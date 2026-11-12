República Dominicana

Las autoridades dominicanas acumulan 7,889 detenciones y 7,473 deportaciones en cinco días

La Dirección General de Migración desplegó intervenciones en el Norte, Sur, Este, el Distrito Nacional y la frontera entre el 6 y el 10 de noviembre. Uno de los operativos sorprendió a cerca de un centenar de personas en plena ceremonia en Santiago.

Las intervenciones en nueve provincias de la Región Sur acumularon 539 extranjeros detenidos durante la jornada del lunes./ (Acento)
Las intervenciones en nueve provincias de la Región Sur acumularon 539 extranjeros detenidos durante la jornada del lunes./ (Acento)
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La Dirección General de Migración acumuló 7,889 detenciones de extranjeros y 7,473 deportaciones entre el 6 y el 10 de noviembre en República Dominicana, en operativos desplegados en las regiones Norte, Sur y Este, el Distrito Nacional y la frontera. Los procedimientos incluyeron verificaciones de identidad y antecedentes, según los reportes de la institución recogidos por el medio Acento.

Las deportaciones se realizaron por pasos fronterizos formales luego de los procedimientos correspondientes. La DGM aclaró que sus registros de detenciones y deportaciones se presentan por separado, ya que no precisan si todas las personas deportadas habían sido arrestadas durante las mismas jornadas.

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Entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, los operativos dejaron 4,846 detenciones y 4,572 deportaciones. Dajabón concentró 673 arrestos, seguida por Elías Piña, con 554; Santo Domingo, con 498; y Valverde, con 495.

Las intervenciones de ese fin de semana abarcaron Azua, Neyba, Barahona, Comendador, Pedernales, Jimaní, Dajabón, Mao, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. La institución también informó acciones de interdicción migratoria en construcciones de Nagua, Montecristi, Valverde y Jarabacoa, aunque no detalló cuántas personas fueron detenidas en esos procedimientos.

El lunes 9 de noviembre, la DGM reportó 1,561 detenciones en el país y 1,505 deportaciones. De los arrestados, 539 correspondieron a nueve provincias de la Región Sur: Independencia registró 168; Pedernales, 126; Elías Piña, 82; San Juan, 57; Barahona, 42; Azua, 31; San José de Ocoa, 12; Peravia, 11; y Bahoruco, 10.

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Las autoridades dominicanas ejecutaron las deportaciones a través de pasos fronterizos formales tras verificar antecedentes./ (Acento)
Las autoridades dominicanas ejecutaron las deportaciones a través de pasos fronterizos formales tras verificar antecedentes./ (Acento)

Las operaciones de esa jornada, según Acento, incluyeron Comendador, Jimaní y áreas cercanas, Pedernales, San Juan de la Maguana y Las Matas de Farfán. En Barahona se realizaron intervenciones en Paraíso, La Ciénaga, Santa Elena, Juan Esteban, Bahoruco, Los Patos, Enriquillo y El Arroyo.

En Bahoruco, los agentes actuaron en Neyba y localidades próximas, mientras que en Peravia los despliegues alcanzaron Baní, El Recodo y sectores cercanos. El martes 10 de noviembre se registraron 1,482 detenciones y 1,396 deportaciones.

Dajabón volvió a encabezar los registros de esa jornada, con 201 detenciones, seguida por Elías Piña, con 171; Valverde, con 134; y Santiago, con 118. El comunicado incluyó intervenciones en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, en zonas como San Carlos, Villa Duarte, Calero, La Francia y Las Américas.

Una intervención separada realizada el sábado 7 de noviembre en el sector Francisco del Rosario Sánchez, en Santiago, terminó con la detención de 61 personas haitianas en condición migratoria irregular. La DGM indicó que el operativo se efectuó mientras se desarrollaba una ceremonia con cerca de 100 asistentes.

Los detenidos fueron sometidos a procesos de identificación, investigación y verificación de su estatus migratorio. Los comunicados no confirman si esas 61 personas están incluidas en el total de 4,846 detenciones informadas para el fin de semana, por lo que no se las incorpora como una cifra adicional al acumulado.

El Ejército, la Policía Nacional y el Cesfront prestaron apoyo en las operaciones de interdicción desplegadas en el territorio dominicano./ (Acento)
El Ejército, la Policía Nacional y el Cesfront prestaron apoyo en las operaciones de interdicción desplegadas en el territorio dominicano./ (Acento)

Las operaciones contaron con el apoyo del Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre. En el operativo de Santiago también participaron integrantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, unidades Linces de la Policía Nacional y equipos SWAT de las Fuerzas Armadas.

La institución señaló que los procedimientos se realizaron bajo las directrices de su director general, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. También sostuvo que las acciones se encuadran en la Ley General de Migración núm. 285-04 y que se desarrollan con respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

Graduación de agentes de interdicción migratoria

La DGM anunció la graduación de la V Promoción de Agentes de Reacción Rápida de Interdicción Migratoria. Los integrantes completaron su formación como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas de la institución.

La ceremonia está prevista para el martes 17 de noviembre de 2026, a las 10:00 de la mañana, en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

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