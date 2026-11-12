Guatemala

El Gobierno de Guatemala crea una comisión para acelerar los trámites de exportación

La instancia dará seguimiento a autorizaciones comerciales y fitosanitarias, con prioridad para los expedientes que puedan tener mayor efecto sobre las ventas guatemaltecas al exterior y requieran evaluaciones de países compradores

Ilustración con un arco de piedra, una cinta transportadora con café, frutas, contenedores, pilas de papeles y buques mercantes en el mar.
Una representación gráfica ilustra el tránsito ágil de productos agropecuarios hacia buques mercantes bajo la supervisión de la comisión de exportaciones de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala creó una Comisión Técnica para la admisibilidad de productos nacionales en mercados internacionales, con el objetivo de coordinar los trámites comerciales y fitosanitarios que condicionan el ingreso y la permanencia de las exportaciones en el exterior.

La medida fue establecida mediante el Acuerdo Ministerial 174-2026, firmado el 6 de noviembre por la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera Dávila, previó a renunciar del cargo. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

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El nuevo grupo no contará con personalidad jurídica ni presupuesto propio. Sus integrantes actuarán como representantes de sus respectivas instituciones y sus decisiones tendrán carácter consultivo, sin modificar los procedimientos ni los plazos legales vigentes.

Infografía con ilustraciones de contenedores, cajas de alimentos, sellos fitosanitarios, documentos y seis apartados explicativos sobre fondo claro.
Una comisión técnica público-privada coordinará en Guatemala las gestiones sanitarias y comerciales para facilitar el ingreso de productos nacionales a mercados extranjeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expedientes sanitarios y comerciales bajo seguimiento técnico

La instancia concentrará el seguimiento de expedientes de admisibilidad comercial y fitosanitaria, con prioridad para los casos que puedan generar un mayor impacto en las exportaciones guatemaltecas. Esos procesos suelen requerir autorizaciones, certificaciones y evaluaciones sanitarias de los países compradores.

El Acuerdo Ministerial 174-2026 establece que la apertura y conservación de mercados dependen de gestiones que involucran a varias dependencias públicas. La coordinación busca evitar la duplicación de trámites y reducir las demoras en procedimientos que incluyen controles agrícolas, requisitos sanitarios, condiciones de acceso y negociaciones con autoridades extranjeras.

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La comisión deberá informar a las entidades competentes sobre el estado de los procesos y sus plazos. También podrá promover mesas técnicas organizadas por producto, cadena de valor o expediente para examinar informes, identificar obstáculos y definir mecanismos de articulación.

Esos espacios podrán incorporar especialistas cuando sea necesario. Los expertos y asesores requerirán la aprobación de los demás integrantes presentes y participarán con voz, pero sin derecho a voto.

La comisión podrá asesorar, sin carácter vinculante, al despacho ministerial y al Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones sobre las medidas relacionadas con la admisibilidad de los productos guatemaltecos. Además, estará habilitada para presentar propuestas de mejora regulatoria y simplificación de los procedimientos de comercio exterior.

Las iniciativas deberán ser trasladadas a las autoridades con competencia para resolver eventuales cambios normativos o administrativos. La disposición no fija metas concretas de reducción de plazos ni identifica productos o mercados prioritarios.

MAGA, exportadores y productores en la nueva instancia

El titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación presidirá la comisión, mientras que el viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones asumirá esa función en caso de ausencia. También participarán directores de ese viceministerio y el jefe del Departamento de Comercio Exterior, que ejercerá la secretaría.

La integración incluye a un representante titular y un suplente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, así como de la Cámara del Agro de Guatemala, conocida como Camagro. Ambas organizaciones participarán como vocales y tendrán voz en las discusiones.

Los delegados del sector exportador y agrícola serán designados por escrito por períodos de dos años renovables. Podrán ser sustituidos en cualquier momento y deberán acreditar formalmente su representación ante la secretaría de la comisión.

La norma permite convocar a representantes de ministerios, secretarías, entidades públicas y otros organismos para analizar asuntos específicos. Esos invitados tampoco tendrán voto dentro de la instancia.

Reuniones bimestrales y decisiones por consenso

La comisión deberá reunirse de forma ordinaria una vez cada dos meses y podrá celebrar sesiones extraordinarias si lo solicita la presidencia o al menos dos de sus integrantes. Las convocatorias ordinarias deberán realizarse con cinco días hábiles de anticipación.

Para las sesiones extraordinarias, el plazo será de 48 horas. Si surge una emergencia, la secretaría podrá emplear la vía más directa para convocar, siempre que deje constancia de ese procedimiento.

Las reuniones podrán ser presenciales, virtuales o mixtas. El quórum requerirá la presencia de la mitad más uno de los miembros titulares, aunque, si no se alcanza ese número, la sesión podrá comenzar media hora después con los integrantes presentes, siempre que participe la presidencia.

Las decisiones se tomarán por consenso y, si no hubiera acuerdo, se resolverán por mayoría simple. La presidencia tendrá voto decisivo en caso de empate.

El Departamento de Comercio Exterior del MAGA preparará las convocatorias, registrará los expedientes sometidos a consulta, promoverá los canales de seguimiento y elaborará un informe anual sobre las recomendaciones emitidas. Las actividades serán financiadas con recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y de las entidades participantes, además de la cooperación técnica permitida por la ley.

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