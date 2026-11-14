Tecno

Tinder y Hinge prohibieron que asistentes de IA elijan perfiles y escriban mensajes por los usuarios

La dueña de ambas apps de citas sostiene que cierta fricción es necesaria para conocer a alguien y pidió a otras plataformas frenar la apertura a los agentes

Una mujer y un hombre usan sus teléfonos frente a interfaces virtuales, con un robot humanoide detrás de una pantalla luminosa translúcida.
La compañía busca preservar la autenticidad de las relaciones digitales y evitar que la inteligencia artificial reemplace la interacción directa entre personas en las plataformas de citas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Match Group, la empresa dueña de Tinder y Hinge, puso barreras para impedir que asistentes de inteligencia artificial revisen perfiles y envíen mensajes a otros usuarios en nombre de una persona, aunque esa persona sea real. Su director ejecutivo, Spencer Rascoff, lo explicó en The New York Times.

“No queremos que los agentes de IA asuman las funciones de nuestras aplicaciones de citas, ni siquiera cuando representan a personas reales”, escribió Rascoff en un artículo de opinión. Match Group es el grupo detrás de Tinder, Hinge y decenas de otras apps de citas.

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Los agentes son asistentes de IA que ejecutan tareas por su cuenta. En las apps de citas, según el medio Dexerto, algunos usuarios ya los emplean para emparejarse y abrir conversaciones mientras ellos hacen otra cosa.

Rascoff sostuvo que, si se permite a esos asistentes escribir a posibles citas, hay “pocas probabilidades” de que las personas lleguen a conectar de forma auténtica y, con el tiempo, a verse en persona. Quiere que los perfiles los revisen personas y que las mismas escriban los mensajes.

Match Group sí usa IA, pero propia

El director ejecutivo planteó el asunto como una pregunta sobre la fricción, es decir, los pasos que cuesta dar para lograr algo. Escribió que la tecnología suele reducirla, y que las apps de citas nacieron con ese fin, pero se preguntó si cierta fricción es “necesaria” para crear mejores experiencias y mantener la autenticidad.

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El 13 de noviembre, en una entrevista con Bloomberg, Rascoff dijo que quiere que las plataformas de la empresa sigan siendo un espacio solo para humanos. Al mismo tiempo, según el resumen del mismo medio, la compañía usa IA para verificar identidades, mejorar la seguridad y bloquear mensajes dañinos.

La empresa apuesta por herramientas tecnológicas para reforzar la protección de sus usuarios, sin permitir que los sistemas automatizados sustituyan las conversaciones entre personas (Imagen Ilustrativa Infobae)
La empresa apuesta por herramientas tecnológicas para reforzar la protección de sus usuarios, sin permitir que los sistemas automatizados sustituyan las conversaciones entre personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus productos hay otras funciones de IA. Tinder anunció Chemistry y Photo Enhance como funciones distintas, mientras que Hinge ofrece sugerencias para iniciar conversaciones.

Photo Enhance alteró el aspecto de algunos usuarios y algunos la calificaron de “escalofriante”. Un vocero de Tinder aclaró que menos del 0,5% de las fotos mejoradas recibió quejas o fue marcado por usuarios que consideraron que la herramienta modificaba su apariencia.

La postura de Rascoff sobre la inteligencia artificial y las relaciones no es nueva. En septiembre dijo a Yahoo Finance que los vínculos con chatbots le parecen “distópicos” y que la IA puede empeorar la soledad, un problema que, según él, Match Group quiere ayudar a reducir.

Un pedido a otras plataformas

“No espero que todas las empresas con una plataforma en línea tomen la misma decisión sobre los agentes de IA”, escribió Rascoff. Pero pidió a sus pares “frenar un poco” y pensar qué es lo mejor para sus empresas y para quienes usan sus productos.

El pedido llega cuando otras compañías abren sus servicios a estos asistentes. El 13 de noviembre, OpenAI lanzó una billetera en ChatGPT que permite a sus agentes comprar y pagar por el usuario, según informó TechCrunch.

OpenAI amplía las capacidades de ChatGPT con herramientas que permiten a los agentes de inteligencia artificial realizar compras y pagos en nombre de los usuarios, sin necesidad de intervenir en cada operación (Europa Press)
OpenAI amplía las capacidades de ChatGPT con herramientas que permiten a los agentes de inteligencia artificial realizar compras y pagos en nombre de los usuarios, sin necesidad de intervenir en cada operación (Europa Press)

Los textos consultados no precisan cómo detecta Match Group a un agente ni desde cuándo funcionan las barreras. Tampoco informan si hay sanciones para quien use uno.

Entre los propios solteros hay opiniones divididas. En la encuesta Singles in America, que realiza Match Group cada año, la mitad de los solteros dijo que no usaría IA para sus citas en el futuro, según Mashable.

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