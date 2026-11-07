Qué celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 16 de noviembre de 2026

Celulares con versiones antiguas de Android y iOS no podrán ejecutar WhatsApp. (Meta)

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WhatsApp continúa actualizando los requisitos técnicos para utilizar su aplicación en celulares Android y iPhone. Varios teléfonos antiguos perderán compatibilidad con la aplicación de mensajería de Meta desde el 16 de noviembre porque no pueden ejecutar las versiones mínimas exigidas.

El cambio más reciente para los dispositivos Android comenzó el 8 de septiembre, cuando la aplicación pasó a requerir Android 6.0 o una versión posterior. En el caso de Apple, el próximo ajuste llegará a fines de noviembre, cuando WhatsApp exigirá iOS 15.5 como mínimo para continuar funcionando.

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Estas modificaciones afectan principalmente a teléfonos que fueron lanzados hace más de una década y que dejaron de recibir actualizaciones de sus fabricantes. Por eso, antes de cambiar de dispositivo, es importante comprobar qué versión del sistema operativo tiene instalada cada celular.

No todos los celulares antiguos podrán seguir ejecutando WhatsApp. (Foto: Meta)

Qué celulares Android ya no son compatibles con WhatsApp

WhatsApp dejó de admitir teléfonos que funcionan con versiones anteriores a Android 6.0. Entre los modelos antiguos que podrían encontrarse en esta situación aparecen equipos de Samsung, Motorola, LG y Sony.

La lista incluye los siguientes dispositivos:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite.

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD.

LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Sony: Xperia Z y Xperia SP.

Estos teléfonos no necesariamente pierden el acceso por su antigüedad, sino porque no pueden instalar una versión de Android compatible con los requisitos actuales de WhatsApp.

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Cada cierto tiempo WhatsApp actualiza la lista de celulares que dejarán de tener su servicio por falta de compatibilidad. (Meta)

Qué iPhone podrían perder el acceso a WhatsApp en noviembre

En los dispositivos de Apple, el cambio de compatibilidad está previsto para el 30 de noviembre de 2026. Hasta esa fecha, WhatsApp admite iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores. Después, exigirá iOS 15.5 como mínimo.

Esto significa que los teléfonos que no puedan actualizarse a esa versión quedarán fuera de los requisitos de la aplicación. Entre los modelos antiguos que no alcanzan ese nivel se encuentran:

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Estos equipos no pueden instalar iOS 15.5, por lo que no cumplen con el requisito anunciado por WhatsApp. En cambio, modelos como el iPhone 6s y el iPhone SE de primera generación sí pueden ejecutar versiones de iOS 15.5 o posteriores.

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WhatsApp admite iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores.

Cómo saber si un celular seguirá funcionando con WhatsApp

La compatibilidad depende de la versión del sistema operativo instalada y de las actualizaciones que admite cada dispositivo. Para comprobarla, los usuarios pueden revisar esta información desde los ajustes del teléfono.

En Android, hay que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Ajustes del celular. Ingresar en el apartado Acerca del teléfono. Buscar Información de software o Versión de Android. Comprobar si el equipo tiene Android 6.0 o una versión posterior.

En los iPhone, el procedimiento es diferente:

Abrir Configuración. Seleccionar General. Ingresar en Información. Consultar la versión de iOS instalada y revisar si existe una actualización disponible.

Si el teléfono permite instalar una versión compatible, podrá continuar utilizando WhatsApp. De lo contrario, será necesario migrar a otro dispositivo.

Para saber si WhatsApp funcionará en tu teléfono debes revisar qué versión de sistema operativo tienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo guardar las conversaciones antes de cambiar de celular

Antes de abandonar un teléfono que dejará de ser compatible, es recomendable realizar una copia de seguridad para conservar los mensajes, fotografías, videos y documentos almacenados en WhatsApp.

Para hacerlo, hay que abrir la aplicación, ingresar en Ajustes, seleccionar Chats y después Copia de seguridad. En los celulares Android, los respaldos pueden guardarse en Google Drive, mientras que en los iPhone se utiliza iCloud.

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Una vez configurado el nuevo dispositivo, el usuario podrá instalar WhatsApp, verificar su número telefónico y recuperar las conversaciones desde la copia almacenada.

La pérdida de compatibilidad no significa que la cuenta desaparezca automáticamente. El problema está en el teléfono que ya no puede ejecutar la aplicación. Por eso, realizar un respaldo antes de cambiar de equipo permite conservar la información y continuar utilizando el mismo número en otro celular compatible.