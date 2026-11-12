Honduras

Mujeres ocupan apenas el 37.7 % de los empleos en Honduras y enfrentan una tasa de desempleo

El boletín del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) revela que 1.54 millones de mujeres tienen trabajo en el país, frente a aproximadamente 2.5 millones de hombres

El 56% de las trabajadoras ejerce actividades en los sectores de comercio, manufactura y hotelería. (FOTO: La Prensa)
El 56% de las trabajadoras ejerce actividades en los sectores de comercio, manufactura y hotelería. (FOTO: La Prensa)
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Las mujeres continúan teniendo una participación considerablemente menor que los hombres en el mercado laboral de Honduras, donde representan apenas el 37,7% de las personas ocupadas, una diferencia que evidencia las dificultades que enfrenta este sector de la población para incorporarse a las actividades productivas y acceder a mejores condiciones de empleo.

Los datos forman parte del Boletín del Mercado Laboral con Perspectiva de Género 2026, divulgado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), documento que examina las condiciones de trabajo de las hondureñas, las brechas existentes y los obstáculos que limitan su desarrollo económico.

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Según el informe, la fuerza laboral del país supera los 3,7 millones de personas, pero la distribución de las oportunidades de empleo continúa mostrando diferencias importantes entre ambos géneros. En términos absolutos, alrededor de 1.541.796 mujeres trabajan en Honduras, mientras que la cantidad de hombres ocupados ronda los 2,5 millones.

Esta diferencia refleja la menor incorporación femenina al mercado de trabajo y las dificultades para acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones. El panorama resulta más complejo en determinadas zonas del territorio nacional, donde la participación laboral femenina llega a situarse en apenas 28,2%, de acuerdo con los datos presentados.

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El boletín identifica otros factores que inciden en la desigualdad, entre ellos las diferencias salariales, la concentración de las mujeres en determinadas actividades económicas y las limitadas posibilidades de acceder a cargos de dirección, liderazgo y desarrollo profesional.

Estas condiciones repercuten directamente en la independencia económica de las hondureñas, especialmente de aquellas que dependen de empleos con menores remuneraciones o que enfrentan dificultades para incorporarse a actividades con mejores perspectivas de crecimiento.

Apenas 37,7% de los ocupados son mujeres

La distribución del empleo muestra que una parte considerable de las trabajadoras se concentra en sectores específicos de la economía, lo que reduce la diversificación de sus oportunidades laborales.

El 56% de las mujeres ocupadas se desempeña principalmente en tres actividades: comercio, industria manufacturera y servicios de hotelería y restaurantes.

El comercio concentra a 433.751 trabajadoras, seguido por la industria manufacturera, con 182.706 mujeres, mientras que el sector hotelero y de restaurantes registra 141.156 empleadas.

La concentración en estos rubros evidencia el peso que tienen las actividades comerciales y de servicios en la ocupación femenina, pero también plantea interrogantes sobre las posibilidades de ampliar su presencia en otras áreas productivas y en puestos que ofrezcan mejores condiciones salariales.

El sector empresarial destaca que incorporar a más mujeres a la economía no representa únicamente una cuestión de igualdad de oportunidades, sino también un factor relacionado con el crecimiento, la productividad y la competitividad de Honduras.

La tasa de desocupación femenina se ubica en 10,8% y duplica la cifra registrada entre los hombres. (FOTO: ASP Consultores)
La tasa de desocupación femenina se ubica en 10,8% y duplica la cifra registrada entre los hombres. (FOTO: ASP Consultores)

Sin embargo, para avanzar en esa dirección persisten desafíos vinculados con la generación de empleo, la formación profesional, el acceso a financiamiento y la eliminación de barreras que dificultan la participación femenina en diferentes sectores.

Siete de cada diez jóvenes sin estudio ni trabajo son mujeres

Uno de los indicadores que refleja con mayor claridad las diferencias entre hombres y mujeres es la tasa de desempleo. El boletín establece que el indicador femenino se sitúa en 10,8%, una proporción que duplica la registrada entre los hombres.

En cifras absolutas, el desempleo afecta a 166.234 mujeres, sin incluir a la población joven que tampoco logra incorporarse al mercado laboral y enfrenta dificultades para continuar sus estudios.

La diferencia en las tasas de desocupación refleja que las mujeres tienen mayores obstáculos para conseguir un empleo, una situación que puede estar relacionada con las condiciones de acceso al mercado laboral. El informe también llama la atención sobre la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como ninis —jóvenes que ni estudian ni trabajan—, un grupo en el que las mujeres representan el 72%.

El sector privado también solicita revisar trámites y sanciones vinculadas con la contratación parcial. (FOTO: El Confidencial)
El sector privado también solicita revisar trámites y sanciones vinculadas con la contratación parcial. (FOTO: El Confidencial)

Este indicador muestra una brecha que va más allá de la falta de empleo: una proporción importante de las mujeres jóvenes permanece fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral. Dentro de este grupo, el boletín señala que el 76% de las mujeres que no trabajan ni estudian se dedica a los quehaceres del hogar.

Este dato pone de manifiesto el peso del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la vida de las hondureñas, una actividad que, aunque representa una contribución importante para los hogares, limita en muchos casos el tiempo disponible para buscar empleo, continuar la formación académica o desarrollar actividades económicas propias.

El documento plantea que las políticas orientadas a mejorar la participación femenina deben considerar no solamente la creación de plazas laborales, sino también las condiciones que permiten a las mujeres incorporarse y permanecer en el empleo.

Entre los aspectos que requieren atención figuran las oportunidades de capacitación, la conciliación entre las responsabilidades familiares y laborales, el acceso a servicios de cuidado y la reducción de las diferencias salariales.

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