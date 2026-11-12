Las primeras pistas de Scaloni sobre su tercer ciclo: el debate por la camiseta N° 10, un capitán sorpresivo y qué le dijo a De Paul

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Lionel Scaloni acordó su continuidad con la Asociación del Fútbol Argentino al mando de la selección argentina hasta la próxima Copa América y el Mundial 2030. El presidente Claudio Tapia confirmó la renovación durante una conferencia de prensa que compartió con el director técnico. Allí, el entrenador de 48 años expuso algunas de las primeras definiciones sobre el plantel que afrontará la última doble fecha FIFA del año y el proceso que se abrió tras la despedida de Lionel Messi.

La primera incógnita quedó centrada en la capitanía para los amistosos frente a Uruguay, este viernes, y Costa Rica, el martes. Cristian Romero, señalado como heredero de la cinta después de la salida de Messi, no fue convocado debido a una dolencia. Lautaro Martínez tampoco integrará la nómina porque permanece en Italia por una situación física. Ambos futbolistas se perderán los compromisos que la Albiceleste disputará en Buenos Aires y Córdoba.

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Por lo tanto, la selección argentina definirá su capitán según la disponibilidad de Emiliano Martínez, citado para esta convocatoria pero afectado por una lesión que pone en duda su presencia. El arquero se entrena en el predio de Ezeiza, aunque arrastra una fractura de mandíbula y maxilar que sufrió hace casi un mes con Chelsea ante Everton, por la Premier League, y que requirió una intervención quirúrgica. Scaloni explicó: “El capitán será Emiliano Martínez si ataja, sino será Gero (Rulli) porque creo que se lo merece”. Con esa respuesta, el DT resolvió quién llevará la cinta en La Bombonera y en el siguiente encuentro programado en Córdoba.

El Dibu Martínez vestirá la cinta de capitán en caso de disputar los amistosos, mientras que la primera opción es Gerónimo Rulli

El entrenador también se refirió a la camiseta número 10, un asunto que generó debate entre los simpatizantes desde la salida del ídolo rosarino. Scaloni descartó que el dorsal tenga un nuevo dueño inmediato y remarcó: “La 10 en este partido no se la vamos a dar a nadie y tampoco tenemos pensado a quién dársela, a menos que sea obligatorio. No es algo que me preocupe. Tampoco es la idea de darle la 10 a distintos jugadores. Cuando sea el momento, la idea es dársela a un jugador que se la pueda quedar”.

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La discusión sobre el sucesor de Messi con el número 10 tomó fuerza luego del triunfo por 4-0 de la selección argentina ante Bolivia en Córdoba. Uno de los nombres que surgió fue el de Nico Paz, futbolista de Como nacido en Tenerife, España, que eligió representar a la Albiceleste. El jugador de 22 años utilizó la camiseta número 18 y anotó uno de los goles en ese encuentro.

Lionel Scaloni confirmó su continuidad con la selección argentina antes de la fecha FIFA (REUTERS/Rodrigo Valle)

El Cuti Romero también planteó su propia preferencia para ocupar el dorsal que dejó vacante Messi. El defensor, campeón y subcampeón del mundo, postuló a Julián Álvarez en una entrevista con Esteban y Gastón Edul: “Se la daría a Juli (Álvarez). Después cada uno tiene el suyo seguramente. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él”. El central valoró las alternativas disponibles dentro del plantel al señalar: “Tenemos muchos jugadores muy importantes”. Más tarde, consultado entre risas sobre si ya había hablado con el delantero acerca de esa posibilidad, agregó: “Creo que sí. Igual se lo dije muchas veces y él quiere seguir con la suya”.

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Entre las ausencias también figuran Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Sobre el mediocampista que comparte equipo con Messi en el Inter Miami, Scaloni sostuvo: “Hablé en la anterior convocatoria y le dije lo que pensaba. No tiene las puertas cerradas, necesitamos la mejor versión de él. Estando al cien por cien es un futbolista importante y ahora queremos ver a otros chicos jóvenes”.