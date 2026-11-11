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Cómo crear imágenes de Las Guerreras K-pop como maestras Pokémon para colorear

Las protagonistas de la película en Netflix se pueden ubicar en diferentes universos. Se necesita un prompt y acceso a Gemini

Composición dividida con tres personajes femeninos armados a la izquierda y el personaje de anime Ash Ketchum junto a Pikachu a la derecha
Las dos animaciones son muy populares en el público infantil. (Fotocomposición Infobae)
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La combinación entre Las Guerreras K-pop y el universo de Pokémon permite crear ilustraciones inspiradas en dos lenguajes visuales: protagonistas de estética pop convertidas en entrenadoras que recorren paisajes naturales junto a sus criaturas.

El proceso requiere definir referencias, escribir instrucciones precisas y revisar la imagen antes de descargarla. Una herramienta de inteligencia artificial (IA) como Gemini puede servir para generar la composición, siempre que se utilice una cuenta oficial, se revisen sus condiciones de uso y no se carguen fotos privadas ni datos personales.

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Qué imágenes de referencia conviene elegir para la ilustración

El primer paso consiste en reunir una imagen de las protagonistas de Las Guerreras K-pop de Netflix y otra con el tipo de escena Pokémon que se busca recrear.

Las referencias deben aportar información clara sobre peinados, ropa, accesorios, expresiones, poses y cantidad de personajes. Se debe decidir si la composición será horizontal o vertical antes de iniciar la generación.

Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters
Es clave adjuntar una imagen de las tres protagonistas de Las Guerreras K-pop. (Foto: Netflix)

Para una escena grupal, puede tomarse como guía una formación de tres jóvenes aventureras. Una puede llevar el cabello oscuro recogido en dos rodetes y un chaleco verde; otra, una gorra roja y una trenza violeta; y la tercera, una coleta rosa.

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Cómo usar Gemini para crear la composición digital

Luego hay que ingresar a Gemini desde su sitio o aplicación oficial e iniciar una conversación nueva. Allí se pueden adjuntar las referencias visuales o describir sus elementos principales mediante texto. La herramienta puede interpretar tanto indicaciones escritas como imágenes de apoyo para generar una nueva escena.

Es clave solicitar una ilustración original, sin pedir que copie un fotograma, una portada o el trabajo de un artista específico. La consigna debe describir personajes inspirados en la idea general de Las Guerreras del K-pop y entrenadoras Pokémon, en lugar de exigir una réplica exacta.

Tres jóvenes con mochilas y esferas caminan por un sendero campestre junto a varias criaturas animadas entre colinas y árboles al atardecer
Esta es una representación hecha con IA de Las Guerreras K-pop como maestras Pokémon. (Foto: Gemini)

Qué prompt permite generar una imagen más precisa

El prompt debe incluir los elementos centrales de la escena, la disposición de los personajes, el paisaje y el estilo de dibujo. Cuantos más datos concretos incorpore, más fácil será que la inteligencia artificial distinga las prendas, los peinados y los Pokémon. Y, es útil señalar qué elementos deben quedar fuera de la imagen.

Una opción de prompt es la siguiente: “Ilustración original de tres jóvenes guerreras del K-pop convertidas en entrenadoras Pokémon durante una excursión por un sendero de montaña al atardecer. A la izquierda, una entrenadora de cabello oscuro en dos rodetes, chaleco verde, mochila y Bulbasaur. En el centro, una entrenadora con gorra roja, larga trenza violeta, campera amarilla y negra, Pikachu y Growlithe. A la derecha, una entrenadora de coleta rosa, mochila, pokébola y Vulpix. Fondo con árboles, montañas y cielo cálido. Personajes de cuerpo entero, líneas claras, composición horizontal, sin texto, sin logotipos”.

Dibujo en blanco y negro de tres jóvenes excursionistas junto a Pikachu, Bulbasaur, Growlithe y otras criaturas en un sendero de montaña
La imagen generada con IA se puede adaptar a una lámina para colorear. (Foto: Gemini)

Cómo transformar la imagen en una lámina para colorear

Una vez obtenida la imagen a color, el siguiente pedido puede convertirla en una versión apta para colorear. La instrucción debe exigir contornos negros definidos, fondo blanco, superficies amplias y ausencia de sombras complejas. De ese modo, la ilustración será más fácil de imprimir y usar con lápices, fibras o marcadores.

El segundo prompt puede ser breve y directo: “Convierte esta imagen en una página para colorear infantil, con contornos negros limpios y uniformes, fondo blanco, sin colores, sin degradados, sin sombras, sin tramas y sin texto”.

Si la primera versión incluye zonas oscuras o muchos detalles, hay que pedir otra alternativa con trazos más simples y espacios abiertos.

Gemini permite hacer ajustes antes de descargar el archivo. (Foto: Europa Press)
Gemini permite hacer ajustes antes de descargar el archivo. (Foto: Europa Press)

Qué hacer antes de descargar el archivo

Antes de guardar la imagen, hay que verificar que aparezcan los tres personajes, los Pokémon elegidos y los accesorios solicitados. Es necesario comprobar que no haya manos deformadas, objetos repetidos, letras extrañas ni partes del cuerpo incompletas. Si surge algún error, se puede pedir una edición puntual en vez de volver a empezar desde cero.

Cuando la versión final esté lista, hay que descargarla en formato PNG o JPG y conservar una copia en la máxima resolución disponible. Para imprimirla como lámina para colorear, conviene usar tamaño A4 y revisar la vista previa de impresión.

El archivo puede quedar destinado al uso personal, educativo o recreativo, con atención a los derechos vinculados a las franquicias que inspiraron la imagen.

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