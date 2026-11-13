La pulsera Whoop lanzó una red social para compartir con amigos el sueño y el estado físico

La plataforma Humans admite exclusivamente cuentas vinculadas a usuarios con pulso verificado para evitar bots y perfiles falsos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Whoop, la empresa estadounidense de pulseras sin pantalla que miden sueño, esfuerzo y recuperación, lanzó el 12 de noviembre Humans, una red social dentro de su aplicación. Sus miembros pueden seguir a amigos y familiares, ver los datos de salud que ellos decidan compartir, comentar y reaccionar, sin costo adicional.

La función llega a todos los niveles de membresía. Cada miembro elige qué publica: sueño, recuperación, esfuerzo físico, variabilidad cardíaca, pulso en reposo, entrenamientos y logros. También puede subir “Momentos”, fotos con texto que, según The Verge, funcionan como las historias de Instagram.

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Whoop ya ofrecía Teams, un sistema de grupos con clasificaciones donde todos ven la información de todos. Según la empresa, el 57% de sus miembros pertenece a por lo menos un equipo. En Humans, cada persona decide quién la sigue y qué ve cada seguidor: un entrenador, por ejemplo, puede seguir a varios clientes sin que ellos vean los datos de los demás.

El fundador y director ejecutivo, Will Ahmed, definió la plataforma como la red social “más verificablemente humana jamás lanzada”, porque cada cuenta representa a una persona real con “pulso verificado”. Whoop sostiene que otras redes están saturadas de bots y contenido artificial, y que sus datos fisiológicos provienen de un aparato y no pueden fabricarse como un texto.

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Los datos médicos quedan fuera, pero hay preguntas abiertas

Ahmed dijo a TechCrunch que las alertas de salud y la información médica no se comparten en absoluto, y que las actividades marcadas como sensibles tampoco se comparten por defecto. Los miembros pueden quitar seguidores y activar un “modo sigiloso” para ocultar sus datos durante unos días sin tocar su configuración.

El dispositivo Whoop incorporó funciones de electrocardiograma y detección de arritmias con autorización de la FDA en Estados Unidos (Greg Kaplan)

El ejecutivo afirmó que la compañía no vende información de sus miembros ni la licencia a terceros, porque su producto es la membresía y no los usuarios. Los comentarios y fotos denunciados por otros miembros son revisados, según la empresa.

La edad mínima para usar Whoop es de 13 años (más alta en algunos países), de modo que un adolescente puede compartir datos sujeto a consentimientos y ajustes de privacidad. Consultado sobre si un padre podría seguir los datos de su hijo, Ahmed no respondió de forma directa y remitió a los controles de privacidad, informó TechCrunch.

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Durante la prueba con usuarios, la empresa observó que la gente interactuaba más cuando alguien publicaba una recuperación baja que una casi perfecta. Ahmed interpretó que la función puede ayudar a notar cuándo una persona atraviesa un mal momento, y espera que muchas familias la usen, por ejemplo hijos adultos que siguen a sus padres.

Whoop apunta a la salud y a los mayores de 60

Humans se suma a un giro hacia el bienestar médico. Whoop ya incorporó un electrocardiograma y la detección de fibrilación auricular (un tipo de arritmia) con autorización de la FDA, la agencia que aprueba medicamentos y dispositivos médicos en Estados Unidos, además de estimaciones de presión arterial, análisis de sangre y carga de historiales médicos.

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Ahmed afirmó, sin dar cifras, que la empresa tuvo un “gran crecimiento” entre mayores de 60 años en los últimos 18 meses. Dijo también que fue de las primeras compañías aceptadas en un programa de Medicare, el seguro público de salud de Estados Unidos, que reembolsa los dispositivos que demuestren mejorar resultados, y que ya tiene miembros de ese seguro.

Las pulseras de Whoop saldrán a la venta en las tiendas de la cadena Ulta a partir de marzo de 2027 (www.whoop.com)

El director ejecutivo se negó a revelar ingresos o rentabilidad. Contó que la empresa tiene unos 1.200 empleados, que la membresía de su plataforma de software creció más de 70% anual durante tres años y que prevé llegar a casi 4 millones de miembros a fin de año. Sobre una salida a bolsa, solo dijo que “ciertamente” ocurrirá en el futuro.

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La competencia se mueve. Oura, fabricante de anillos inteligentes, anunció esta semana que pagará USD 625 millones por Counsel Health, un servicio de médicos a pedido, y había archivado en septiembre una salida a bolsa de hasta USD 2.200 millones. Ahmed prevé “más consolidación” y dijo que Whoop puede ser compradora. TechCrunch añade que Apple desarrollaría una pulsera similar, según informes.

En lo comercial, Whoop anunció que sus dispositivos se venderán en las tiendas de belleza Ulta desde marzo de 2027, en unos 500 locales al comienzo y con la meta de superar los mil.