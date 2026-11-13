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Corea del Sur confirmó que Google cumplió las condiciones de seguridad para exportar mapas detallados del país

La compañía eliminó coordenadas geográficas de sus servicios y estableció un filtro exclusivo que frena actualizaciones con datos restringidos, tras casi dos décadas de rechazos por riesgos vinculados a la defensa nacional

Google eliminó las coordenadas de latitud y longitud del territorio surcoreano para impedir la geolocalización de zonas estratégicas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Google eliminó las coordenadas de latitud y longitud del territorio surcoreano para impedir la geolocalización de zonas estratégicas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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El Gobierno de Corea del Sur confirmó que Google cumplió las condiciones de seguridad que le exigió para exportar mapas detallados del país a sus servidores en el extranjero. El Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte lo informó tras una reunión de un comité con funcionarios y expertos privados, un paso hacia la navegación completa en Google Maps.

Seúl había aprobado el pedido de forma condicionada el 27 de febrero, tras 19 años de disputa. Google entregó su informe final sobre las medidas el 4 de noviembre. Según el ministerio, la empresa eliminó las coordenadas de latitud y longitud del territorio surcoreano de Google Maps y Google Earth, en sus versiones web y móvil.

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Para evitar que reaparezcan, Google desarrolló un sistema de control exclusivo para Corea del Sur que bloquea las actualizaciones de sus aplicaciones si detecta información de ubicación restringida.

La exportación abarca solo los mapas base y los datos de transporte: calles, nombres de rutas, cantidad de carriles, límites de velocidad y trazado de las vías. Un socio coreano procesará esa información en servidores del país, y Google deberá cargarla sin modificar la forma del terreno.

Bases militares ocultas y un socio local

Un sistema de control exclusivo bloquea las actualizaciones de la aplicación si detecta información geográfica restringida por Seúl (REUTERS/Kim Soo-hyeon)
Un sistema de control exclusivo bloquea las actualizaciones de la aplicación si detecta información geográfica restringida por Seúl (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Los mapas pedidos son de escala 1:5.000, en los que un centímetro equivale a 50 metros reales. Según el medio coreano MK, permiten identificar rutas, formas de edificios y variaciones de altura del terreno, también alrededor de instalaciones militares, y por eso las autoridades rechazaban estos pedidos de las grandes tecnológicas.

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Google ocultó de forma temporal los sitios sensibles que identificó con imágenes satelitales comerciales de proveedores extranjeros, incluidas las imágenes históricas de Google Earth. También retiró las fotos de Street View de esas instalaciones y de las calles a menos de 50 metros de sus límites.

Esa etapa no está terminada. Según un acuerdo firmado el 31 de agosto, la empresa recibirá imágenes satelitales procesadas por el Instituto Geográfico Nacional a través de un socio local y deberá reemplazar las actuales apenas estén disponibles. The Korea Herald informó que el socio elegido para procesar los datos de mapas es Tmap Mobility.

Control del gobierno y respuesta en un día

El presidente de Google Corea será el contacto local para temas de mapas. La compañía montó un sistema de atención las 24 horas para las solicitudes oficiales: si el gobierno detecta una infracción, como una instalación de seguridad visible, la actualización debe estar hecha en un día hábil.

Las autoridades de Seúl revocarán el permiso de exportación si la plataforma infringe las normas de seguridad impuestas a la cartografía (REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)
Las autoridades de Seúl revocarán el permiso de exportación si la plataforma infringe las normas de seguridad impuestas a la cartografía (REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)

La empresa también preparó medidas para emergencias de seguridad nacional, como conflictos armados o grandes desastres naturales. En esos casos podría ajustar las zonas restringidas o desactivar funciones de mapas en consulta con el gobierno. Además, se comprometió a un programa de cooperación de varios años con la industria geoespacial coreana.

En febrero, Reuters había anticipado que la decisión perjudicaría a Naver y Kakao, que dominan los mapas digitales en Corea del Sur. Aquel despacho señalaba que el país era uno de los pocos donde Google Maps no funcionaba con todas sus prestaciones.

Un funcionario del comité dijo que seguirán de cerca la exportación de datos e imágenes procesados y que comprobarán si las restricciones de coordenadas se mantienen. Las violaciones graves pueden llevar a suspender o revocar el permiso, y Google quedará sujeta a las órdenes correctivas que rigen para los proveedores locales.

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