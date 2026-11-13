Tecno

El asistente de IA de Meta ya hace llamadas a negocios y servicios en lugar de sus usuarios

Muse supera los 10 millones de usuarios y tiene un valor de USD 20 al mes. En septiembre, una prueba interna usó personas de un centro de atención telefónica

Un robot humanoide gris con el logotipo de Meta habla por un teléfono de disco, junto a un hombre que lee sentado en un sillón amarillo.
Recepcionistas de negocios advirtieron que el sistema omite presentarse de forma explícita como una inteligencia artificial al llamar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Meta habilitó el 12 de noviembre que su asistente de inteligencia artificial Muse llame por teléfono a negocios de Estados Unidos en nombre de sus usuarios. La función solo está disponible para quienes pagan una suscripción, según anunció Alexandr Wang, director de IA de la compañía.

Wang dijo que la herramienta puede ocuparse de las llamadas que la gente evita hacer: al seguro, a la empresa de cable, a una oficina pública o a un restaurante que no acepta reservas por internet. Hasta ahora, solo un grupo de usuarios tempranos accedía a la función, y debía pedirla.

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Los planes de Muse cuestan USD 20 al mes, con 500 millones de tokens por semana (las unidades de texto que procesa y cobra un modelo de IA), y USD 100 al mes con 3.000 millones, según TechCrunch. Meta informó el mes pasado que el asistente superó los 10 millones de usuarios.

Engadget, medio digital especializado en tecnología, agregó que el servicio puede esperar en línea, hacer reservas y agendar citas. Matt Schlicht, empleado de la compañía, publicó el 9 de octubre la grabación de una llamada a una concesionaria Volvo: según su relato, el asistente esperó 15 minutos en línea para conseguir el dato que buscaba.

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El asistente demostró capacidad para aguardar en línea durante minutos con el fin de consultar datos y concertar reservas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El asistente demostró capacidad para aguardar en línea durante minutos con el fin de consultar datos y concertar reservas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En esa grabación, Muse aclara que llama en nombre de Schlicht y que está transcribiendo la conversación, pero no se presenta de forma explícita como una IA, según Engadget. La revista New York describió en octubre que algunos negocios recibieron llamadas de ese tipo y que un empleado de un local de karaoke en Seattle preguntó si hablaba con una IA y pidió una persona real.

TechCrunch señaló que muchos recepcionistas cortan cuando notan que hablan con una máquina, y que esa distinción será más difícil a medida que las voces artificiales imiten mejor a las humanas. Google ya ofrece funciones parecidas con Gemini, y la empresa Instinct tiene una llamada “Concierge” para gestiones más complejas, según las dos notas.

La prueba de septiembre con personas reales

La función no es nueva. El 16 de septiembre, Wang y el ingeniero de Muse Ryan Fox anunciaron una ampliación de la prueba de llamadas. Seis días después, 404 Media, revista que investiga sobre tecnología, informó que Meta ensayaba internamente una capa de agentes humanos: personas capacitadas que hacían la llamada cuando la IA no alcanzaba.

Una investigación periodística reveló que Meta recurrió a operadores humanos de apoyo durante los ensayos previos del asistente (REUTERS/Yves Herman/File Photo)
Una investigación periodística reveló que Meta recurrió a operadores humanos de apoyo durante los ensayos previos del asistente (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Mensajes internos muestran dudas de empleados. Uno advirtió que la información sensible que el usuario cree compartir con una IA podía llegar a contratistas. Otro contó que un probador solo supo después de la llamada que quien la hizo era una persona.

Un vocero de Meta respondió a 404 Media que las pruebas internas sirven para mejorar “protecciones de seguridad y privacidad” antes del lanzamiento. Dijo que la compañía trabaja con comercios y que lanzará la función solo “con las divulgaciones adecuadas”.

El anuncio de noviembre no aclara si las llamadas actuales incluyen apoyo de personas, según Engadget. Tampoco precisa cómo se informa a los comercios, un punto que la propia Meta había condicionado al lanzamiento. Wang dijo esta semana que la dirección de correo propia que Muse puede tener para recibir mensajes en nombre del usuario llegará pronto a los usuarios gratuitos, sin dar una fecha.

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