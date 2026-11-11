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La razón de Elon Musk para dejar de fabricar el Cybertruck: Tesla tiene “un número muy limitado de personas inteligentes y entregadas”

El Cybercab, el robotaxi sin volante de Tesla, concentrará los recursos humanos que antes se destinaban al Cybertruck

Elon Musk anunció en X el fin de la producción del Cybertruck en la planta de Texas hacia mediados de 2027. (Reuters)
Elon Musk anunció en X el fin de la producción del Cybertruck en la planta de Texas hacia mediados de 2027. (Reuters)
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Tesla dejará de producir el Cybertruck en su planta de Texas hacia el final del verano boreal de 2027. La decisión, anunciada por Elon Musk en la red social X, responde a una necesidad concreta de la compañía: liberar a los ingenieros que hoy mantienen la pick-up para destinarlos al desarrollo del Cybercab, el robotaxi sin volante con el que la empresa busca reorientar su negocio.

Tres justificaciones distintas en cuatro días

El pasado viernes, Musk comunicó el fin de la producción del Cybertruck “para hacer sitio a más producción del Cybercab”. El argumento, sin embargo, no se sostiene del todo: la fábrica de Texas cuenta con espacio disponible y la línea de la pick-up opera muy por debajo de su capacidad instalada.

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Al día siguiente, el empresario ofreció una explicación distinta. “Lo que la mayoría no entiende es que hay un número muy limitado de personas inteligentes y entregadas. Solo pueden hacer un número limitado de cosas”, escribió. Según su planteamiento, mientras existan ingenieros asignados a la línea de montaje, la cadena de suministro y el desarrollo del Cybertruck, esos mismos profesionales no podrán incorporarse a la producción del Cybercab.

Tesla atribuye el recorte a la falta de personal capacitado para sostener dos proyectos a la vez. (Reuters)
Tesla atribuye el recorte a la falta de personal capacitado para sostener dos proyectos a la vez. (Reuters)

El lunes, Musk añadió un tercer matiz al hablar del “coste de oportunidad” que genera la complejidad del vehículo. El cuello de botella de Tesla, según esta secuencia de declaraciones, no está en las plantas ni en el capital disponible, sino en el capital humano.

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Una gama que se reduce a una sola plataforma

El Cybertruck no es la primera baja del año. En enero, Tesla había anunciado ya el final del Model S y el Model X, cuyos trabajadores en la planta de Fremont, California, se están reconvirtiendo para fabricar los robots Optimus. A partir del último trimestre de 2027, la oferta de la compañía para particulares quedará reducida al Model 3 y al Model Y, que comparten plataforma, junto con el Model Y L y las versiones Standard de ambos, orientadas a precios más accesibles.

El Semi continúa su desarrollo como camión de carga, el nuevo Roadster sigue sin fecha de lanzamiento confirmada, y el Cybercab se perfila como un robotaxi, aunque Tesla permitirá que flotas comerciales también lo adquieran. De cinco modelos para el público general con los que arrancó 2026, la compañía pasará a sostener una única plataforma compartida a mediados de 2027.

A mediados de 2027, Tesla reducirá su oferta para particulares al Model 3 y al Model Y, que comparten plataforma. (Reuters)
A mediados de 2027, Tesla reducirá su oferta para particulares al Model 3 y al Model Y, que comparten plataforma. (Reuters)

La fuga de directivos que Musk presentó como su fortaleza

En marzo de 2023, durante una jornada para inversores, Musk cedió el protagonismo a más de una docena de ejecutivos y afirmó: “Es evidente que aquí tenemos mucho fondo de armario”. De los 14 directivos que participaron en aquel evento, siete ya no forman parte de la compañía.

Entre las salidas figuran el director financiero, Zach Kirkhorn; Drew Baglino, responsable de baterías y tren motriz durante 18 años, y Rebecca Tinucci, al frente de los Supercargadores, despedida en 2024 junto a casi todo su equipo.

La salida de personal clave también alcanzó al área de desarrollo de vehículos. En noviembre de 2025, con apenas un día de diferencia, Tesla perdió al responsable del Cybertruck y a Emmanuel Lamacchia, quien había dirigido el Model Y, el modelo más vendido de la marca, durante cuatro años.

Siete de los 14 directivos que Musk presentó en 2023 como el "fondo de armario" de Tesla ya no trabajan en la empresa. (Reuters)
Siete de los 14 directivos que Musk presentó en 2023 como el "fondo de armario" de Tesla ya no trabajan en la empresa. (Reuters)

El propio Cybercab tampoco quedó al margen de estos movimientos: su director de programa dejó la empresa en febrero, pocos días después de que saliera la primera unidad de serie, y lo siguieron varios responsables de montaje. El último fichaje conocido se produjo en octubre, cuando uno de estos directivos se incorporó a Rivian para dirigir el montaje del modelo R2.

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