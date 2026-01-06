LEGO crea ladrillos inteligentes que cobran vida gracias a sensores y reacciones en tiempo real

Por primera vez en sus más de siete décadas, LEGO organizó una conferencia de prensa en el evento tecnológico más grande del mundo, el CES 2026. La compañía reveló el sistema LEGO Smart Play y su Smart Brick.

Este anuncio busca llevar a los ladrillos de siempre a la era digital, creando un concepto inteligente que le permite a la pieza cambiar de color y comportarse de diferentes maneras según el uso que se le dé. Todo gracias a sensores.

Cómo es el ladrillo inteligente de LEGO

El Smart Brick mantiene la icónica forma del bloque 2x4, pero en su interior alberga una serie de sensores y componentes electrónicos que le otorgan capacidades completamente nuevas. El ladrillo inteligente incorpora sensores de luz, color y sonido, junto a un acelerómetro capaz de detectar movimientos, giros y golpes.

Esta tecnología permite que el bloque reaccione en tiempo real a diversas interacciones, reproduciendo sonidos, activando luces y generando efectos que enriquecen la experiencia lúdica.

LEGO presentó su sistema Smart Play y el revolucionario Smart Brick en el marco del CES 2026, posicionando a la marca en la era digital. (LEGO)

La clave del sistema reside en su modularidad y en la capacidad de ser reutilizado en cualquier construcción. “Lo que lo hace especial es su tamaño, sus sensores y su inteligencia integrados; conectan entre sí y con la plataforma. Los niños pueden reutilizar ese ladrillo inteligente de cientos de maneras. Es imaginación sin límites en el juego físico”, aseguró Tom Donaldson, vicepresidente sénior del Grupo LEGO.

El Smart Brick se carga mediante un nuevo cargador inalámbrico diseñado específicamente para esta línea, lo que facilita su integración en el juego cotidiano.

Qué es Smart Play, la plataforma interactiva

El LEGO Smart Play no se limita a ofrecer un simple bloque inteligente. El sistema se compone de tres elementos principales: el propio Smart Brick, las Smart Tags (etiquetas inteligentes) y las Smart Minifigures (minifiguras inteligentes).

Las Smart Tags actúan como disparadores, permitiendo programar al ladrillo para representar distintas acciones u objetos, mientras que las minifiguras inteligentes desbloquean reacciones únicas, con estados de ánimo y sonidos diferenciados que se reproducen a través del altavoz integrado en el bloque.

Gracias a la red descentralizada, los Smart Bricks pueden comunicarse entre sí, ubicándose espacialmente y permitiendo competencias en tiempo real entre figuras y bloques. (LEGO)

Una de las demostraciones más llamativas fue la del clásico pato de LEGO: al integrarle un Smart Brick, la figura emitió graznidos, mostrando cómo la tecnología aporta una dimensión sensorial al juego tradicional. En otro ejemplo, un personaje “atropellado” por un coche reproducía un audio que transmitía su descontento, añadiendo narrativa e interacción emocional a la escena.

El Smart Brick puede detectar el color de una pieza y emitir una luz del mismo tono, lo que permite crear efectos visuales en las construcciones. Además, las figuras pueden exhibir comportamientos y reacciones específicas según cómo se ensamblan o mueven las piezas.

Una de las innovaciones técnicas más destacadas del sistema es la capacidad de los Smart Bricks para formar una red descentralizada. Esta red permite que los bloques “se comuniquen” entre sí, otorgándoles una “conciencia espacial” que les ayuda a reconocer su ubicación relativa dentro de una estructura tridimensional.

Gracias a esta función, es posible organizar competencias y carreras en tiempo real, donde los bloques y figuras responden a los movimientos y posiciones dentro del entorno de juego.

Smart Play combina el Smart Brick, Smart Tags y Smart Minifigures para ofrecer una plataforma interactiva que enriquece el juego tradicional con tecnología avanzada. (LEGO)

La plataforma Smart Play permite que la experiencia lúdica se extienda más allá de lo físico, sin depender de pantallas ni dispositivos externos. LEGO hace hincapié en que la propuesta no busca reemplazar la construcción tradicional, sino enriquecerla con posibilidades interactivas, adaptándose a las necesidades de la infancia actual, altamente influenciada por la tecnología digital.

Star Wars será la primera colaboración de esta línea

Dentro de la presentación, LEGO anunció que la primera línea en incorporar estos bloques inteligentes será la de Star Wars, una de sus franquicias más exitosas.

A partir de marzo, llegarán al mercado varios sets temáticos que integran la nueva tecnología, como el TIE Fighter de Darth Vader—con 473 piezas, una minifigura inteligente de Darth Vader, un Smart Brick y una Smart Tag, con un precio cercano a 70 euros—y el Red Five X-Wing de Luke Skywalker, que incluye 584 piezas, dos minifiguras inteligentes, un Smart Brick y cinco Smart Tags, con un precio próximo a 100 euros.

Cada set aprovecha la capacidad de los bloques para interactuar, responder a movimientos y reproducir sonidos emblemáticos, como la Marcha Imperial, cuando se ensamblan ciertas piezas o se activan determinadas funciones.