban un uso elevado del procesador mientras atendían las solicitudes de los usuarios.

Se reportaron problemas globales con Microsoft 365. (Microsoft)

La caída de capacidad provocó una redistribución del tráfico hacia los equipos disponibles. Esos servidores recibieron una carga mayor, aumentaron los errores de conexión y la recuperación se volvió más compleja. Microsoft aclaró que ese incremento no se debía a una demanda excepcional, sino a la salida imprevista de parte de su infraestructura.

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Outlook y otras aplicaciones dependen de los datos que administra Exchange

El impacto alcanzó más allá del correo porque Exchange Online administra buzones, agendas y contactos que utilizan varias aplicaciones de Microsoft 365. Cuando la plataforma comenzó a fallar, quedaron afectadas las funciones que necesitan consultar esa información.

En Outlook, los problemas se reflejaron en el acceso al correo y en demoras en la entrega de mensajes. También quedaron pendientes correos que la compañía debía procesar una vez que la infraestructura recuperara estabilidad.

En Microsoft Teams, las llamadas, reuniones, chats grupales y mensajes en canales podían seguir funcionando. Las dificultades se concentraron en las tareas vinculadas con Exchange, entre ellas programar encuentros, enviar invitaciones, revisar calendarios o modificar reuniones ya creadas.

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Outlook y otras aplicaciones de Microsoft dejaron de funcionar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Copilot, SharePoint y OneDrive tuvieron fallas en funciones conectadas al correo y los archivos

Los usuarios de Microsoft Copilot podían tener dificultades para cargar el chat o recibir respuestas. El asistente también perdió acceso a datos laborales guardados en correos, calendarios y archivos de Microsoft 365.

SharePoint Online registró inconvenientes al compartir documentos con personas externas a una organización, aunque el acceso directo a los archivos almacenados en la plataforma permanecía disponible. Microsoft también informó que algunas aplicaciones no podían mostrar los documentos utilizados recientemente, una función relacionada con los servicios de archivos, entre ellos OneDrive.

La empresa precisó que la caída no dejó fuera de servicio a todas las herramientas ni a todas sus funciones. La afectación dependía de si cada acción requería consultar información administrada por Exchange Online.

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Copilot, SharePoint y OneDrive tuvieron fallas en varias de sus funciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Microsoft aplicó un parche mientras investigaba el origen de la falla

Para contener el incidente, Microsoft detuvo de manera temporal las implementaciones y los cambios de configuración mientras revisaba si alguna modificación reciente estaba vinculada con el problema. También redistribuyó tráfico, reinició servidores afectados y ajustó los controles para impedir que más equipos fueran retirados del servicio.

Una de las medidas fue un parche en un componente de configuración relacionado con la autenticación y el enrutamiento de las conexiones. La compañía informó que detectó mejoras en la estabilidad luego de aplicarlo en una parte de la infraestructura y comenzó a extenderlo a otras regiones.

El viernes 13 de noviembre, Microsoft señaló avances en Norteamérica y buena parte de Europa, además de resultados favorables en Asia-Pacífico. Aún así, advirtió que algunos usuarios podían experimentar accesos intermitentes y demoras mientras los equipos técnicos reducían las colas de mensajes pendientes y recuperaban los servidores restantes.

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Microsoft señaló que ya reestableció sus servicios, aunque admitió que aún pueden presentarse intermitencias. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Microsoft descartó actividad maliciosa, pero aún no confirmó la causa raíz

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Microsoft a cargo de Copilot, Agents and Platforms, afirmó que la empresa no había encontrado indicios de actividad maliciosa detrás de la interrupción.

La compañía todavía no había establecido de forma definitiva qué desencadenó la falla inicial. Microsoft anunció que publicará un informe posterior al incidente cuando complete la recuperación, con el detalle de la causa raíz y las medidas adicionales que aplicará para evitar otra interrupción similar.