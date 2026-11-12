Cultura

“Es argentina, nació en un pueblito y se fue por el mundo”: la historia de ‘Alma misionera’, la canción que León XIV cantó emocionado

Mónica de la Canal compuso el tema a los 18 años en Chascomús, en homenaje a los misioneros claretianos. Cuarenta y cinco años después, la interpretación frente al Papa le dio una nueva dimensión

Visita del papa León XIV a la Argentina - Soledad junto a su hermana cantan "Alma Misionera" antes del comienzo de la Misa
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“Señor, toma mi vida nueva...” La canción, conocida en parroquias, colegios, retiros y grupos juveniles, no solo de toda la Argentina, sino de distintos países, volvió a escucharse de manera masiva durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Pero esa melodía y esa letra tiene una historia. Alma misionera nació en 1981, en Chascomús. Del otro lado del teléfono, su autora, Mónica de la Canal, que acaba de bajarse del subte, dice: “Después de cuarenta y cinco años siento que por fin algo sale a la luz”. Tenía 18 años.

“Desde el lunes ha sido como un sacudón, una emoción que me atraviesa permanentemente. Una cosa absolutamente inimaginable para mí”, dice en diálogo con Infobae Cultura. “Cuarenta y cinco años esperando esto, pero nunca imaginé que llegaría así. Gracias a la visita de León, a la canción que cantó. Fue un desquicio. Me siento un poco abrumada, muy conmovida”, agrega.

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De la Canal nació y creció en Chascomús, aunque vive desde hace años en la Ciudad de Buenos Aires. Tras terminar el secundario, estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en La Plata. Pero la historia de Alma misionera se remonta a su adolescencia, a la vida cotidiana de la parroquia del Corazón de María y al vínculo con los misioneros claretianos. “Siempre trabajando en la comunidad, identificada con ellos, con su servicio, con su entrega, con su humildad. A la canción la hice para ellos”.

Mujer de pelo corto canoso y camiseta azul marino apoyada en la barandilla negra de una escalera de piedra.
Mónica De la Canal, autorra de "Alma misionera" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su relato, la compuso en ocasión de los 50 años de los misioneros claretianos en la ciudad. “La hice para ellos, para mi parroquia, para el padre Luis Sánchez, que aún vive y da su testimonio de fe”, afirma. También menciona a sus excompañeros del colegio Divino Corazón y de la comunidad claretiana: “Me acompañan, me apoyan y dan fe de la canción”. “Guardo, mirá vos lo que son las cosas, el original de puño y letra. Sobrevivió muchas mudanzas. Lo guardo como oro”, explica. “Tengo absolutamente todo para poder probar la autoría”.

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La difusión global de Alma misionera convive con una controversia sobre su origen. De la Canal señala que el caso está en manos de la Justicia y evita anticipar un resultado. “Estamos en un proceso judicial en este momento, porque tiene que terminar la incertidumbre que hay sobre la autoría de la canción”, sostiene. “Con las pericias que correspondan y demás, la Justicia hablará en su momento”. Su expectativa no se limita al reconocimiento personal: “A mí lo que me reconforta ahora es que se sepa que la canción es argentina, que nació en un pueblito en la provincia de Buenos Aires y se fue por el mundo”.

Alma misionera
Manuscrito original de "Alma misionera", compuesto por Mónica De la Canal en 1981 en Chascomús (Mónica De la Canal)

La composición nació, asegura, en una noche de 1981. Estaba sola en su cuarto: “Siempre eran primero la música y después yo acomodaba la letra. Pero esta canción fue algo muy maravilloso, porque salió todo junto. Creo que la habré terminado en cuarenta minutos. Fue como mágico, como si alguien me la dictara”. Al pensar en aquella escena, vuelve sobre la edad que tenía: “Yo miro para atrás y digo: ¡tenía 18 años!”

Antes de estudiar y de comenzar su trabajo en la Secretaría de Cultura de la Nación, De la Canal integró grupos de canto y participó de retiros y encuentros religiosos. “Siempre me gustó cantar, compuse muchas canciones, no solamente esa”, cuenta. “En la adolescencia, con el colegio, con los grupos, siempre cantando, tocando la guitarra de acá para allá”. Se define como melómana: “Escucho música todo el día. La música me sana”. Aún toma la guitarra en reuniones con amigos. “No permanentemente, de vez en cuando”, aclara entre risas.

El papa León cantó emocionado "Alma misionera" en su visita a la Argentina (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León cantó emocionado "Alma misionera" en su visita a la Argentina (REUTERS/Yara Nardi)

Con el tiempo, empezó a encontrar Alma misionera lejos de su ciudad natal. “El vuelo que tomó es una cosa increíble. De Chascomús pasó a Gándara, de los retiros de Gándara a La Plata, de La Plata... Y así”, enumera. “Después, cuando empecé a viajar, la encontraba en todos lados”. La circulación oral, los cancioneros y las celebraciones religiosas hicieron el resto. La reciente interpretación de León XIV reavivó ese recorrido y le dio una dimensión inesperada a una canción escrita en la intimidad de un cuarto. Claro que ella presenció la visita del SUmo Pontífice. Pudo verlo de lejos y asegura que vivió el momento “muy emocionada”.

¿Una palabra que defina lo que sintió estos últimos días? “Simplemente, agradecimiento”, responde sin dudarlo. ”Agradecimiento para mi ciudad, para mis compañeros, para mis amigos, para la congregación de los misioneros claretianos que me acompañan y me apoyan siempre”, agrega.“Después de cuarenta y cinco años esperamos tanto este momento. Está saliendo. Si puedo resumirlo, diría: estoy contenta y agradecida”, concluye.

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