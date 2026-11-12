Los sindicatos australianos acusan a grandes empresas de usar la IA para justificar despidos

Los gremios aseguran que la mano de obra nacional resulta sustituida por empleados con salarios menores en el exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sindicatos y expertos de Australia acusan a grandes empresas del país de usar la inteligencia artificial como justificación para recortar empleos y trasladar trabajo al exterior, según informó la agencia Reuters. La práctica tiene nombre en inglés, AI washing: atribuir despidos a la IA cuando la causa principal es el ahorro de costos.

El caso que encendió el debate es el de Qantas. La aerolínea nacional anunció el 10 de noviembre que eliminará 850 empleos y trasladará al exterior algunas funciones corporativas, como parte de una reorganización con la consultora Accenture que se apoya en la IA.

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La aerolínea respondió que seguirá consultando a los sindicatos y que se concentra en ofrecer a los afectados otros puestos dentro de la empresa y apoyo. No contestó a la acusación de AI washing, según Reuters.

No es la única compañía señalada. Las empresas de software WiseTech y Atlassian recortaron personal este año y atribuyeron los despidos a la IA. La telefónica Telstra redujo puestos en una empresa conjunta de IA que formó con Accenture, y parte de ese trabajo pasó a India.

Reuters añade que otras firmas australianas también redujeron su plantilla local mientras amplían operaciones en India, Filipinas y Vietnam, aunque en sus anuncios no mencionaron la IA.

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La aerolínea Qantas programó la eliminación de 850 puestos y la transferencia de funciones corporativas a la consultora Accenture (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Los sindicatos sostienen que el trabajo se pierde

Los gremios sostienen que los trabajadores australianos no son reemplazados por software sino por empleados con salarios más bajos en otros países. Melissa Donnelly, secretaria del Consejo Australiano de Sindicatos, dijo que a los gremios les preocupa que las empresas usen la IA “simplemente como cobertura” para recortar empleos sin rendir cuentas.

El Sindicato de Servicios de Australia, que representa a los empleados afectados de Qantas, fue más duro. Lo acusó de usar la IA para “lavar” los recortes, según una declaración que recogió Reuters. Su secretario nacional adjunto, Scott Cowen, advirtió que verán más recortes de este tipo si el resto de las empresas copia la táctica.

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La senadora Barbara Pocock, del partido Los Verdes, dijo que le preocupa que grandes compañías usen la tecnología como excusa. “La IA está transformando nuestros lugares de trabajo y nuestra economía, pero eso no justifica dejar que se desboque”, afirmó.

Un profesor pregunta por qué el trabajo cambia de manos primero

Uri Gal, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Sídney, dijo que hay incentivos reales para el AI washing. Una empresa que anuncia despidos para ahorrar puede recibir críticas, explicó, mientras que la que presenta la misma decisión como parte de una transformación con IA parece innovadora.

El Banco de la Reserva de Australia sostiene que la inteligencia artificial todavía no provocó pérdidas de empleo generalizadas

Gal opinó que la decisión de Qantas parece una tercerización convencional. Según el profesor, la empresa informó que las funciones irán a Accenture, sobre todo en India, y que después se transformarán con IA y automatización. “Si la IA vuelve innecesarios esos empleos, ¿por qué el trabajo debe transferirse primero a otro grupo de empleados?”, preguntó.

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El Banco de la Reserva de Australia, la entidad monetaria central del país, dijo esta semana que la IA todavía no causó pérdidas de empleo generalizadas. Señaló “señales tentativas de ajuste”: menos avisos de trabajo en las ocupaciones más expuestas a la IA y mayor crecimiento del empleo en las menos expuestas.

El contexto político presiona al gobierno laborista de centroizquierda. El desempleo está en 4,7%, su nivel más alto en cinco años, y el banco central subió las tasas cinco veces este año hasta el nivel más alto en 18 años. Un portavoz del gobierno dijo que espera que los trabajadores vean los beneficios de las nuevas tecnologías y que los empleadores inviertan en capacitarlos.

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