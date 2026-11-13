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Camisetas inspiradas en la masacre de Columbine se venden en TikTok Shop, Temu, Etsy y Walmart

Un centro de investigación sobre extremismo advierte que las prendas funcionan como señal entre adolescentes fascinados con asesinos masivos, y que muchos padres desconocen su significado

Las prendas reproducen lemas como 'Wrath' y 'Natural Selection', vinculados a la masacre de Columbine, además de frases asociadas a un ataque escolar en Finlandia (Twitter@WhoTheUserCares/@NeNaAkemiEdo)
Las prendas reproducen lemas como 'Wrath' y 'Natural Selection', vinculados a la masacre de Columbine, además de frases asociadas a un ataque escolar en Finlandia (Twitter@WhoTheUserCares/@NeNaAkemiEdo)
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Camisetas copiadas de las que vestían los autores de la masacre de Columbine se venden en TikTok Shop, Redbubble, Temu, Etsy, AliExpress y Walmart, según un informe del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD), un centro de investigación sobre extremismo, adelantado por la revista Wired el 12 de noviembre.

Los investigadores encontraron réplicas de las prendas con las frases “Wrath” (ira) y “Natural Selection” (selección natural), que usaron Dylan Klebold y Eric Harris en el ataque a ese colegio de Estados Unidos. También hallaron camisetas con “Humanity Is Overrated” (la humanidad está sobrevalorada) en AliExpress, Temu y TikTok Shop.

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Esa última frase aparecía en la ropa de un adolescente que mató a ocho personas en su escuela de Finlandia en 2007, según el informe. El ISD publicará el documento completo esta semana. Forma parte de una serie sobre señales de alerta que pueden anticipar un ataque, pensada para orientar a padres, docentes y policías.

Una señal que casi nadie reconoce

Las prendas son promovidas por la llamada True Crime Community (TCC), una comunidad en línea obsesionada con los asesinos masivos. Katherine Keneally, directora sénior de análisis de amenazas del ISD, aclaró a Wired que no se trata de aficionados a los pódcast o documentales sobre crímenes reales.

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Masacre de Columbine
La masacre de la Escuela Secundaria de Columbine dejó un total de 15 personas fallecidas

La TCC “es un fandom (comunidad de admiradores) predominantemente en línea que tiene su raíz en una obsesión con asesinos masivos”, dijo Keneally, sin importar la motivación del atacante. Según ella, las camisetas permiten expresar apoyo a las masacres sin que casi nadie fuera del grupo lo note.

Keneally señaló que los atacantes suelen intentar imitar a los anteriores. Las camisetas sirven para “señalar interés y glorificación de la violencia” y, a veces, también pueden anticipar planes de un ataque.

El informe cita dos casos: un chico de 16 años arrestado en Sudáfrica el mes pasado por apuñalar a una niña de 6 mientras vestía una camiseta “Wrath”, y un joven de 18 años acusado de matar a dos personas en una biblioteca de California en junio, detenido con una “Natural Selection”.

Dos jóvenes blancos, Eric Harris a la izquierda con cabello oscuro corto y Dylan Klebold a la derecha con cabello más largo y rizado, posan para retratos
Adolescentes comparten tácticas en internet para ocultar el verdadero significado de las camisetas y convencer a sus padres de comprarlas (captura de video)

Adolescentes que ocultan el significado a sus padres

Según Keneally, en la TCC participan sobre todo jóvenes y menores. El informe incluye una captura en la que un usuario de TikTok pregunta cómo convencer a sus padres de comprar la camiseta “Natural Selection”. Otros le sugieren decir que es el nombre de una película, un videojuego o una marca.

Las reseñas de compradores también muestran admiración por los atacantes. Una persona escribió que usaría la camiseta “Wrath” para “ser un poco más popular en la escuela”, según Wired. Keneally reconoce una “línea delgada”: comprar una de estas prendas no es ilegal ni prueba que alguien planee un ataque, y su peso depende de otros factores, como el acceso a armas o comentarios sobre cometer violencia.

Un portavoz de TikTok en Estados Unidos dijo a Wired que los productos discriminatorios u ofensivos están prohibidos en TikTok Shop y serán retirados. Redbubble afirmó que prohíbe contenido que glorifica o banaliza la violencia y que eliminó los anuncios de “Wrath” y “Natural Selection” que la agencia le señaló. Los demás comercios no respondieron de inmediato.

En otro análisis publicado el 12 de noviembre, el ISD sostiene que la comunidad migró de Tumblr a TikTok tras una ola de bloqueos de cuentas en enero de 2026 y que, desde entonces, su contenido llega a mucha más gente.

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